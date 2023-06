Kada SDA izgubi vlast, u trenu nestane države a sa njom i ugroženih Bošnjaka ili najblaže rečeno država nam doživi udar. Zatim se prebrojimo a Reis ustroji saffove, Zukan presloži rakete a Komšić navuče maskirni prsluk. Potom se organizuje hajka na Ameriku, OHR i nacistu (Hitlera, Švabu Šmita ) sa pozdravom ‘marš kući’ i otvori se sezona lova na izdajnike i dušmane. Onda se pozdravi glavni tužilac BiH sa tradicionalnim ‘Pomoz’ Bog’- de pomozi. Pa se poslije (namjerno kao da nije isti dan Vidovdan) uz Bajram ukaže bezobrazna ubleha Dodik sa svojim 38. po redu igrokazom kada uslijedi fetva – katil ferman malo žešće ublehe od njega u liku i djelu Denisa Bećirovića sa sećije Ajatolaha ….

** Da nismo vidjeli razdraganu Benjaminu Karić načelnicu Sarajeva kako u šlafraku ispred džamije u Sarajevu dijeli radosti Kurban-Bajrama, ne bi ni znali da nam je i načelnica i država udarena. Ona, jer je od sreće i rahatluka doživjela emotivni udar u pune tepsije baklave, država – jer joj je Milorad Dodik priredio državni udar i to baš uz Kurban -Bajram. Zna se da je tradicionalno Dodik zločest dovraga ali on jednostavno to nije mogao izbjeći, u Bosni Veseloj je svaki drugi dan neki ‘najvažniji praznik Muslimana’ i svi su tako pravilno raspoređeni da šta god i kad god uradiš, uvijek je u nevrijeme i namjerno i prvokativno. Kao i ova nedavna paradna šetnja sa ponosom na koju smo svi u BiH ponosni i previše, posebno Benjamina koja je usplahirenim šetačima LGBT i plus i minus cvrkutavo dijelila praznične poslastice. Uostalom, uz onaj tek prošli ‘najvažniji praynik Bajram’ svoje ‘nakaradne i zločeste’ odluke je odgađao čak i ‘nacista Švabo Šmit čekajući da prođu dani veselja pa da nam onda saopšti šta je kukavički smislio, prije toga je hinjski odnio Reisu poklončić, da ga zavara.

Srećom po Benjaminu, ‘poklopilo’ nam se na ‘devet hatmi’ da je u isti dan ‘pao’ i jedan od ‘najvažnijih praznika Muslimana’ i jedan od ‘najvažnijijih praznika Srba’ – Vidovdan, tako da je multi-kulti pametna i svačija načelnica (vlasništvo svih građana muslimana) jednom baklavom nahranila dva zeca.

** Na svu (ne)sreću, Dodik je iskoristio Vidovdan da Bošnjacima uz ‘Najdražeg’ kada im oslabi budnost donese zakon da neće priznati nijednu odluku Ustavnog Suda BiH, kao kad je onomad u bh ratu Naser Orić priređivao iste veselice Srbima u praznovanju, ali nije računao da čuvari domovine o njoj misle čak i kad klanjaju ili spavaju na jedno oko. Dapače, tad su spojeni najviše jer je država i previše u Božjim rukama i nogama. Tako je ministar skroz ‘zajedničkih’ pa i ‘oružanih snaga’ BiH Zukan Helez odmah skočio pa umjesto gumenih metaka i krstarećih raketa zaprijetio konkretnim hapšenjem Dodika, stavio svoju vojsku u pripravnost, Željko Komšić je iako iscrpljen postom, dovljenjem, otvaranjem komemoracija i šerbetom ovaj potez označio ‘udarom’ na državu poslije koje zna se šta slijedi, pri tom je lupio prstima po nosu Ameriku i Zapad, sve sa ‘Švabom Šmitom’ priznajući da je ‘ojužilo’ i daje vrijeme za bitke nove jer ode fotelja u Predsjedništvu, da bi ga u stopu zapratio musliman sa dna kace SDP partizana zelenkasto-rumeni Denis Bećirević, nakon što je odklanjao u Ferhadiji u Banja Luci te osjetio rukoljub svoga idola Reisa Kavazovića u Sarajevu. I to ne ‘dron-pismom’, svojim ubojitim oružjem već fermanom-fetvom, pravo iz Reisata i ispod skuta Ajatolaha i njegovih miroljubivih pitomih očiju kao u Alije.

** Tako se u BiH u prazničnom okruženju i osvježenju desio državni udar koji je zasjenio i zaboravio sve dosadašnje udare i udarene iz kuhinje udarenog Dodika u susjednoj nam dijaspori Republici Srpskoj, gdje ih je, čekaj da izračunamo, od referenduma pa preko otimanja imovine do ovog udaranja po Ustavnom Sudu bilo ihahhaj, premijerno ih je izvedeno ravno 38 u zadnjih pet-šest godina, koje smo sve zahvaljujući SDA vlasti uspješno sa onim ‘izvlačenjem na dlaku’, sa ‘lokomotivom i vagonima’ ili sa ‘guranjem auta uzbrdo’ savladavali na opštenarodno veselje. Kako sada nema SDA u vlasti, udar je poprimio nezapamćene razmjere, raja po internetu hoće ‘na Banja Luku’ kao na Ajvatovicu, Denis Zvizdić najavljuje nove apleacije Ustavnom Sudu kojeg se Dodik (ne)zakonski odrekao, Nikšić izdajnik, Forto još veći i ‘onaj što je sve dao Dodiku i Čoviću’ onaj ‘Abdić’ zvani Konaković, čak i oni povukli ručnu i fatili se krede te podvukli ‘crvenu liniju’, hoću reći zelenu.

** Ima u ovom praznovanju u Sarajevu i u Banja Luci Šeheru dosta toga što liči na burlesku ili melodramu, ali kao ovog još nismo vidjeli.

Državni udar je, da ne idemo dublje u zakone, situacija kad neko nasilno izvrši promjenu ili smjenu vlasti najčešće vojskom ili policijom ne da promijeni političko uređenje države već da otme vlast, nekad ga zovu i puč. Zbog mogućeg ‘puc, puc’ pucanja i ostale primjene sile. I različit je od revolucije koja je nepoznat pojam u raji BiH i u skroz manjem i skroz najvećem entitetu, međutim, čak i pored tolike medijske dreke i natakanja, nisam ga ni osjetio ni vidio. Jesam vidio i pročitao da je Skupština skroz većeg entiteta države BiH donijela odluku da neće poštivati niti provoditi odluke Ustavnog Suda BiH iz dijaspore, ali ništa nije udarilo u vlast osim u napaljenim glavama.

Ovakva odluka je teško krivično djelo ali nije nikakav državni udar, niko u bh vlasti nije pomjeren iz vlasti, udaljen, izbačen ili uhapšen, da ne kažem ono najgore, svi su tu na okupu, bajramuje se, slavi se, država ‘radi’, najviše rade novinari, mediji i analitičari pravnici svih fela. Tramvaji i autobusi voze, političari pišu pisma i procjene, džematlije klanjaju, svi komuniciraju kao i do sada preko novina, čak razmjenjuju i bajramske čestitke k’o klikere i sličice. Dodik, Željka Cvijanović, ma svi ukazuju na radosne trenutke i suživot. Zakon propisuje kaznu za počinioca ovog djela od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, ali obzirom na efektnost i želju tužioca, očekujem da se protiv Dodika ‘oformi prredmet’ ili još gore da nam jave kako je ‘istraga u toku’. Ima više razloga za to, a jedan je od onih bratskih sa kojim Bošnjaci preko Avde Avdića pozdravljaju tužioca Srbina Kajganića sa onim našim poznatim ‘pomoz Bog tužioče’.

Plus, kad se istraga i otvori ako se i otvori, može se naći i neko drugi kao počinilac, neko ko je stavio potpis na odluku ili štambilj, iako se zna da je Dodik sve zamislio i osmislio.

** Ne, ne branim Dodika, odbij od mene. Kad bih se pitao, davno bi on bio prošlost. Čak i onda kad je zadovoljavao sve bošnjačke kviz postulate : da, bio je genocid u Srebrenici, da Ratko Mladić je zločinas, da ima države Bosne, jer zna se, Srbin je to. Samo konstatujem i prenosim.

U BiH je po javnoj izjavi predsjednice Ustavnog Suda BiH Valerije Galić (s početka juna ove godine) ravno 98 neprovedenih odluka Ustavnog Suda. ‘Vlasti u BiH nisu provele čak 98 odluka Ustavnog suda BiH’ – glasi naslov njenog intervjua u kojem indirektno optužuje tužioce da su obaviješteni a ništa nisu poduzeli, navodi i neke odluke. Što hoću vam prenijeti : preživjeli smo, eto, tih 98 valjda će mo i ovaj državnički udar na pamet.

Da je bar iko prije ovoga završio u ćorci zbog državnog udara, lakše bi bilo sada udariti i Dodika. Međutim, po svoj prilici dok je SDA bila u vlasti i dok je sa Reisom uživala u bratskom rahatluku, ništa nije udaralo ni treslo. Ovako, trese. Posebno je zatresao kvalifikovani pisač pisama kaligrafijom Denis Bećirović. On se baš ono prejeo baklave i napio šerbeta ovih mjeseci pa iz džamije nakon Kurban-Bajrama odaslao fetvu-ferman Međunarodnoj zajednici i ostavio joj sedam dana da riješi situaciju. Prije toga je ravno zaprijetio Dodiku hapšenjem tužakajući ga pismima po EU kancelarijama. Kaže zelenkasto-crveni partizan ‘kao član Predsjedništva dajem vam rok..’

Srećom nije izgovorio šta će se desiti kad istekne pijesak u satu, mora da će uslijediti pismo još žešće i jače, budući da je on samo jedan od tri člana ove bezvezne ‘institucije’, ne vidim šta bi se drugo moglo desiti.

Proglašenje vanrednog stanja i uključivanje vojske je moguće po bh Ustavu ali opet i nažalost po slovu Ustava, Bećirović to i pored silne želje ne može nadoknaditi ni donijeti sam.

** Koliko su se ‘Zapad’ i OHR prepali ferman-pisma govori i izjava Christian-a Schmidt-a druga Visokog predstavnika kojom nas obavještava da je zabrinut, da su odluke iz RS nezakonite i da je glavni krivac Dodik. Valjda je postupio po onoj ‘kad su me Bećirović i drugovi’ onomad nedavno poslali u vražju mater i naredili da ‘idem kući’ sve na engleskom, red je da im se odužim. Jer, gdje si vidio da od neprijatelja države tražiš pomoć i spas za državu.

Na kraju svih krajeva, red se malo i uozbiljiti.

Kad bi se ikako moglo, najpravednije bi bilo otvoriti istragu protiv Alije Izetbegovića zbog izdaje države u Dayton-u, ali to ne ide, čak i Haag protiv mrtvih zločinaca obustavlja postupke. Onda ništa ne preostaje nego uživati u ovim bh burleskama. Ima rješenja ali neće Zapad da me posluša. Najbezbolnije – vratiti Bakira i njegove ‘lokomotive’ u vlast i staće svi ‘udari’ a oživjeti udareni. Ono više bolno a najefikasnije – otjerati sa vlasti Dodika, Čovića i Bakirove nasljednike u vlasti, oduzeti Reisu titulu političara, posmjenjivati korumpirane tužioce i sudije je u ovoj fazi države BiH skoro nevjerovatno i nije u planu ‘međunarodne zajednice’, stoga ostaje ovo sa pismima, zabrinutošću i katil-fermanima.

Ima još jedna opcija koja bi zaliječila stare čežnje ‘ne zaustaviti se do Drine i Banja Luke’, gdje bi na Drinu poslali Nasera Orića, na Uni je već Hamdija Abdić Tigar a za Sarajevo sam se javio vehabija i brat Nihad Aličković, Neretvu čuva Salmir Kaplan, pridružiti im Muderrisa, Harisa Zahiragića i iz Tuzle Salku Zildžića, pa sve pod komandu Reufa Bajrovića i Emira Suljagića pa da jednom zauvijek završimo sa tom bh skazkom.

Međutim, kod ove opcije je velika zagonetka. Ko će na čelo kolone i šta će mo onda?

Jer, braćo, nema tamo Bošnjaka. Sve njive, kako ono reče Nermin Nikšić ili kamnejar goli.

Ili sve sami vakufi! Ko je to još zbog vakufa zaratovao?

photo : Ustavni Sud BiH , nekada, arhiv