Gospon ‘Šmit’ : Vratite SDA i Bakira Izetbegovića u vlast i nabavite Sebiji validnu diplomu u trenu će nestati UZPovaca, Sanje Vlaisavljević, Kordića, Stojanovića i Mijatovića, država koja je ‘predata’ Čoviću i Dodiku biće vraćena čitava i slobodna, neće se ići ‘na noge’ dušmanima, Nermin Nikšić će postati gazija i heroj ranjenik iz bh rata, Reis će imati više vremena za džamije, oprostiće vam se čak i odlazak ‘Osmice’ Mehmedagića ….

Onaj bivši Visoki predstavnik ahbab Inzcko je džaba ‘nametnuo’ propise o negiranju genocida, sve dok nije na njegovu stolicu zasjeo ovaj ‘Švabo Šmit’, ovaj hrvatski nacionalista i kum, nosilac hrvatskog ordenja i ‘din-dušmanin’ Bošnjaka, to negiranje je bilo skoro neprimjetno. Jeste, Dodik je tu i tamo opezno znao negirati, tako i neki njegovi sateliti, ali prema stručnom istraživanju naučnika Emira Suljagića i brata-doktora za istraživačke djelatnosti Rufa Bajrovića i njihovog ‘projekta za praćenje društvenih mreža‘ kojim su mjesecima snimali i vrebali budno portale twittere i ostalu internet kanalizaciju, sve je to uz prijeteća pisma Bećirovića ‘predsjednika pisača pisama’ i čuvara države iz dijaspore iz raznih instituta bilo u granicama da kažem nepopularno – ‘normale’. Bilo je tu, ne kažem, poneka prijavica od Komšića, poneka ‘miroljubiva’ ajet-doskočica političara SDA centrale Reisa Kavazovića ili ‘majke nad majkama’ Munire, ali dalo se durati.

Međutim, čim je Christian Schmidt stigao u Sarajevo, ma još i prije jer ga je u startu otkrio istražitelj Avdo Avdić kao i sve njegove ‘aparthejd’ zamke za Bošnjake i njegovo hitlerovsko porijeko (koje su Suljagić i Bajrović razrađivali do u detalje, sve dok ‘Švabo nije caltnuo 6 miliona za Potočare), nastalo je sveopšte negiranje. Svega pa i genocida.

Sa izborima oktobra prošle godine, ovo negiranje je uzelo maha da to nije normalno.

Prije, dok je SDA bila u vlasti, dok je Dodik ponekad znao ‘lanuti’, sve se to pravdalo koalicijom i politikom gdje se uvijek ‘mora nešto dati da bi se dobilo’, isto je bilo i sa strane Čovićevih pajdaša. Bakir Izetbegović je ondašnju trodecenijsku svezu sa HDZ vlašću obrazlagao ‘nekakvom kemijom’ koja postoji između njega i Dragana. Ako bi recimo ‘Kod Kibeta’ Bakir pojeo i popio pa Dodiku dao mogućnost da blokira i odblokira sve pare iz EU, sve je to bilo u interesu države, Bakir se nikad države nije odrekao. Ako bi mu dao kakvog delegata u Parlamentu, dobio bi svog čovjeka u Republici Srpskoj.

Dodik je darovao ćilime za Ferhadiju i čekove Kavazoviću na nekoliko stotina hiljada KMa za Rijaset, i dok bi takve čekove potpisivao, niko se nije bunio što u Mejtefu nema zastave BiH, dok nije bilo izbora u Mostaru više od 12 godina svi smo živjeli u rahatluku i milenju, niko ništa nije negirao. Nije ništa smetalo ni ‘zlatnom ljiljanu’ Komšiću dok je učio dove po spomenicima i Kovačima sve dok nisu stigli izbori i dok SDA nije pala, i to tako da se od pada raspala, tek kad je nestala iz vlasti, tek su se pojavili problemi za državu koji se danima nagomilavaju.

Onda, kad se, eto, saznalo da Prva Hanuma nema validnu diplomu, ma nema nikakvu, i kad je ‘Švabo Šmit’ odlučio da disciplinira prevaranta Željka Komšića izmjenom izbornih pravila, onda je nastao hrkljuš.

Majke mi, Tite mi, ako ni zbog čega drugog a ono samo zbog onog rahatluka u kojem smo živjeli sa ‘četnicima’ i ‘ustašama’ i ‘uzpovcima’ u vlasti tri decenije, Bakira treba vratiti. Država je u pitanju.

I treba ostaviti na miru ‘gaziju ‘Komšića, da predstavlja Hrvate građane kao i do sada za sve ove sretne i vesele bh godine.

Ako ga vratimo, njega ‘koji izdati ne zna’ (jer zna se, ko izda taj je pizda) čak ni u Vijećnici kad je izda(v)ao reviziju i žrtve genocida, ako ga vrnemo tamo gdje je navikao već tri decenije, u BiH će nastati normala i sve će prestati.

Niti će ko čuti šta kaže Sanja Vlaisavljević, niti će nam biti problem sudija Hrvat kandidat za Ustavni Sud, niti će mo znati da imamo i dalje podijeljen Mostar, baš nas će biti briga šta je izjavio ‘četnik’ Stojanović, ko broji saffove, rakete i ko puni džamije za našu budućnost, neće biti glumca generala Lende ni ratnih zločinaca, ni nosilaca crne američke liste, Mahmuljin će se pojaviti iz Turske kuda je kao i svaki ratni zloćko odjezdio, sve će ‘sjesti na svoje’. Samo vratiti SDA i Bakira.

I Reis će onda imati vremena da se posveti džamiji i ovozemljaskom božanstvenom dunjaluku, nestaće Konakovića, Forte i Nikšića, mislim neće oni nikuda gluho bilo, ali neće biti neprijatelji i neće ‘davati Čoviću i Dodiku državu’, imovinu, delegate, sve će opet pripasti Bakiru i Reisu. Tj. nama.

Niko se neće ni osvrnuti na izjavu Kordića u kojoj se ponosi što je bio ratni zločinac i što mu je ‘svaka sekunda ubijanja još uvijek draga’ (tako govore svi ratni zločinci, svi osim ‘naših’ jer naši to ne mogu biti) ne zato što je ovaj snimak nastao prije i Nikšića i Konakovića i onog ‘pedera’ Forte a sada poturen iz kuhinje SDA obavještajaca na sofru, već zato što je to ‘naša stvarnost’ i što je nažalost Dayton to omogućio da svako ima svog ratnog zločinca samo ga treba naći. Naravno, ako se vrati Bakir nećemo čitati i gledati slike Konakovića sa Čovićem i tvrditi kako se Konaković ‘slaže sa Kordićem’ jer stoji nasmijan sa Čovićem, gledaćemo Bakira sprčenog i sa poluosmijehom na slici sa partnerom Darganom i čuti njegovu spasosnosnu filozofsku misao ‘politika se izvlači na dlaku‘. I sa ‘ustašama’, nego. Republika Srpska će nam biti i dalje inostranstvo ali ‘šta možemo po Daytonu je tako’, stari most u Mostaru će kao i ranije biti mjesto spajanja a ne razdvajanja kao sada, neće biti korupcije ni Fadila, ni Sarajlića, biće ‘jebo respiratore, treba ići dalje’, vjerujem da bi tada Čović opet pristao sa Bakirom otići na burek u Konjic ili u neki od restorana generala NJIHA Prevljaka.

Kao što je i red i kao što toga nije bilo dok je Bakir bio ‘bos i hadžija’, ako se on vrati i zauzme kormilo države, nestaće i UZPovaca kao da ih nije ni bilo, garantujem svojom blesavom i nepromišljenom glavom da će nestati i huškanje na ‘Švabu Šmita’ pod njegovim prozorima, bizon Zahiragić će žariti i paliti po ulicama Sarajeva i budno pratiti gay parade i pijane vozače, tužioci će biti ‘na mjestu rahat’ kao i do sad po pitanju ‘formiranja predmeta’ za negiranje genocida.

Nećete mi vjerovati ali morate-nema druge, ako se vrati Bakir i ako Sebija ostane tu gdje je na više stolica i sa nevidljivom diplomom, čak će i Amerikanci postati kao i ranije ‘naši partneri’ i spasioci, više nikad nećemo spomenuti da su ‘kauboji’ koji ‘sakupljaju tračeve po kafanam’ i ruše državu po želji Dodika i Čovića, samo zato što su Bošnjaci nekada bili muslimani. I gas iz Rusije će bez problema poteći sa svih strana svijeta, i sa Juga i sa Istoka.

Zar je to toliko teško i nevažno, druže ‘ustaša’ Šmitu, to je sitnica? Imaš moć i vrati nam Bakira. Ako već nećeš da vratiš ono ‘ustaško’ ordenje koje je dobivao i mudri Alija, de bar ovo uradi. To je za tebe ništa a za nas pitanje budućnosti.

Spasi državu. Spasi i nas i sebe.

photo : Christian Schmidt VP BiH, arhiv