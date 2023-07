Bivši komunista a poslije ortodoksni Bošnjak akademik dr. Ferid Muhić zagovarač otcjepljenja od Republike Srpske i stvaranja bošnjačke države bosanstvo nazvao genocidnom idejom …

Po mjeri direktora groblja Emira Suljagića ‘brendirali’ smo najteži ratni zločin iz bh rata kao specijalnu kategoriju ‘bosanski genocid’, nešto gluho bilo kao zaštićeno nacionalno blago, akademik Ferid Muhić je otišao malo dublje i dalje. Bosance je indirektno proglasio genocidnim narodom ‘par excellence’, tvrdnjom da je ‘bosanstvo genocidna ideja’ u pravom smislu riječi.

Koliko se to kosi sa idejama mudraca Alije Izetbegovića koju koristi njegova despotska familija u vlasti ‘svi bi trebali biti malo više Bosanci..‘ a čije ideje baštini i ovaj Bošnjak akademik iz Skoplja, koju je navodno Alija izrekao još dok je samljeo naciju Bosanac na prvom Bošnjačkom Saboru 1993 kada je proglasio nezakonito naciju Bošnjak, nije teško dokučiti. To dokazuju rijetki primjeri nekolicine građana BiH koji su svoju nacionalnost Bosanac morali dokazivati sudskim putem dugogodišnjim sporovanjem, uostalom to dokazuje i Ustav BiH gdje nema Bosanaca, tamo su tri konstitutivna naroda, Bosanci su strpani u rubriku ‘ostali’.

Elem, akademik Muhić (već duže vremena živi i radi u Skoplju, Sjeverna Makedonija i puši nargilu što mu je omiljena zabava i uživanje) koji se titulama i zvanjima okitio u vrijeme onog ‘mračnog komunizma’, ušao je u raspravu sa još jednim ‘akademcem’ iz plejade ‘akademaca’ muftije Zukorlića iz Novg Pazara, Srbija, ‘akademikom’ Suadom Kurtćehajićem, koji u zadnje vrijeme tek da ga ima u medijima, protežira i baštini nacionalnost Bosanac kao ‘sinoinim’ za naciju Bošnjak. Oštro ‘reagovao’ na teze Kurtćehajića i to ne bilo gdje već na web sraoni Bošnjaci.net u vlasništvu IZ BiH i sandžaklije Krcića (onog što mu je hanuma-baklava Benjamina Karić dodijelila prošle godine zlatnik Sarajeva, tj. suvenir iz svoje riznice i Vijećnice za njegovo radikalističko i islamističko širenje mržnje u funkciji ‘humane misije’, pa ga tu kulturno ukorio da Kurtćehajić ‘ne zna ništa’.

Nema ništa slađe nego pratiti ova filozofska naprđivanja dvojice ‘braće’ intelektualaca oko nacije u kojoj se još i poslije 30 godina dreke i vike ne zna ‘ko smo, šta smo i odakle smo’, zapravo ne zna se ništa (jer i dalje Bošnjaci tamburaju i o Bosancima, o Muslimanima, Bošnjacima i o Bosancima i Hercegovcima, sve sa zagradama i dodacima), međutim pored već poznatog stajališta Muhića islamskog ideologa i zagovornika stvaranja bošnjačke države, najznačajniji je ovaj zaključak na kraju podužeg pisma, ostalo ispuštamo.

‘A ideje iznijete u spomenutom tekstu akademika Suada Kurtćehajića su upravo takve….. Sa svoje strane, uvjeren da je moj prijatelj Suad Kurtćehajić u srcu Bošnjak, preporučujem mu da, kada je riječ o bošnjaštvu, bude apsolutno isključiv, i da pravo svakog naroda, pa i Bošnjaka na njihovo ime, bez obzira na sve pritiske i nagovore, smatra doslovno nepogrješivim i jedino mogućim stavom.

Jer sa genocidnim idejama se ne vodi akademska debata. Genocidne ideje se žigošu! A ideja “bosanstva“ je par excellence genocidna ideja’.

Iz čega proizilazi da, ako je bosanstvo genocidna ideja, da su i Bosanci genocidan narod, zbog čega to treba izbjegavati po živu glavu. Tako smo pored Srba koji su ‘dokazano genocidni’ eto i mi Bosanci ako nas uopšte još ima, postali to isto, a država Bosna država bez svoga naroda i nacije. Odnosno država sa genocidnom nacijom.

Akademik Muhić je čest promotor i pisač predgovora knjigama samozvanog pisčića iz sela Krakača kod Cazina Muhameda Mahmutovića ‘bošnjačkog Anders Beivika’ (zbog njegovih terorističkih i islamističkih ideja koje javno proklamuje) i poznat je još i po tome što je davno među prvima, o čemu smo pisali, predložio da se BiH odvoji od Repulike Srpske i proglasi bošnjačkom islamskom državom.

photo : akademik Ferid Muhić, arhiv