Otvor sajma biznisa, poslovnog povezivanja zabave i suradnje upriličili ministar oružanih snaga BiH Zukan Helez i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji su nakon otvaranja dijelom i učestvovali u narodnim igrama odmjeravanja snage, medijski odlično i ‘šokantno ekskluzivno’ popratio Senad Hadžifejzović koji je samo zbog toga napustio svoje ljetovanje a kasnije i ostali bh mediji, festival zvanično zatvorio visoki bh predstavnik u Bih Christian Schmidt …

** Sajam zabave, biznisa i suradnje, poslovnog povezivanja i razmjene iskustava u Konjicu ‘Konjic Summer Fest’ ove godine je otpočeo uz velika zanimanja medija, politike, biznisa i države, sva se Bosna slila u ovaj herojski gradić rodno mjesto našeg premijera Nermina Nikšića.

Nekada su ovdje i bez sajma, tek toliko da se ne vuku samo po kafanama i vinarijama sa svojim političkim protivnicima u vlasti, u ona dobra vremena kad se nije ‘krčmila Bosna za fotelje’ i kad se nije išlo ‘njima na noge’ svraćali Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Na poznati burek i zeljanicu u pekari Bakirovog ‘NJIHA’ generala Fikreta Prevljaka zelenog tajkuna sa Ilidže, ali nema toga više. Čović na dijeti Dodika a iz prehrane izbacio sve masne recepte SDA kuhinje.

** Za razliku od onda kad i nije bilo Konjic Hamprc Festivala, sada su na Summit došli predstavnici takozvane ‘trojke’ sa svojom ekipom, došao je i Milorad Dodik sa svojim ministrima i čivijama, Bakir je by skype pratio budno šta se dešava, sav zabradatio i ožalošćenog pogleda iz svojih babinih plavih pitkih očiju iz kojih su suze naprosto navirale.

Festival je upriličen zbog relaksacije i nezgodnih priprema ekipe Dodika i najavljen je kao jedan od zadnjih mogućih dogovora za preskakanje crvene linije ‘ispod koje se neće ići’, u kojima je Dodik doveo takmičare u navlačenju konopca i preskakanja Ustava i zakona a hadžija Dino Konaković uveo je ekipu koja se već odavno proslavila na sličnim Festivalima u pričanju bajki, kafanskim veselicama, u obaranju ruku i nogu, u stvaranju zdrave klime kafanskih razgovora ‘koji nemaju alternativu’. Dragan Čović poučen ranijim stomačnim problemima zbog masnog bureka opredjelio se za tim osmijeha, obećanja i rokova ulaska u EU, agendi i prioriteta EU, svi su ipak u očima krili duboku zabrinutost za državu, patriotizam je visio u zraku. Nije se moglo disati od njega.

** Dok je publika vani razgledala helikopter Dodika sa kojim se dovukao na Summit i skupa auta ostalih pješaka učesnika koji su jedva našli povoljan parking ispred hotela, Konaković je pokušao biranim riječima ali dostojanstvenog držanja otvoriti ovu manifestaciju ljubavi i biznisa, međutim Dodik je kao u svakoj partiji šaha dobacivao sa strane da bi u jednom trenutku preoteo ovaj simbolični čin otvora, on uvijek mora biti prvi. Kemo Ademović je prateći šefa Dinu u pozdravni govor uveo poznatu bh disciplinu genocid ali Dodik je odmah skočio kao oparen, on se uvijek opari na sami pomen ove riječi.

‘Jebo te genocid’ – kulturno je prekinuo i iz uvoda izbacio nekadašnjeg direktora AIDa koji je uvijek bio i ostao fin čak i kad je kako reče Dodik ‘ubijao Srbe po Sarajevu’ pa je ovaj odmah napustio sastanak, ali je u igru upao najjači predstavnik crveno-zelene koalicije SDPa ministar odbrane sa tespihom Zukan Helez, inače odranije znan kao učesnik mnogih sličnih teferiča i veselica po kafanama, pa je kao što ima običaj i iskustva iz rodnog Doboja zavrnuo rukave, zakrvavio očima i uzviknuo : ‘juriš braćo, ode nam država’.

Pri tom je kako i sam reče poslije na tv ‘ponešen emocijama’ sočno opalio mater Dodiku, a ovaj njemu uzvratio ‘govno jedno’, ili je bilo obrnuto ili ovako ‘jedi govna’ nije sa sigurnošću provjereno, zatim je došlo ono ‘majmune’ pa natrag ‘ćaća ti je majmun’ a onda je svim atomima snage krenuo na Dodika da ga dokusuri sa svojim ‘planom C’, ‘plan A i B’ je preskočio i još se raja u javnosti pita šta se tu krije a on tajanstveno šuti, neće normalno da sve kaže. Samo je izustio da će biti rata ako njegova ekipa ne pobijedi na ovom turniru.

** Kasnije je Senad Hadžifejzović doveo Zukana na tv pa ga gnjavio deset minuta da ponovi integralni tekst svojih planova A,B i C i psovki, i on je na kraju popustio jer je režija u uho Hadžifejzovića šapnula šta je to u trenu napada patriotizma i emocija Zukan uradio i rekao.

Da ne bi kukavice i izdajnika Nermina Nikšića Dodik bi zasigurno bio diskvalifikovan sa turnira jer ne zna on Zukana, iako se već vidio sa peharom i postoljem za nagrade. Nikšić je vukao Zukana za rukav i usadio ga natrag na stolicu a onda su se Dodik i Zukan izljubili i izgrlili, izvinuli se jedan drugom i trećem pa je konačno ovaj Konjic Sumit mogao biti proglašen otvorenim.

Nema toga u BiH koji nije u potezu Zukana vidio herojstvo i gazijsku ljubav prema domovini koja mu je kao i glumcu Hadžihafizbegoviću prvi stub odbrane i zaštite, ispred familije. Još kad je rekao na tv ‘Face’ da bi oprostio Dodiku da mu je kresno mater kao što je on njemu ali psovku genocida, što je dakako dodatni državni udar – nije mogao izdržati, tu je kraj svake priče. I, kao i svaki pravi i fini političar koji griješi jer radi, izvinuo se ne samo Dodiku već i svim učesnicima i naciji, ali to je bilo bespotrebno, nacija je oduševljeno primila k znanju jebanje matere Dodiku i žrtvovanje sopstvene za domovinu, to smo odavno očekivali, i sve dok se nije pojavio ministar Zukan sa mudima nismo ovako udobno i zadovoljno uživali. Čak se iz bunkera javio i Bakir Izetebgović odajući priznanje Zukanu za ovaj herojski čin odbrane države a Nikšiću i Konakoviću te Forti koji je sve odslušao pa izjavio kako je ovo bilo ‘bahato i neodgovorno’ poručio ‘kukavice, tako se ne brani država’, sad valjda vidite s kim sam ja u vlasti 30 godina.

Hadžifejzović je uz ovaj Konjic Festival uz Zukana doveo i ‘ustašu’ i ‘Hitlera’ Švabu Šmita druga visokog bh predstavnika pa ga sat vremena gnjavio kao što samo on zna – kad ćeš i kako umiiiriiiti ili kazniti Dodika, što nam sjebe svaki put sve naše veselice i što nam ruši državu ispred nosa Zapada.

** Švabo Šmit’ koji je sve pratio kao i Bakir by skype od kuće, obećao je Senadu i odmah zaista sutradan što mu dođe danas otvorio ladice i našao kopije Bonskih ovlasti, pa nametnuo zakon kojim pravila oko Ustava BiH i njegovih odluka stavlja van snage, ujedno je promijenio i Krivični Zakon BiH, jer po dosadašnjim propisima Dodiku tužioci nisu mogli ništa, sad će ga, rekao je ‘Švabo Šmit’ moći kazniti. Nije još objavljeno da li se izmjene zakona odnose na buduće ili prošle radove Dodika, čuće se.

Festival je nastavljen poslije u medijima gdje inače imamo iz minuta u minut twittove i ‘fejs’ nenandjebive doskočice naših vlastodržaca, budući da oni ne rade u Parlamentu već rade ‘od kuće’ ili sa odmora, otuda gdje ima signala za pametni telefon.

Dodik se na ovakve namete ‘Šmita’ osvrnuo već poznatim biranim riječnikom ‘ko te jebe’, gazija Željko Komšić je kao po običaju nezadovoljan sa svakom odlukom Šmita osim one Senadove ‘umiiiriiti’ ubiti Dodika, Reis političar iz propale SDA/DF principijelne koalicije je arlauknuo da poslije jebačine po genocidu slijedi klanje Bošnjaka, Komšić hoće da se Dodiku uskrati dodjela para iz PDVa, jedino još ostaje da se vidi šta krije katil-ferman Bećirovića u kojem je ostavi rok Međunarodnoj zajednici od sedam dana inače onda on nastupa sa svoj planom ‘X’. Agilni Denis Zvizdić sa svojim planom nepoznate marke razrađuje opciju upada NATO snaga na granicu Brčko Districta, najslabije karike takmičara Dodika. A slijedi i već njegov poznati šamar apelacijama.

Botovi po plaćenim veselim bh medijima pljuju Nikšića i Konakovića što se nisu uključili i pridružili Zukanu pa dotukli Dodika, dokona raja sirotinja oštri noževe, čisti puške i navlači maskirne uniforme sve jebuckajući mater Schmidtu što je ovako blago nagradio Dodika, sve osim vješanja je za odbaciti. Ore se pokliči ‘šta se čeka’, ‘idemo na Banja Luku’, da ‘stvar dovršimo’. Čak se javila i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić sa umrlicom Dodiku, popratio twitteraš Emir Suljagić sa bratom Reufom Bajrovićem, očekujući dženazu.

Za građane Konjica nije ništa drugo preostalo nego da, ako ne bude kiše do 2. jula, istrče maraton od 5 km pored Neretve. KSF EXPO je u toku iako ga je zvanično proglasio zatvorenim visoki bh predstavnik.

P.S. svaka sličnost sa događajem, imenima i licima slučajno je – namjerna.

photo : Konjic Summer Fest, službena slika festivala, arhiv