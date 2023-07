U islamu je žena uvijek slobodna i kad se otkrije i kad se pokrije : Selma Bajrami estradna SDA izborna zvijezda se uz ovogodišnji Ramazan aprila mjeseca pokrila a onda se prije neki dan u Beogradu (raz)otkrila

Kada se aprila ove godine pjevačica Selma Bajrami tetovirana ‘sirena’ estrade i zvijezda SDA izbornih skupova pokrila, razočarala je mnoge poklonike i ljubitelje njenih oblina i tetovaža na skrovitim mjestima, ali pjevačica je bila odlučna : ‘šta vam smeta moj hidžab’?

‘Avaz’ je to popratio a posebno njeno ‘okretanje vjeri’, dabome kao značajnu vijest.

‘Za vašu informaciju, ja sam uvijek bila okrenuta vjeri, samo što to do par godina ranije nisam javno eksponirala. Poštujem apsolutno svačije običaje i svaku religiju, ali mi nije jasno zašto bilo kome smeta moja? Mom narodu pogotovo, narodu koji pripada istoj religiji i narodu koji vjeruje u istog Boga kao i ja, zašto Vam smeta moj hidžab/turban? On je razlog napadanja i osuđivanja mene zbog toga što kao i svaki musliman postim mjesec ramazan? Ili si čovjek ili ne. Nema trećeg..’

Ma ne smeta nama pokrivanje u specijalnim prigodama kad je to osvjedočena agenda slatkog islama, ali posebno nas zabrinulo kako će mo sad bez ‘one naše Selme’, jednostavno navikli i kako poslije otkrića Selme i uzduž i poprijeko moramo se osloniti samo na stihove njenog hita ‘a ti poslije pričaj svima kakvo tijelo Selma ima‘ pa zamišljati i sanjati. Umjesto da uživamo uživo.

Jok, ima rješenje. Top puk’o, Ramazan proš’o, prošlo i nekoliko Bajrama i evo Selme u Beogradu, razotkrila nam se ponovo, thank You Selma. Sa posebnim osvrtom na guzu, koja je bila predmetom interesovanja bgd tabloida. Ona je rasčistila naše trileme, zahvalni do Boga.

‘Nikad u životu nisam uvećavala zadnjicu. Imam i svoje stare slike gdje sam bila mršava, ali i tada sam imala velike obline’ – rekla je ‘žena Sirena’. Dakle, ili si musliman ili nisi, tj. hoću reći kao i Selma uz ramazanski hidžab : ili si čovjek ili nisi. Ili imaš ili nemaš guzicu, ma kakva bila. Nema trećeg.

Dobili smo pravu Selmu i koncert u Beogradu. Kao što imamo i pravu Hanku Paldum koja se sada u ocvalim godinam uz jufke i šporet prisjeća kako se ‘stidi‘ svoje pjesme koju joj je nekad davno još dok ona nije kao i Selma ‘osjetila’ zov slobode i vjere poklonio Haris Džinović. I ‘nagovorio je da je otpjeva’, inače ona to ne bi, vjera joj ne dozvoljava. Međutim, lova koju je namlatila sa tom pjesmom je bila malo jača od svega. A i uživalo se, nema šta, ovako. ‘Danima te opet tražim//kad mi trebaš nisi tu//sama pijem, noći duge//usne hoće da se ljube//što me, dragi, zaboravljaš/. Hoću s tobom da se napijem//hoću s tobom sve da razbijem//hoću s tobom, moja tugo//neću, neću ništa drugo…

Ha Selma, ha Hanka, broj nije konačan. Jer , sloboda u vjeri ima svoju patriotsku cijenu. Vjeru i prelazak na islam i vjerske osjećaje viđamo skoro svaki dan, ‘pevaljke’ nisu izuzetak već pravilo. Posebno kod napumpanih prirodnih ženki naših fudbalera, da se naprosto zapitaš ima li iko normalan kod tih konvertita i kod muškog i ženskog svijeta. Podsjećamo, bh reprezentativac Anel Ahmedhodžić kojem je vjera ispred fudbala i države a opet je ‘zmaj’ zmajeva, nedavno je obavio šerijatsko vjenčanje (protuzakonito, jer je to uradio prije sklapanja civilnog braka kako odlukom reguliše Islamska Zajednica BiH ali se toga ne pridržava ni Reis pa što bi onda i on), pa je tako njegova Cecilija Marijana Mašić postala muslimankom samo jedan dana dok je trajalo slikanje za slatke bh vijesti. Već sutradan je po internetu osvanula u svom pravom izdanju, kao i Selma.

Zato, požurite, nagledajte se Selme. Brzo će opet Ramazan.

photo : Selma Bajrami ‘after end before’, poslije i prije Ramazana, arhiv