Ponekad i sočna psovka sve dokazuje ; Zukan Helez ministar ‘zajedničkih oružanih snaga’ BiH zbog verbalnog nedozvoljenog sexa od ‘izdajnika države’ i ‘din–dušmana­‘ postao mega bošnjačka zvijezda, osvojio svojim ‘mudima nacionale’ čak i tvrđavu ratnih profitera familije Švrakić – tv Hayat

Obično se za neku prestižnu titulu treba takmičiti. Prijava, pa vježbe, pa glasovi tv publike, nije lako doći do vrha.

Ministar odbrane BiH Helez Zukan je sve to preskočio. Sticajem sretnih okolnosti kao dio delegacije omrznute ‘trojke’ u vlasti sa secesionistom Dodikom, njen sklepan na brzinu ministar nije ni slutio kako sreću čine male stvari i kako su putevi od trnja do zvijezda načisto Nebeski.

Došao je na sastanak u Konjic kao ‘kabadahija’, kao ‘izdajnik’ koji sve dade Dodiku, koji ‘ide na noge dušmanima’, koji ‘se tuče po kafanama’ pa čak i kao ‘onaj’ koji je osuđivan zbog tuča u pijanom stanju i pripitom ambijentu, ali prst sudbine se umiješao i Helez je postao junak dana. Poslije junak mjeseca a kako vrijeme odmiče, titulu ‘čovjeka sa najvećim mudima’ neće mu uskoro niko oteti.

Tog dana je on, naime, onako patriotski i iz srca, kako je sam prepričao na gostovanju kod Hadžifejzovića, nakon što je Milorad Dodik ‘opsovao’ genocid, na čistom i razmljivom jeziku skočio po navici da se tuče sa Dodikom ali mu ‘nisu dozvolili’, međutim sočno mu je hebao majku, i stvar se zakotrljala…

Zapravo, još nismo tačno utvrdili ko je na tom ‘historijskom sijelu’ 30. juna ove godine kome opsovao mater a ko je koga nazvao majmunom budući da je poslije izjave Heleza na tv o ‘ebačini Dodik ustvrdio da je to laž, i da je ‘bilo suprotno’, valjda je ‘vrisnula nečija druga a ne Dodikova mati, no raji u zemlji čudesa je bilo dovoljno priznanje ministra koji se ponio tačno onako kako patriotizma i domovnina nalažu.

Ja sam taj, opsovao sam, pokunjeno i prkosno istovremeno je pričao pred kamerama, izvinjavam se svima čak i javnosti, ne mogu ponoviti psovku (Hadžifejzović je ‘šokantno i ekskluzivno’ tražio sto puta da Helez kresne još jednom), i BiH je dobila novu mega-zvijezdu bh reality programa, čovjek sa najvećim mudima je bez konkurencije i bez skidanja gaća osvanuo čak i na tv ‘Hayat’. U leglu nacionalističkog radikalnog SDA medija gdje se gosti biraju ne po stranačkom ili drugom ključu već po mudima. I čistoći vjere.

I gdje se sve do jučer i gostovanja ‘mudonje’ isti tamo pominjao samo po zlu, dušmanstvu i izdaji, nije isključeno da u ovoj fabrici zla i mržnje uskoro i Avdo Avdić otvori finu i pozitivnu istragu sedmice o Helezu ministru junačini u ‘ebačini, i o njegovim testisima.

Helez je u svom vjerskom i patriotskom maniru (ali bez tespiha u rukama što mu je inače tradicija) umirivao građane kao nekad Alija, neće biti rata (umalo što nije rekao kao Bakir Izetbegović ‘biće malkice ali ne puno), dok je on ministar neka se ne plaše, NATO je blizu makar bio u Gruziji, on – taj NATO začas stigne ali ima Helez ‘našu vojsku’, u koju se kaže on po uzoru na Komšića ‘samo možemo osloniti’. I Prije toga Helez je prijetio ratom i krstarećim raketama ‘ako se pređe crvena linija’, sad je otišao malo dalje pa je načisto podijelio ionako podijeljene ‘zajedničke oružane snage’ za koje svi znamo da nisu plaho ni snage ni zajedničke. Sastavljene su od tri nacionalna i nacionalistička puka gdje svako ‘baštini’ svoju vlast i svoje ‘tradicije’ a pod jednim krovom, vjerujući da će u slučaju ‘nedajBože’ i Srbi i Hrvati jer smo sa njima ‘zajednička vojska’ jurnuti na svakog ‘ko barne u Bosnu’. Postale su ‘naše snage’.

‘Imamo dobro izvježbane pripadnike Oružanih snaga. Imamo deklarisanu bataljonsku grupu. Ne mogu govoriti o konkretnim stvarima, ali BiH preko članica NATO saveza dobija jaku opremu i mi to koristimo’ zablistao je zajednički ministar još ‘zajedničkijih’ oružanih snaga, kao u onoj replici splitskog berberina u kultnom ‘Malom Mistu’ kad ga pitaju ima li šta novoga a on odgovara : ‘ima al’ nesmim vam kasti’.

Onda je zanešen dodao kako ‘Mi imamo svoje snage. Mi smo država koja ima to sve. Ne treba to iskorištavati svaki dan, ali znamo kada i gdje’ – nije još toliko lud da nam javno saopšti tajne svoga ‘plana ‘B’, poslije se okomio na Miroslava Lajčaka koji ‘spašava Dodika’, dotakao se i napada na povratnike i još jednom skresao Dodiku u tv lice šta je hto. Ovako.

‘Dodik je pred svršenim činom. Očito ga je neko nasavjetovao do koje granice može ići. Steže se obruč oko Dodika. Ukoliko bude ponavljao ono oko negiranja genocida biće procesuiran i uhapšen. Ko god dirne BiH tragično će završiti. Svi koji pokušaju dirnuti nezaštićenog povratnika nikad više neće biti sigurni. Nemojte dirati stare o nemoćne ljude. Dodik je završena priča..’

Dakle, naučili smo šta najveća nacionalna muda znaju i kako planiraju odbranu države od rata koji još nije stupio na pravnu snagu i kako će se zaštiti povratnici. ‘Zjedničkom hebačinom matere’ i tajnim planovima po kojima će ‘naša sila’ djelovati na njegov mig. Dodik je gotov, biće uhapšen ako još jednom bude poslije 40 puta negirao genocid, a svi oni koji napadnu povratnike u buduće neće više moći ‘sigurno’ napadati. U prijevodu, samo ti Dodik nastavi negirati a vi povratnici prijavljivati napade i batine, tu sam, ne sikirajte se.

Što opet znači, Helez će djelovati i po Republic Srpskoj, smao nam ne može kazati kad i gdje.

Čak iako je od Heleza i čak iako je sa tv ‘Hayat’, premalo je. Hoćemo još.

Sarajevska načelnica Benjamina Karić koja se od baklava i spomenika odmetnula u rušenja tabli i saobraćajnih znakova na granici entiteta te u podnošenje prijava tužilaštvu, već je sve uredila da Helez dobije pravi pravcati spomenik. Koji će akcenat baciti na njegovo međunožje. Mjesto lokacije se za razliku od spomenika Kralju Tvrtku koji je na točkovima pa može i ovdje i ondje – zna unaprijed. Samo, nesmijemo vam kazati gdje je.

I da se zna, to što zvanični prepis ‘razgovora’ u Konjicu još nije gotov ne znači da se Helez nije izvinuo i Dodiku a i ovaj njemu, to su skoro svi takmičari potvrdili, pa ipak, muda nesmije svako pokazati. To što je još sa Dodikom u koaliciji i u vlasti također ništa ne umanjuje u našoj sreći i navijanju za Heleza jer mi smo navijačka nacija i živimo od mitova i prošlosti i potajno za razliku od Dodika žudimo za ratovanjem. Nas obraduju male stvari i čine nas sretnima. No, pored svega toga historijskog, posebno činjenice da će se i Helez i Dodik uskoro pojaviti na zajedničkom sastanku, najviše u ovoj krimi priči će kao što se da naslutiti imati ‘zajedničke oružane snage’ BiH.

Sad se konačno zna, kako djeluju u miru a kako će se ponašati kad se aktivira plan ‘B’.

photo : ministar odbrane BiH Zukan Helez na tv ‘Hayat’, u okviru – prijedlog za spomenik Helezu, arhiv