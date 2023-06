šerijatizacija Amerike : gdje završava demokratija a počinje islamofobija, zašto Amerikanci u BiH podržavaju prava LGBT populacije a u Americi se ista rezolucijom gradskih vlasti zabranjuju?

* O razornoj zloupotrebi islama u Americi i šerijatizaciji ove demokratske zemlje u što se kao po pravilu uključuju Bošnjaci kroz džemate, Arape, Turke i silna vjerska udruženja, pisali smo više puta. Jednostavno, to je vidljivo i agresivno i ne može se zaobići, skoro svaki grad u svakoj saveznoj državi u USA ima po nekoliko bh džamija i džemata, islamskih ‘kulturnih centara’ – bivših poklonjenih ili kupljenih crkava koje su konvertirane u džamije, dok se broj učesnika muslimana u vlast na lokalnom i na državnom nivou povećava. Sa tim se uvaćavaju i ‘ljudska i demokratska prava’, ‘prava na vjeru’ i poznata šerijatizacija Amerike sistemom ‘step by step’ (korak po korak) uveliko se provodi.

Sa osnovnih vjerskih prava ‘prakticiranja vjere’ i vjerskih vjenčanja koja su dozvoljena i priznata tek nakon civilnog sklapanja braka prešlo se na ignorisanje civilnih javnih američkih škola kroz mejtefe i džamije što se predstavlja kao ‘bosanska škola’, sa tim u vezi ide halal prehrana od vrtića do radnog mjesta, a onda ‘hoćemo petkom na džumu’, polaganje zakletve sa rukom na Kur’anu, neradne islamske praznike da bi se polako došlo do uvođenja šerijata u zakone (u Americi se može sačiniti ugovor ili testament po šerijatskom pravu, posebne advokatske kancelarije to odrađuju i reklamiraju), bolnice (već postoje od bogatih Arapa manje klinike gdje žene pregledaju samo žene doktori) do praktičnog islamiziranja čitavih naselja i gradova.

Zvanične vlasti, naročito lokalne sve to toelerišu zbog jakih lobističkih muslimanskih udruženja, demokratije i zbog glasova, posebno oko gradnje džamija i munara, puštanja ezana (zasad u dređenim okolnostima), međutim Amerikanci zaista ne poznaju ni islam ni vjeru, stati se neće na tome, i u svemu najviše zabrinjava to što se Bošnjaci listom uvezani uz turske i arapske džemate i udruženja masovno pridružuju ovom projektu, postali su veći muslimani nego oni kod kuće u BiH. Iako se nijedan Bošnjak nije ‘sjetio’ da bude izbjeglica ili emigrant u nekoj arapskoj zemlji gdje bi imao sve ovo što ovdje traži u ime demokratije i religije.

* Slična je situacija i u EU, gdje su se naotvaralo i izgradilo toliko džamija i džemata da su ih vlasti počele zatvarati zbog njihove radikalne agende, u Americi srećom još nije došlo do toga iako su muslimani u svojim zahtjevima i svojom napadnom vidljivošću po svaku cijenu sve agresivniji. Valjda i zbog toga što ukupno u USA ima svega 3,45 miliona muslimana za sada što statistički u odnosu na preko 300 miliona Amerikanaca nije za vlasti zabrinjavajuće. Međutim, iako ‘nas’ je malo, čuje se i zna za nas, ‘inshanllah’ što bi rekao Joe Biden kao onomad kad se borio za ulazak u Bijelu Kuću i kada su mu u samom izbornm štabu ‘najjači’ igrači bili ‘naši’ i turski aktivisti.

* Pisali smo još septembra 2015. kako se to provodi u praksi (vidi post pod religija i pod naslovom ‘Islamberg – Maoča u srcu New York-a’), ove godine dobijamo potvrdu iz savezne države Michigan i predgrađa Detroita, u naselju Hamtramck.

Podsjećamo, još 90-tih grupa muslimana nezadovoljna životom u Metropoli NYC kupila je veliku površinu zemljišta, čitavo jedno selo i tu oformilo svoj ‘grad’, naselje sa 300 stanovnika, nazvalo ga Islamberg i uvela islamske običaje i propise. Čak je jedno vrijeme naselje imalo i rampu za ulazak sa kućicom i portirom koji je kontrolisao dolaznike i dozvoljavao ili odbijao ulaz. Naselje ima svoju školu, džamiju, trgovine i pripada Okrugu Delaware države New York, najbliži mu je grad Binghamton i živi isključivo po islamskim zakonima i običajima. Prvi put se za Islamberg čulo poslije septembra 2001. kada su jake snage bezbjednosti pretresale svaki pedalj naselja tragajući za teroristima Al Qaide, a drugi put 2014. kada je optužen i osuđen izvjesni crkveni službenik iz države Tennesssee Robert Doggart optužen za teroristički akt, pokušao je u naselju postaviti eksploziv i dići u zrak džamiju, školu i kafeteriju. I dalje je ovo naselje pod metom sličnih kršćanskih radikala pa ga često moraju ‘pripaziti’ regularni organi sigurnosti Amerike i države New York, Amerika sebi sama našla posla. Rodilo se, valja ga demokratski ljuljati.

* Jedno drugo ali veće naselje-gradić Hamtramck, zapravo predgrađe Detroit-a u državi Michigan po uzoru na Islamberg postao je novo središte pažnje i potencijalni izvor nesporazuma i krhkih ljudskih prava i zloupotrebe religije islama. To je za sada jedini grad u USA u kojem cjelokupnu vlast grada drže muslimani, od načelnika, opštinskog vijeća pa naniže, gdje smo ‘mi’ većina u zakonodavnom tijelu grada. Tu živi oko 30.000 stanovnika sa najvećim postotkom muslimana u odnosu na sve gradove USA. Najviše ima Jemenaca, zatim su po brojnosti emigranti iz Bangladeša, Poljaka i Bošnjaka ima približno isti broj, oko 4 %.

Nedavno je načelnik Amer Ghalib objavio a opštinsko vijeće donijelo Rezoluciju kojom se zabranjuje isticanje LGBT zastava na javnim mjestima što je vrlo negativno odjeknulo u američkim medijima jer se direktno kosi sa demokratskim pravima u ovoj zemlji, ali načelnik je odlučan : ja sam demokrata po ubjeđenju i zastupam stavove većine a mi smo većina.

No, načelnikova priča je kao i slične ostale kada je u pitanju islam i demokratija sa figom u džepu ali rezolucija je tu i on će je poštovati. Naime, iako se u rezoluciji navodi da se ‘ne dozvoljava isticanje na javnim mjestima zastava bilo koje vjerske, etničke ili rasne, političke ili seksualne grupe’, svaki prolaznik ili stanovnik ovog gradića može vidjeti na mnogobrojnim džamijama, dakle na javnom mjestu, džamijske zastave uz zastave grupe porijekla (kod Bošnjaka obavezno ide ona ratna sa ljiljanima ili zvanična bh zastava uz zastavu IZ BiH, to visi skupa sa američkom zastavom na svakoj džamiji ili munari ako je ima), što znači da je rezolucija donešena ciljano zbog gay populacije, na što su Amerikanci posebno osjetljivi.

I, da li su? I jesu li jednako osjetljivi na to kod kuće i u drugim zemljama?

Bošnjačko-tursko SDA glasilo, nacionalstički islamistički sedmičnjak ‘Stav’ se već pohvalio ovom rezolucijom načelnika u Americi priželjkujući takvu i u Sarajevu i ujedno optužio Amerikance kako podržavaju gay parade po Sarajevu i aktivnosti LGBT populacije u našoj državi, sa osvrtom na najavljenu paradu ponosa iduće sedmice u Sarajevu koju sponzorira američka i švedska vlada preko ambasada u Sarajevu, čime je ove dvostruke aršine američke administracije nehotično izbacio u prvi plan.

Zbog čega će se, i trebali bi očitovati i Amerikanci. Jer, ne može se kod kuće njegovati jedan a u drugim državama drugi demokratski princip. Ne može se u Sarajevu braniti ovakav vid demokratije a u svojoj zemlji ga zabranjivati. Ili će mo svi biti Hamtramck ili Sarajevo, ne ide drugačije. Mada je teško i pomisliti šta bi se desilo kad bi Sarajevo dobilo rezoluciju kao Hamtramck iako sve više po izgledu na njega liči, ne može se na jednom mjestu braniti demokratija a na drugom to zvati islamofobijom.

Iako je ova rezolucija po karakteru više deklaratorna nego zakonska regulativa, nema sumnje da će je načelnik provesti u zakon. Međutim, pitanje je s početka teksta ovo : da li će se stati na tome?

Neće, sigurno. Znam ja ‘nas.

photo : detalj sa ulice grada Hamtramck, MI, arhiv