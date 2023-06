Osim SDA političkog uhljeba i bivšeg podpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića nema bošnjačkog političara i vjerskog službenika koji se nije dovukao u Konjević Polje da napravi selfie, sa ovim pripremama odlaska na hadž od ove stare žene mediji ‘napraviše’ gluho bilo Džejlu Ramović

Znate onu medijsku snalažljivost i dovitljivost koja uvijek pali? Kad ne znaš šta bi na naslovnicu ili kad nisi virnuo na ‘fejs’ kojeg od hiljade i kusur bh političara pa saznao šta je ‘pametnog’ napisao ili šta je ‘žestoko’ nekom odbrusio, onda nama bijednim konzumentima uvališ ono što uvijek prolazi. Džejla Ramović našla momka. Ili, Džejla Ramović spava sa Marijom Šerifović. Može i kakvu torbicu nosi, šta studira i kakvi su joj planovi i haljina. Ako nju ‘promašiš’, onda ubaci slatku priču bošnjačkog mađioničara Dine Merlina. Ali ne ono koliko je drmnuo od vlasti za besplatan koncert već kako je upoznao svoju hanumu, kako posti ili koliko voli svoju ženu. Može i Džeko, njegova manekenka Amra, počesto tu ‘uleti’ i žena Tarika Filipovića …

Tite mi, ovo što se radi u zadnje dvije godine oko odlaska Fate Orlović na hadž (pisali smo, vidi post na web stranici, te hoće pa neće, te bolesna je te nedaju joj jer je prestara za hadž, te sakupljaju joj pare za hadž aonda ukupljeno elhamdullilahi…) a posebno ovo iživljavanje nad Fatom i nad nama građanima ovog mjeseca, prešlo je sve granice neukusa i postalo pravo medijsko silovanje. Da je čak i ‘nana’ u predzadnjem razgovoru sa novinarima izjavila kako se ‘umorila od sviju a i svi od nje’.

‘Napraviše’ gluho blo od sirote hrabre stare žene Džejlu Ramović, ogadiše i hadž i svetu dužnost.

To ko nije popratio (a morao je jer je vijest udarna i udarnička, patriotizam se oštri preko Fate Orlović) ne može mu se dočarati u par rečenica. Vijesti o Fati stižu iz minuta u minut.

Zaboga nacijo, dosta više. Mi smo inače hadžijska nacija i jedna hadžinica od preko 2000 i kusur manje-više, ništa to ne mijenja u našoj vjerskoj statistici, čemu ovo medijsko laprdanje i naglabanje. Hoćete da nam omrznete i heroinu Fatu, šta li ?

Nema bh politicusa uhljeba i političkog mafijaša ili vjerskog činovnika koji nije trknuo kod ‘nane Fate’ i uslikao se tamo. Od radikalnog vehabije Nihada Aličkovića kućnog ljubimca iz Vijećnice načelnice Benjamine Karić, preko zelenog SDPovca Denisa Bećirovića (koji nam je priredio performans sa tortom i svojom slikom na torti ‘koju mu je nana pripremila a on u slast smazao i zato je onako crvenjkav) pa evo do SDA političara Reisa Kavazovića kojem je bilo malo svaki dan slikanja i mrzilačkog blebetanja bez Fate i Konjević Polja.

Ma svi su se ‘izređali’ u Konjević Polju, to je za Guinnessa, života mi, čak je i onaj krimos ispod ahmedije, onaj ‘Hižaslav’ Mustafica Cerić ‘akademik’ novopazarske fabrike akademaca i vlasnik srebreničkog cvijetka došao i uslikao se sa Fatom. Da, to je onaj što je godinama uz pomoć Ramiza Salkića sprečavao istu Fatu Orlović da vrati oteto zemljište i uklanjanje crkve sa njenog imanja trgujući Srbima i tražeći načina da crkva opstane (za Salkića je Fata to javno priznala na tv ‘Face’ poodavno i rekla da ga je u njegovoj nemoralnoj ponudi ‘maršnula’), ovaj mufljuz i savjetnik Kavazovića, probisvijet i otimač kuće vlasništvo ‘Hidrogradnje’ je ‘nani’ čak proučio i jednu od svojih muilion šejtanskih, da kažem, đavoljih dova.

Recimo, ‘ajde što to ovi tipovi hrle tamo da se slikaju razumijemo to, znamo da je i Fata sama za to ‘kriva’ jer ih je sve davno trebala ‘maršnuti’ kao i Salkića ali nije, što opet znači da joj je takvo prisustvovanje po medijima prijalo, ali što to rade nama građanima kad nas tako gnjave i kad se prostituišu sa ovako finim stvarima? I to ne danima, već godinama (više godina traje pokušaj Fate Orlović odlaska na hadž), zadnjih mjeseci svake minute.

E, odgovor je jasan, opet radi sebe a ne radi Fate. Da dokažu ‘patriotizam’, bitku za povratnike i domovinu, sve ono što oni nisu a Fata jeste.

Da ne idemo u dubinu i širinu, samo ovo.

Kad je već Fata tako ‘važna’ političarima i braći u vjeri, kako to da joj nisu obezbjedili trošak odlaska na hadž već je to platila dijaspora? Zna se da država posebno vojnim licima plaća ova putovanja, postoje i spiskovi Kralja Harema koji svake godine plati jednom broju lica odlazak u SA, koje sastavlja Rijaset, kako se moglo desiti da Fata nije to ‘zaradila’ ranije a oni joj to platili?

Zato što im ‘nana’ služi za slikanje a pare idu bližim a i dražima. Na isti način kako je i majka Srebrenice (prava i iskrena, ne ona ‘kriva’ Munira Subašić) Hatidža Mehmedović umrla sa željom da obavi hadž a nije imala para. Iste godine kad je Hatidža sahranjena, Rijaset je platio ‘zamjenički hadž’ za ‘dušu majke Hatidže’ i tamo je besplatno otišla neka vjeroučiteljica Islamske Zajednice BiH.

Znam neće me poslušati i ostaviti ovu staricu na miru, jer to jednostavno tako kod nas ‘fercera’. Priče o hadžu Fate Orlović neće još stati i ako je već u avionu. Treba da popratimo njen dolazak, pa život u hotelu, pa hod po Arefatu i sve ostalo, a tek povratak, biće opet žurka kod Fate.

Zato se treba pripremiti na buduće članke i vijesti. Uz Fatu ide i nekoliko njene djece, stoga treba pohvaliti i njen kućni budžet. Treba to sve isplaćati, samo za jednu osobu bez dodatnih troškova ova ekskurzija košta preko 15.000 KMa.

A tek koliko ovi njeni posjetioci i selfie fotografi popiju i pojedu dok je posjećuju?

photo : I Reis Kavazović posjetio Fatu Orlović pred odlazak na hadž, juni 2023, arhiv