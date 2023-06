Još jedna prevara–agenda Željka Komšića bošnjačkog člana bh Predsjedništva je razotkrivena : BiH ne može u NATO, osim suradnje upitni su i Akcioni plan i MAP!?

Ima Željko Komšić taj običaj da nas svaki dan podsjeti na bitke, na svoje herojstvo, da zaprijeti ‘svima onima’ uokolo koji nevjeruju i podcjenjuju njegove ratnohuškačke agende i nepostojeće prijetnje po državu koju čuva i platom i dodatkom ‘zlatnog ljiljana’ i svakodnevnim komemoracijama po Sarajevu, najviše na Kovačima, njegov prijeteći prst kojim svaki dan dijeli pljuske Dodiku, Čoviću, Evropi, stranim ambsadorima i zapadu generalno a u zadnje vrijeme i Americi. Sve optužujući za islamofobiju i za razvaljivanje bh Ustava raspakivanjem promjena Izbornog zakona kojima će se konačno stati ukraj dogovoru između njega i Bošnjaka u prevari Hrvata na izborima za bh Predsjedništvo. Na ovakvim istupima zavidi mu i sam ‘miroljubivi’ Reis Kavazović ili jaran Bakir Izetbegović. Jedino nikad, ni slovom ni riječju nije osudio ni najmanji kriminal, korupciju i nepotizam te ratne zločine i zločince u redovima svoje koalicione bratije SDA mafijaške stranke.

Sve glavne agende ove političke štetočine zbog čije fotelje smo ‘zaratili’ sa Hrvatima i izgubili saveznika u borbi za cjelovitu i suverenu BiH, u zadnje vrijeme i Ameriku a prije toga Njemačku i Britaniju na kojima je ‘osvajao’ glasove i na kojima osvaja simpatije i podršku medija i raje po Sarajevu i bližoj okolici koja je mjesto njegovog djelovanja i življenja, čista su talašika i skoro sve su raskrinkane i otkrivene, ali to za običan puk koji neda ‘svoga gaziju’ i koji je ratoboran kao i sam Komšić još uvijek vrijedi i dive se tome.

Podsjećamo, njegov koncept ‘građanštine’ pred ove zadnje izbore je propao prije nego je zaživio, njegova najavljena tužba protiv Hrvatske za gradnju Pelješkog mosta završila je u korpi za smeće kao i sramna Bakirova revizija tužbe protiv Srbije, i obećavajuća retorika u vezi potpisivanja Ugovora države BiH sa Islamskom zajednicom odavno je zaboravljena. Čega god se dotakao ovaj nacionalistički provokator i uhljeb propalo je kao dim cigare, ali je zato ‘gazija’ opet po četvrti put u bh Predsjedništvu kao konstitutivni Hrvat za račun i u ime Bošnjaka odakle i dalje bljuje ratne talambuse, veliča nepostojeće pobjede i uživa u svojoj ulozi ‘mesije’ države koju razara po svim šavovoma.

U vrijeme prošlog mandata i pred svake izbore Komšić oštri uniforme i vojničke beretke, skupa sa Šefikom Džaferovićem od 2019. javnost je bombardovao sa ulaskom BiH u NATO kao sa gotovim i svršenim poslom.

I dok je Dodik tvrdio da na Predsjedništvu BiH nije donešen niti ozvaničen ulazak u NATO čemu se Srbi protive, niti MAP ili godišnji ANP nacionalni progran, već da je samo donešen Plan suradnje sa ovom vojnom i političkom organizacijom, i Džaferović i Komšić su tvrdili da je to završena stvar, da su Srbi to (Plan reformi) čak i potpisali, kao dokaz je nudio slike sa NATO oficirima na vježbama ‘partnera’ koje su ‘dokaz’ realizacije uspjeha njegove i Šefikove politike. Predstavnici NATO saveza su o ovom mudro šutali i obavještenja su bila uglavnom oficijelna tako da niti negiraju niti potvrđuju takve njegove navode po medijima, međutim gostovanje direktora Odjela za sigurnosnu politiku u sjedištu NATOa (James Mackey) 10. juna ove godine na tv ‘Face’ stvari je izbacilo na čistac. NATO je progovorio.

Bila je to još jedna od ubleha Komšića i SDA jarana, najjednostavnije rečeno klasična prevara.

Ovaj visoko pozicionirani službenik NATO Saveza je jasno i precizno izjavio da BiH ne može u NATO i da ‘BiH nije spremna da postane članica’ jer postoji niz reformi koje vlast u BiH nije usvojila ni donijela, o kojima Komšić slabo ili nikako zbori. Direktor Mackey kaže da je ‘do nas’ da li ćemo ili nećemo ući u NATO, oni ne odlučuju o tome. A onda je načisto razgolitio laž Komšića i Džaferovića i braće u koaliciji pa dodao.

‘Mi to očekujemo i od BiH. Ta je odluka na Bosni i Hercegovini – želi li ili ne nastaviti prema članstvu. Radimo u BiH da bismo izvršili reforme koje postoje već dugo. Akcioni plan za članstvo je alat, instrument, koji je NATO odobrio BiH i koji još uvijek stoji u ponudi. Iz Bosne su poručili da žele raditi na programima reformi, što je opet izbor koji mora donijeti bh. vlast. Svi alati, mapa, reformski programi ostaju otvoreni za BiH, da ga iskoriste kada žele i ukoliko to žele…’

Dakle, sve ono na čemu je Komšić zadnjih godina gradio svoj imidž patriote i domoljuba uvjeravajući javnost kako postoje i MAP i Plan za ulazak u NATO postali su evo javna laž ‘gazije’. Sve pobrojano još stoji i kao ponuda čeka na bh vlast.

I mi čekamo da nas Željko obraduje i susretne sa još kojom ‘masnom’ iz kafane ili sa mondenskih skijališta Austrije ili iz gostovanja po džematima dijaspore gdje često ‘puni baterije’, ili da nam se ukaže na ‘gledanju’ NATO aviona iznad BiH ‘koji su znak svima onima koji razmišljaju da BiH nestane’ da se sa Željkom u društvu aviona NATO saveza nije igrati.

Iako je Komšić svaki dan po šehitlucima ili na Kovačima, jedna fotografija sa zadnje komemoracije i podsjećanja na bitku za Brdo Žuč iznad Sarajeva juna ove godine je posebno interesantna. To je slika na kojoj ‘gazija’ govori o bitkama i pobjedama a iza leđa ‘bošnjačke amazonke’ u odorama sa beretkama koja nedvojbeno podsjeća na nastupe i obezbjeđenje ubijenog libijskog predsjednika Muammar-a Gaddafi-a i na njegovo žensko obezbjeđenje. Pravi melem za dušu i oči. Do slijedeće ublehe i ‘žestokog’ odgovora.

photo : Željko Komšić na komemoraciji bitke za Brdo Žuč juna ove godine sa ‘bošnjačkim amazonkama’, desno – Gaddafi sa svojim ženskim obezbjeđenjem, arhiv