Dodiku vjetar u leđa daju (i davali su) Reis i bošnjački političari i njihovi tajni planovi za ostvarenje vjekovnog sna islamske države – ‘A’, ‘B’ i C’ : OHR ga može bezbolno smijeniti samo u paketu sa deratizacijom kompleksne islamističke vlasničke strukture na čelu sa SDA mafijom i njihove medijske mašinerije, u protivnom ioanko podijeljena država će prsnuti na tri dijela …

Nije sporno da Milorada Dodika treba ukloniti sa političke scene i da ga treba kako ono reče miroljubivo narcis iz Sandžaka Hadžifejzović ‘umiiiriitiii’, OHR i visoki bh predtavnici su to trebali i morali učiniti davno, o čemu smo više puta pisali i upozoravali. Međutim, metastazirao je i njegov ‘nestanak’ neće proći bezbolno. Ne zato što je ta od vlasti i bahatosti pojava postala ‘nacionalno blago Srba’ ili što se ‘ne može klonirati’ (što je notorna laž, puna Federacija je njegovih klonova samo sa drugačijim softverom) i što je odavno teret i Republici Srpskoj i BiH pa i međunarodnoj zajednici, i ono najgore, što sa takvim lako može doći do ponovnog sukoba u ovoj Daytonskoj tvorevini države, već samo i zbog toga što bi samo njegovo uklanjanjanje iz političkog života ostavljajući ostale ‘saučesnike’ u rušenju i života i državnog sistema, postojeće stanje podijeljenosti samo još više zabetoniralo. Dodik je sa jaranim u vlasti i u vladanju sa državom ove zadnje dvije i više decenija naprosto srastao sa ‘braćom’ u saffovima bošnjačke strukture i sa onima u Herceg-Bosni (koje kao nema a ima je dovoljno i previše), da je to kao cancer nemoguće odstraniti bez duboke hirurgije i zračenja.

Dakle, Bonske ovlasti bi, ako hoće postati zakon a ne samo naivna ‘nametnuta’ papirologija visokog predstavnika, morale pomesti i Bakira Izetbegovića, njega među prvima, Željka Komšića zbog čije fotelje i prznilačke politike smo ‘zaratovali’ sa Hrvatima, Reisa Kavazovića kao aktivnog partnera u vlasti i trovanju bh zajedničkog prostora, zatim tuce nasljednika ovih političkih domaćih baraba izniklih u krilu SDA mafije, počev od vođa NIPa, SBiH, NESa pa sve do samog vrha navodnih građana partizana iz SDP partije i bratije.

Isto tako, ukloniti sa scene sve nosioce i vlasnike ‘crne američke liste’, sve drogeraše osuđenike a ministre, načelnike ili parlamentarce (počevši od osuđenika povratnika i kafanskog tabadžije Helez Zukana, ‘partizana’ sa najvećim mudima i sa tespihom u ruci) direktore obavještajnih agencija (‘Osmica’ nije jedini, uostalom on je samo povučen iza zastora nije uklonjen ni osuđen) posebno onih bivših, tu mislim na Kemala Ademovića, posmjenjivati vlasnike državnih i privatnih medija koji su za stanje u BiH krivi skoro jednako kao i političari, a onda rastjerati nekoliko u samom vrhu pravosudne mafije ‘nosilaca pravosudnih funkcija’ u Tužilaštvu, Policiji i u Sudovima.

Ako međunarodna zajednica misli da je to puno, neka se prisjeti Paddy Ashdown-a ili zaboravi Bonske ovlasti. Ako misli da je to nemoguća misija, onda neka prestane kmečati i prijetiti, raja u BiH koja se nije odselila je već pred povraćanjem od događaja i vijesti koje samo produbljuju svađe, mržnju i pripreme za rat. Ako je broj potrebnih ‘odstrela’ prevelik, odaberite nekoliko ‘kapitalaca’ u svim sferama, sezona je otpočela, možda to bude dobar znak i olakšanje, u protivnom, u Bosni će biti belaja i već ga ima. Ako već Bonske ovlasti ne dotiču Reisa, dotiču zakone o sijanju i raspirivanju mržnje, dotiče ga valjda bh zakon, za početak prestanite bar dodavati lovu iz EU državi i obilaziti džamije i hodžice, ili nemojte nas uljuljkivati preletima američkih bombardera, crvenim linijama, ratnim nosačima aviona u susjednoj zemlji, ‘sky aplikacijom’ na osnovu koje niko još nije osuđen i rasporedom EUFORa i NATO snaga na ‘linijama razgraničenja’.

Zabraniti političko djelovanje Dodiku zbog odluke o Ustavnom Sudu je nepotpun posao. Postoji do sada 98 neizvršenih odluka tog sudskog organa od čega veliki dio i u FBiH a nije bilo nigdje ni ‘udara’ ni ‘udarenih’, sinoć je ‘državni udar’ na državu u Ustavni Sud izvela elita gubitničke vlasti SDA/DF/SBiH u bh Parlamentu uz prijetnju silom i po ko zna koji put omela popunjavanje tog Suda sudijama, pa se niko nije ni počešao zbog toga. Kao što nikoga ne svrbi način na koji je do sada ovaj organ popunjavan niti Ustavna napomena da se strane sudije trebaju smijeniti domaćima. Od prošlogodišnjh izbora koji su bili i pokradeni i nezakoniti a posebno od formiranja vlasti na nivou države pa kasnije i u FBiH, traje i političko stranački i medijski ‘udar’ na državu u režiji pozadinaca Izetbegovića i Komšića, sve skupa sa Reisom (‘sve se daje Dodiku i Čoviću’, ‘država je predata u ruke Dodiku’, ‘Ustavni sud se daje Čoviću’, ‘Bošnjaci su opet pred genocidom’…) , svakodnevno se crtaju mete poslanicima ‘koji će glasati za sudiju Hrvata Vukoja’ (javno se traže Hrvati slični Suadi Paravlić, Kasimu Trnki ili Ćemanu .. ), imovina države koju hoće Dodi uzeti sebi se štiti zakonima Visokog predstavnika dok se imovina države na području FBiH krčmi nemilice po receptu Dodika, traži se uklanjanje Dodika jer je opsovao genocid i uvrijedio žrtve a svjesno se i namjerno prelazi preko dokazane činjence da je Bakir Izetbegović za sva vremena uvrijedio i oštetio sve žrtve genocida izdajom u Vijećnici 2017 i propuštanjem revizije na odluku protiv Srbije, hoćete li još da koju nabrojim…

SDA poziva raju na ulicu i kao pravi palikuća poziva na rušenje i Schmidt-a i američkog ambasadora ali nikom to nije nikakav ‘udar’ iako po propisima tu ima više elemenata nego kod Dodika, jer sadrži u sebi nasilje i silu, Denis Bećirović se ulaskom u bh Predsjedništvu načisto oteo kontroli i svako njegovo pismo je ‘za malja’ a Dodiku je napisao do sada dva šlepera pisama i uputa uz ismijavnje i prijetnje, poredećei ga sa ‘doratom’, drugi imenjak i također čedo SDA Zvizdić bi ratovao sa NATO snagama ali iz Minchena, no za državu je sve dozvoljeno. BiH se pažljivo ali sistematski ruši jednako kao i iz Banja Luke i iz Sarajeva, hoće se ‘u Banja Luku’. Šta bi tamo radili kad je potpis Alije u Daytonu zapečatio sudbinu Bošnjaka i u Banja Luci i u Herceg-Bosni, te koga bi tamo ‘oslobađali’? Ćamila Durakovića ili Ramiza Salkića? A šta sa opozicijom u Banja Luci, je li ona državotvorna i ‘probosanska’? Bosna se ruši i tajnim planovima koji se citiraju javno : ‘A’, ‘B’ ili ‘C’, prebrojavanjem pušaka, saffova, dronova i municije, javnim i medijskim pozivima u rat : ‘daj da to sa genocidašima jednom zauvijek završimo’, koji planovi se kuju u ‘zajedničkim oružanim snagama ili u tekijama, ovamo povika da tužioci procesuiraju Dodika. Samog. Iz tužilaštva koje je ‘trojka’ također ‘dala’ Dodiku.

Da skratim, i da budem prost : hoće se islamska država preko ‘guzova’. Uz pomoć Amerike, NATOa ili preostalim živim mesom sirotinje. Ne ide i tačka. I točka.

Skoro na samom kraju, svjedoci smo da je napukla i državna koalicija, ne samo federalna. ‘Trojka’ koju bez prestanka i iz svih oruđa i oružja udaraju SDA/DF Bošnjaci u glavnom gradu i središtima bošnjačkih kantona, blizu je predaje. Posrnula i ranjena državna mafija kao da nikada sa Dodikom nije bila u vlasti u BiH, kao da nikada sa njim SDA nije lokala po kafanama i trgovala sa svim i svačim, uključujući i žrtve od kojih živimo već tri decenije, ne postimo. Iskreno, kako je počela, ‘trojka’ bolje nije ni zaslužila, što opet daje male nade u bezbolniji zahvat međunarodnoj zajednici : vratite nam Bakira i Željka, i mirna Bosna.

‘I, da’, što bi rekao onaj kretenoid Haris Zahiragić, kad završava svoju misao na ‘fejsu’, još slovo o žrtvama. Genocida i rata.

Bošnjaci su najveće žrtve bh rata i donekle se može razumjeti ta agresivna kultura sjećanja. Međunarodna zajednica se apostrofirajući i promovišući tu tragičnu sudbinu jednog naroda okvalifikovanu u Haagu kao genocid u Srebrenici otkupljuje za svoje greške i propuste u prošlom ratu. Isto čini i Islamska Zajednica BiH perući Aliju Izetbegovića, ali poBogu ‘braćo’, zar nema ni zrna empatije prema bilo čijim drugim žrtvama rata i zašto? Žrtva je žrtva a ni mi nismo čisti, posebno ArBiH u čijim redovima i u vrhu je bilo ratnih zločina i zločinaca, ima dokaza, postoje, međutim retuširanjem permanentno pljujemo tuđe a u svetinju pretvaramo samo svoje žrtve. Zato će uvreda žrtava genocida, nažalost’, još biti, sve dok i Bošnjaci ne dožive katarzu.

I dokle više svaki sastanak vlasti, svaka odluka u Parlamentu mora započeti sa onim kviz pitanjem ‘priznaješ li genocid u Srebrenici’? Odgovor na to pitanje ne rješava ni žrtve rata niti je dokaz kakvog patriotizma. To je samo povod i uvod u iznova vraćanja na stare teme i dileme. Jer, odgovor se unaprijed zna.

Zna se i mišljenje Bošnjaka. Ko jebe sve ostale i sve druge žrtve. U tome se krije i neefikasnost i ‘tajna’ Zakona o negiranju genocida kojeg je ‘nametnuo’ Valentin Inzcko, i ‘nemoć’ tužitelja. I sve nijanse pređenih ‘crvenih linija’ koje su odavno pozelenile. Iza kojih iz Sarajeva vape i traže pomoć od ‘Švabe Šmita’, dok mu iza leđa kao Dodik javno – spremaju dženazu.

A američkom ambasadoru u BiH Murphy-u dostojanstven pogreb.

photo : visoki bh predstavnik u BiH Christian Schmidt i Milorad Dodik predsjednik entiteta Republika Srspka, arhiv