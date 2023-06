‘dvostruki akademac’ prof. dr. Suad Kurtćehajić u ime svoje privatne ‘akademije Kulin Ban’ a za svoj račun upriličio tribinu za spas Bosne, prisustvovalo nula akademaca, modelirala mu lična sekretarica Berina Beširović…

Poznati ‘akademac’ dr. Kutćehajić, naš brat Sandžaklija koji je kao i dvjestohiljada zemljaka pustio korijenje u BiH koje se posebno ‘prima’ u Sarajevu, čim vidi da ga nema na tv ili u novinama, odmah zakaže ‘sesiju’ ili nabavi kakav stol (okrugli ili ćoškasti, samo neka se stoluje), izrenta salu u hotelu pa opali po medijima svojim ljigavim i već poznatim stavovima o spašavanju ‘svoje domovine’. Bosne, naravno, neće braniti Crnu Goru gdje je rođen, tako rade sve Sandžaklije. Od Hadžifejzovića, Halilovića, Selme Cikotića, Drekovića i ostalih naturalizovanih patriota, sve do Ejupa Ganića.

I eto, ‘sandžačkog Van Gogh-a’, spašava domovinu.

Skoro smo ga bili zaboravili pa ‘akademac’ zakazao sesiju u hotelu ‘Evropa’ jučer u Sarajevu i otvorio nam oči i uši u ‘devet’ tačaka ‘kako spasiti Bosnu’.

Bio je to naravno prijeko potrebni monolog dvostrukog ‘akademca’ i profe u Sarajevu, ali ne bi ni kog iz plejade ‘akademaca’, nećete vjerovati, samo on i njegova lična sekretarica kao ‘moderator’. Tj. kao pripremač papira i objekat za društvo i slikanje.

A ‘akademac’ opalio opet istim ‘tezama’ koje smo imali prilike sto puta čuti. Da jedan Bošnjak i jedan Hrvat iz Republike Srpske podnesu tužbu u Strasbour i zatraže svoja ljudska prava jer ‘se tamo ne može živjeti jednakopravno’, onda kod Međunarodnog Suda pravde u Haagu a preko UNa (znači preko Munire Subašić koja tamo otvara vrata nogom) ‘zatražiti mišljenje koje će se i dobiti da Republiku Srpsku treba ukinuti i to ‘preko država sponzora (?) jer BiH to ‘ne može’, a onda već najavljeno u medijima ranije poslije presude Simatoviću i Stanišiću ‘podnijeti tužbe za naknadu štete’ (za naplatu 60 milijardi koliko je samo za Sarajevo izračunala Benjamina Karić vesela SDP načelnica da ‘nam pripada’), pa sve do ‘podnošenja zahtjeva za povrat Sutorine’ od njegove rođene države koji dio bh teritorija je ‘nezakonito poklonjen Crnoj Gori’… Njegovj državi.

Ove ‘strateške’ kako ih je nazvao Kurtćehajić zaključke osmislio je tako da se apsolutno iz njih ne vidi niti zna kako i kojim zakonskim putem ih ostvariti ali dobio je dva sata slave i pažnje, ima šta je tražio a i našem oku i uhu milo and drago. Kao kad smo o istim temama ‘šokantno’ na tv ‘Face’ slušali i hranili se milijardama i izlaganjima ‘stratega i stručnjaka’ za međunarodno pravo fantomskog nekadašnjeg agenta Alijinog AIDa a sada penzionera i ‘spadala’ Muradifa Pajta zv. ‘Mrak’ te sličnog ‘eksperta’ nekadašnjeg ‘pravnika’ iz Zagreba Franje Tuđmana Sulejmana Tabakovića, uz pomaganje advokata penzionera Rame Atajića vlasnika sumnjive diplome i još sumnjivije ‘bitke za bh imovinu’ u Hrvatskoj …

Kurtćehajić je planetarno poznat ‘akademik’ u Sarajevu (gdje su se po seoskim školama ‘pohapali’ doktorati i silne diplome pa se navalilo na akademske titule) po svojim istupima i nastupima a prošle godine je posebno postao slavan. Podsjećamo, u želji da po svaku cijenu uđe u bh Paralement ova akademska ljiga BiH je iz Stranke za BiH gdje je bio do 2018. pod uslovom ‘da bude među prva tri kandidata na listi’ (jer zna da samo oni u vrhu ulaze u vlast), u roku od mjesec dana promijenio još dvije političke stranke. Slavodobitno je ušao u SDP gdje su mu obećali nakon slikanja sa njim isto (redne brojeve od 1 do 3) a kada je vidio odštampane listiće i svoju poziciju napustio je ‘crvene’ pa se prebacio par dana pred izbore u zemljačku partiju SBB Fahrudina Radončića, zaključivši svoj partijski staž u SDPu na dvadeset dana. ‘Bošnjački Dick Trump’ Fahro je udovoljo njegovim zahtjevima i ‘otpušio’ na izborima kao i Kurtćehajić, koji vjerovatno čeka slijedeće izbore i slijedeću šansu, u međuvremenu ‘akademuje’ i plasira sandžačke naše snove.

Na pitanje zašto je ovako sklon ‘promjenama’ i stranaka i mišljenja prošle godine je mudro odgovorio da ‘želi za života postati slavan a ne kao onaj Danac i poznati slikar Van Gogh koji je slavu stekao tek poslije smrti’. Srećom po BiH a nažalost slavnom slikaru Kurtćehajić je postao slavan po svojoj konvertitosti i promjeni mišljenja a još uvijek živahan. I sa ponosom postao ‘sandžački Van Gogh‘.

Valja napomenuti da je prije ove privatne ‘akademije’ u kojoj sad taslači naučne fantastike i mudrolije Kurtćehajić bio aktivni član Bošnjačke akademije u Novom Pazaru, Srbija, muftije Zukorlića gdje je i postao ‘akademikom’ ali kako nije mogao biti glavni pored hodže ‘akademika’ Cerića razdvojio se pa oformio ovu ‘Kulin Ban’ u Sarajevu. Ono, kao u politički partijama ili džematima : kad ne ide kako si zamislio, napuštaj pa oformi svoju stranku ili džemat.

U Novom Pazaru je titulu ‘akademika’ skupa sa ‘Hižaslavom’ Cerić Mustafom, ‘zaradio’ i direktor džamijskog ‘intituta za izučavanje genocida u Canadi uzoriti džematlija grada Hamilton Emir Ramić, odakle svaki dan stižu ‘akademska’ pisma i mudrolije kao i mnogi drugi ’eminentni akademci’ uključujući i umrlog muftiju Zukorlića koji se sam proglasio akademikom u svojoj fabrici akademaca u Novom Pazaru.

Na ovoj sesiji u Sarajevu jučer osim ‘Van Gogh-a’ ne bi nikog od ‘akademaca’ osim njegove sekretarice koja će vjerovatno i uskoro također postati ‘akdemkinjom’, tako da se sa pravom može reći uz izvinjenje bh Banu Kulinu da je prikladnije ime za ‘akademiju’ Kurtećehajića ‘Crven Ban’. Samo se toga još nije dosjetio.

Što se tiče ‘spašavanja’ Bosne na ovakav način, dodajmo i ovo.

Svakim danom je sve veći broj ‘spasitelja’ a države sve manje. Logično.

photo : plakat ‘akademca’ Kutćehajića i ‘akademije Kulin Ban’, arhiv