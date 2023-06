Avdo Avdić oštro patriotsko novinarsko pero ne poznaje pravo a ni Kur’an, pa ipak komentariše i presuđuje

Od svih bh televizija, nije slučajno Avdo Avdić oštro patriotsko-domoljubno novinarsko pero za svoje ‘istrage sedmice’ odabrao baš onu muslimansku, Hayat tv ratnoprofiterske mladomuslimanske familije Švrakić. Nekadašnji vrsni novinar istraživač portala ‘Žurnal’ odavno se otisnuo u bespuća novinarstava, odmah čim mu je Seka Sebija Izetbegović pred kamerama rekla da je lud i da se ‘ide liječiti’, prestrojio se pa okrenuo na ‘istragu’. Dnevnu i sedmičnu. Lakše je bilo zaboraviti nju nego u ludnicu. Točka.

Tu je na svom portalu ‘istraga.ba’ našao državu i vjeru, u zadnje vrijeme je stalni gost na muslimanskoj tv odakle ne samo tekstom već i mimikom pokazuje kako se ‘brani SDA država’. Glavne su mu preokupacije ratne teme, međunarodna zajednica i VP BiH, spašavanje Bakira i vlast ‘trojke’, koja mu je noćna mora.

Jučer je komentarisao i izjavu-snimak ratnog zločinca Daria Kordića koji se nakon skoro dvije godine od nastanka pojavio u medijima, u kojem je rekao, parafraziram, da je ‘svaka sekunda njegovog ratovanja i zatvora vrijedila‘, što logično znači da bi, da se nedajBože BiH ponovi – uradio isto.

Izjavu su osudili i presudili svi redom i listom i neka su, nemoralna je, zločinačka i bezobrazna, međutim uz izjavu se neminovno kao i u svemu u BiH poteže uvijek i ona ‘druga stvar’ : šta sa ‘našim’ ratnim zločincima i zločinima. Puna je Bosna takvih, ima ih mnogo i u vlasti.

Onih presuđenih u Haagu nema mnogo, kod bh Suda ih neće biti nikako, i izrečene kazne osuđenima su dosta niže i razmjer zločina se ne može izjednačavati, međutim, ni sa stanovišta zakona ni morala a posebno religije, usporedba je dozvoljena i opravdana. Jer, ratni zločin je ratni zločin, kazna nije mjerilo obilježja.

No, Avdo kao i svi bošnjački mediji taslače istu melodiju : ‘naši ne mogu i neće i nisu isti kao njihovi ratni zločinci’, ako je eto, ko koga i pucnuo ili preklao, to je bio ‘incident’ u ‘regularnu vojnu metu’. Avdo kaže kao i Reis ‘nema izjednačavanja i tačka’.

Pa, po običaju veli ‘iako nisam pravnik‘, evo presude. Po onoj doskočici : ‘nisam ginekolog ali mogu da pogledam‘, Avdo kaže.

‘Da su svi zločini isti, svaki ratni zločinac bi bio osuđen na identičnu kaznu zatvora. I ne bi se tužioci trudili da dokazuju udružene zločinačke poduhvate, genocide, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine protiv ratnih zarobljenika, ratne zločine protiv civilnog stanovništva …. Da su svi ratni zločini isti, Haški sud bi identične kazne zatvora izrekao komandantu Armije RBiH Rasimu Deliću i komandantu Vojske RS Ratku Mladiću. A nije izrekao. Delić je u neokončanom, ali pravosnažno priznatom postupku, dobio tri godine zatvora, a Ratko Mladić je dobio doživotnu robiju’.

Onda stidljivo priznajući da i ‘mi’ imamo ‘manje’ i bezazlenije ratne zločince presuđuje da je Sakib Mahmuljin osuđen ‘jer nije sankcionisao ubice’, da je Rasim Delić osuđen ‘jer nije spriječio mudžahedine da ubijaju’, dakle iako ‘nije pravnik’ upustio se u ocjenu namjere i umišljaja kao elemenata bića krivičnog djela i kaznene politike, rehabilitujući ‘svoje’ jer ništa nisu planirali ni učinili, samo su onako nesposobni i smotani ‘iz nehata’ osuđeni za ratni zločin. Uz put, po stoti put kukavički podmeće Konakoviću, Nikšiću i Forti da izjednačavaju zločine iako je to čista laž, pomenuti su osudili izjavu Kordića, i naravo i ispravno i sve druge zločine.

Nije grijeh što Avdaga ne zna pravo i propise, grijeh je što ne poznaje ni vjeru islam i svu njenu ‘čistoću’ sa kojom nas svaki dan bombarduju kad ne treba a zaborave je kad ustreba. On je uvijek tu uz njih, mogao je i trebao do sada ponešto i naučiti, a nije. Ovdje i na ovaj način je dokazao da ne poznaje ono najvažnije : naš ustav i zakon a to je Kur’an, njega svi citiraju kao Dayton. I ullema i vlast i politika.

Tamo se kaže, citiram ajet ili ti suru-dovu br.32 ‘El-Mide’ koja govori o ubistvima i samoubistvima.

“…Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao…”.

Dakle, nećemo izjednačavati ali hoćemo ukazati. ‘Ko ubije samo jedng čovjeka kao da je ubio čovječanstvo’ i – evo, Avdo ne pozaje Kur’an. Da je po Kur’anu – malo bi u BiH bilo nevinih, neko će reći i to da Haag nije sudio šerijatski, i to ‘stoji’. Ali ima u bh ratu ubijenih i na ‘onim stranama’, i žena i djece, pa iako se Haag držao ‘anglo – saksonskog prava, bilo je i ‘naših nehatnika’, nije muslimanski zaboraviti ih i opraštati im ovako bestijalno. S razlogom više jer su ‘naši’ ‘slučajno’ osuđeni dokazani i provereni vjernici i brani ih sami vrh vjere i Reisat, usljed čega ova moralna strogoća kod ocjene zločina postaje suviše jednosmjerna. Kako smo po zadnjem popisu 100 posto vjernici, ova činjenica se ne bi smjela zanemariti a briše se svakim danom više.

‘Daklem’, nije grijeh ne poznavati Svetu Knjigu ali je grijeh hinjiti neznanje.

I to još na muslimansko televiziji. Jok!

photo : novinar Avdo Avdić na muslimanskoj tv ‘Hayat’, arhiv