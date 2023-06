Kako je majka Hanka BiČo Grabovica šefica džamijske političke udruge BACA u gradu Utica NY odvela majke Utica-e na izlet o njihovom trošku, sve su platile osim slikanja, dok njen tim u Texas ide drugačijim režimom …

I grad Utica NY ima svoje majke, naravno i logično. Do pojave džamijske političke udruge BACA (Bosnian American Community Association of Utica NY) i Hanke Grabovice čuli smo samo za ‘Majke Srebrenice’, mislilo se da ovdje na sjeveroistoku Amerike ta bića ne postoje, bili smo u krivu.

Hanka je, kao ljudsko i emotivno brižljivo biće koje se brine o svemu u našem gradu, o politici i džematima posebno, učinila gest vrijedan hvale. Odlučila je da ‘njen tim’ povede majke na izlet na Nigarine vodopade u koju svrhu je na ‘fejsu’ udruženja objavila i kako i zašto, uz slike Niagare Hanka je pozvala majke na uzbudljivo putovanje 11. juna ove godine uz tekst, ovako.

‘BACA tim je uzbuđen što će povesti Majke Utice i prijatelje na put do Nijagarinih vodopada. Zajedno ćemo napraviti razliku u njihovim životima čineći ih sretnima i stvarajući uspomene koje će trajati cijeli život’.

Naravno da je uzbudljivo, evo uzbuđenja sa plakata. Razgledanje-besplatno, ručak – o svom trošku, pauza za kafu – o svom trošku, turistički vodič i slikanje – besplatno.

Ne može uzbudljivije, još ne znamo kako su se vozili na izlet, sudeći po darežljivosti i dobročinstvu – ‘o svom trošku.

I bi ekskurzija, slike sretnih majki i ‘prijatelja’ za koje ne znamo da li su sve majke, osvanule su na internetu. Majke platile pa vidjele vodopade. Mogle su vala i bez Hanke ali nije to – to.

Slike kmečanja i jaukanja idite na ‘gofundme’ pa uplatite donaciju za projekat ‘Sebilj’ što se stalno prebacuje na vrh ‘fejs’ stranice ne bi li išta kanulo, nisu zasjenile ovo uzbudljivo putovanje.

Stvarno, napravljena ‘razlika u životima’ majki kako je to opisala Hanka je čudna filozofija. Kad Hanka recimo, ide na ekskurziju u Texas, onda nema nikakve ‘uzbudljivosti’, sve plaća BACA, i put i hotel, kad majke idu na izlet, eto ti ‘sopstvenog troška‘. Kad Hanka dramči lovu pa onda raskošno donira biznisima, ni tu nema uzbudljivosti, ona ležerno objavi da je kod nje sve transparento jer udruga ‘ima više budžeta‘.

Valjda namjena, ali eto.

Put na izlet u Texas (Austin) Hanka je sa ‘timom’ obavila 23. maja ove godine, nadam se ne autom već avionom, i nadam se ‘o svom trošku‘, za kompletan tim, ma koliko da je bio velik. Tu je tek bilo uzbudljivo, BACA je ‘prisustvovala‘ Konferenciji bh dijaspore na temu ‘Dinamični pejzaži’. Što znači da se kupila pamet u vezi ‘kultiviranje održivih promjena, razmišljanja o kretanju, granicama, razvoju i ishrani u našim zajednicama novih mogućnosti za našu budućnost’. Tako stoji u Hankinoj objavi ovog korisnog putešestvija za građane Utica-e i bh naroda. Bilo je, u duhu aktivnosti BACA firme i predavanja ‘o energiji, infrastrukturi‘ i, nećete vjerovati a morate, i ‘o politici’, tako piše u radosnoj objavi nakon puta.

Jer, kao što znamo ova udruga se ‘ne bavi politikom‘.

Svaka ekskurzija je uzbudljiva i mene baš nešto uzbudilo ovo ludilo. Iako nisam putovao.

photo : plakat udruge BACA Utica NY o putovanju Majki Utica-e na Niagaru, arhiv