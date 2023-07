bh diplomatija : Otišla Bisera Turković, rodio se Dino Konaković, sve ‘bolesti’ i dijagnoze bivše ministrice vanjskih poslova su evidentirane ali nema lijeka, ‘obolio’ je i novi ministar…

* Slatkoriječivi ministar ‘trojke’ Elmedin Dino Konaković je, čim je preuzeo ministarstvo vanjskih poslova u podjeli stolica nove vlasti, najavio ‘čišćenje’ bez predaha i kompormisa. I uzviknuo : to je što je radila Bisera Turković u vanjskoj diplomatiji je ‘katastrofa’, nabrajajući šta je sve uradila. Od zapošljavanja familije i rodbine do otvaranja, kako je rekao, ‘lebdećih konzulata’ u Rijeci i u Novom Pazaru, koji su otvoreni samo za predizborne SDA svrhe prošle godine ali u prostorijama nema nikog niti konzulati rade, dok se dugovi za iznajmljene prostore gomilaju i država ih plaća stotinama hiljada KMa.

Prošlo je pola godine od političke penzije SDA ‘lutajuće ministrice’ koja je sav mandat zaista potrošila na uhljebljenje familije i ahbaba iz SDA kadrovske šeme i koja je uglavnom obhrvana islamskim kodeksima često boravila po destinacijama Bliskog Istoka skupa sa premijerom Fadilom Novalićem i kod sina u posjeti u Kataru (bila je čak i na otvorenju Svjetskog prvenstva u fudbalu), posebno je ostala zapamćena po tome što je u tri navrata pokušavala bezuspješno izdejstvovati bezvizni režim za državljane Saudi Arabia-e, međutim najavljivana ‘metla’ novog ministra Konakovića je nestala a prašina ‘katastrofe’ modifikovana ostala u ovom važnom za državu resoru vanjskih poslova .

* Ništa Konaković nije uredio i počistio, nema zvaničnih podataka o najavljivanim krivičnim prijavama, nema ukidanja rješenja o radnim odnosima koje je isprintala pred odlazak Turkovićka, samo nam dolaze vijesti o putovanjima novog ministra koji ‘čini čuda’, za razliku od prethodnice. ‘Sada svi znaju i čuju za BiH’ – hvali se Konaković. I čuju, nema šta, zaista putuje i sastaje se ministar, ali šta bi sa ‘katastrofom Biserom’? O tome – opšti muk.

I ne samo to. Jučer je vijeće ministara na prijedlog Konakovića usvojilo odluku o bezviznom režimu za državljane Saudi Arabia-e, pa se tako braća na zadovoljstvo Bisere Turković konačno mogu uputiti u našu zemlju bez vize ‘u cilju jačanja turizma’, u periodu od 01. jula do 01. Oktobra ove godine. Ono što je osporavano Biseri, odobreno je uz vjerovatno trgovačke ustupke na drugim problemima nove vlasti i koalicije, tako će ‘braća’ nahrliti u BiH da nam poprave ‘prosjek’ i krvnu sliku, zahvaljujući hadžiji Konakoviću ministru. Iako BiH državljani tamo bez vize ne mogu ni prismrditi, čak ni obaviti hadž.

* No, nisu vize Arapima jedini učinak ‘oboljenja’ vanjske bh diplomatije pod vodstvom Konakovića. Izvikani ‘leteći konzulati’ u Sandžaku i u Hrvatskoj, u Novom Pazaru i u Rijeci i dalje ‘lebde’, ministar Konaković iako je to po medijima koristio kao ‘najveće zlo’ Bisere Turković, nastavio je plaćati prazne prostore i nije ih ukinuo. Rješenje je našao u tome što je ‘namakao sredstva u budžetu’ koja nisu postojala u vrijeme otvaranja konzulata. Dakle, isti klinac drugo pakovanje, ali ne može drugačije.

Konaković je svoju prvu posjetu van države upriličio Sandžaku gdje je ranije često slao donacije za džamiju na Pešteri, za samfore u gradu Sjenica ili ‘akademiji’ Muftije Zukorlića, obećavši ‘braći’ da će urediti zakonski nepostojeći konzulat. Neće ga ukinuti a samo tako je larmao na ovo zaista bespotrebno rasipanje državnog novca. Bisera mu je dobrodošla kod preuzimanja funkcije. Isto tako, sa ‘radom’ je nastavio nepostojeći konzulat u Rijeci, iako u prostorijama nema nikoga. Što znači da je i Dino ‘obolio’ od isih virusa Bisere Turković. Ili je bio ‘zaražen’ od ranije samo se sakrivao.

* Nismo vidjeli ni uvođenje reda u ambasadama i konzulatima gdje je u vrijeme Bisere ‘vladao haos’, naprotiv. Prešutio je komotno listu bh ambasadora Denisa Bećirovića iako su tu poslagani sve stari SDA znanci i kadrovi Bakira Izetbegovića na čelu sa notornim kriminalcem Zlatkom Lagumdžijom, vidjeli smo da je i on kao i Bisera u povodu državnih praznika nastavio tamo gdje je ona stala. Piše pisma ambasadama i konzulatima kako će i gdje stajati na jarbolu bh zastava što je po njemu naveći problem bh diplomacije, dok je tuču u bh ambasadi u Jordanu 23. marta ove godine sramotno sakrio ispod vlastitog tepiha, bez konsekvenci za aktere ovog sramnog čina bh diplomata. Podsjećamo, u ovoj bh ambasadi su se fizički obračunali ministar – savjetnik Satko Bitanga (kakvog li simboličnog imena za bh diplomatu) i savjetnik Nenad Škipina. Navodno u vezi viza za državljane Libije. Prema pismu bh ambasadora Mate Zeko, Bitanga je putovao u Bejrut i tamo organizovao prikupljanje zahtjeva za više libijskih državljana za ulazak u BiH pa onda te zahtjeve i odobrio iako to nije njegov posao, usljed čega su se uhvatili za vratove i potukli. Ukupljeni novac od bh agencije ‘Selma Travel’ (‘putuj Selma’) za vize u iznosu od 10.000 dolara, Bitanga je navodno po izjavi Škipine ukupio 2022 godine i zadržao za sebe. Umjesto da ove bitange rastjera, Konaković nije učinio ništa, po svoj prilici odlučila je činjenica da ‘braći’ treba isposlovati vize a kriminal zatrpati pričom o ‘stranačkom tornadu SDA mafije u diplomaciji’ kojem će on stati na crtu.

Ne bi začudilo da i državljanima Libije dozvolimo ulazak bez viza, ako treba i za sve ostale sa Bliskog Istoka koji po principu reciprociteta ne daju bh državljanima ulazak bez vize, braća su uvijek dobrodošla.

Ali sa ovakvom pričom i slikom : sve više je Dine Konakovića u Bruxellesu, u EU i na Zapadu ali duša zapela kao i kod ‘sestre’ Bisere – na Istoku. Spriječena katastrofa, stigla prirodna nepogoda.

Kod nas je sve tako normalno i prirodno.

photo : Elmedin Dino Konaković sadašnji ministar vanjskih poslova i bivša ministrica Bisera Turković, arhiv