Dokle genocid i ratni zločin svoditi samo na lovu? : presuda Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću čelnim ljudima SDB Srbije za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu u bh ratu analizira se sa svih strana ali najviše po šablonu kako ‘izvući pare’ i Srbe ‘ošinuti po džepu’.

* U BiH naopako ustrojenoj državi skoro sve je postavljeno naglavačke, tako je i sa analizom presude Simatoviću i Stanišiću, zadnjoj odluci Haaškog Suda (Međunarodni rezidualni mehanizam – MMKS za krivične sudove u Den Haagu). Nakon što su 31. maja ove godine čelni ljudi SDB Srbije osuđeni svaki na po 15 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat u bh ratu, umjesto pravnih eksperata države o ovako ozbiljnoj odluci za državu BiH ili stručne državne Komisije iz ministarstva pravde, presudu kao i dosadašnje odluke uglavnom seciraju i medijski zloupotrebljavaju isti ‘eksperti’ iz poznate bošnjačke kuhinje ‘nevladinih organizacija’, botovi i hodže, države Srbija i BiH uz izuzetak Hrvatske po običaju šute.

Presuda nije još ni bila sva dostupna javnosti i iako je pisana na engleskom jeziku i ima 300 stranica, ali to nije smetalo ‘stručnjakinji’ Muniri Subašić ‘majci nad majkama’ iz udruženja ‘Majke enklave Srebrenice i Žepe’ koja je više u Haagu ili u UNu nego u Potočarima, da odmah istu ne prokomentariše i zaprijeti tužbom Srbiji i entitetu Republici Srpskoj. Uz napomenu da je i ona ranjena u bh ratu, što do sad nismo znali.

‘Čestitamo Haaškom Sudu misiju smo završili ljudski (ko Mi, država ili Munira? op. Cross), pravda nikad nije zadovoljena, tražit ćemo od njih da formiraju jedan fond koji treba da žrtve budu zadovoljene, a šta je najvažnije – najvažnije je da smo tužile Vladu Holandije gdje se smatra da je to jedna europska zemlja pravde – Sud pravde, Sud časti, Sud za ratne zločine, Haški tribunal, pa smo uspjele da presudimo. Imamo dobre advokate, vjerovatno ćemo to da uradimo i prema Srbiji i prema RS-u..’

Dakle, Munira je već odlučila ispred i u ime države, i u ime i ispred svih žrtava ponešena ‘pobjedama’ ranije tužbe za naknadu štete od Holandske vlade po kojoj je među prvima naplatila gubitak svojih najmilijih, idemo u novi parnični postupak. Podsjećamo, po ranijoj presudi se u Sarajevu iz kancelarije Holandske vlade vrše isplate po 15.000 eura po ubijenom članu porodicama žrtava, ako ispunjavaju sve uslove. Nije naučno dokazano ali u praksi jeste da Munira može istog trena po objavi znati sve o presudi, jer naprosto to je odviše poznata ‘Munirina politika’ koja uz pomoć SDA, IZ i vlasti u BiH dominira u ovim prošlim decenijama.

* Nije problem, treba i neka se žrtve naplate, međutim problem se javlja u startu jer kod Munire koja zapravo u ovako ozbiljnim svarima vodi državnu politiku, uvijek na prvo mjesto dolazi lova a onda ako ‘šta preostane’, odnosi se na državu, pravdu i tek na kraju na žrtve.

Tako je i ovog puta bilo, uostalom šta bi drugo Munira i mogla znati, uz već poznatu mantru ‘samo ih ošini po džepu’ od svih drugih segmenata u prvi plan izbacila je lovu i naknadu štete.

Munira je uz Fadilu Memišević (udruženje ‘Pravda za BiH’) svojom ‘stručnošću’ bila glavni organizator sramne prevare u sarajevskoj Vijećnici februara 2017. kada je izveden lažni igrokaz sa revizijom na presudu protiv Srbije koji je izdajnički i neslavno završio, Fadila je čak sve isplate naknada za nelegalnog agenta BiH Sakiba Softića vršila isplate a Bakir Izetbegović davao novac.

Sa Munirom se slaže, kako i zašto da ne ne, i poznati (lova)c ispod ahmedije i teški zloupotrebljavač žrtava ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić koji je sa svojom i ženinom firmom i ‘cvijetom Srebrenice’ namlatio silne pare i danas ih mlati iako Srebrenicu kači na čak i na revere poznatih terorista kao što je Ramzan Kadirov.

Ovaj lihvar se okomio na advokatice Senku Nožicu i Ninu Kisić, dijelom i na Avdu Avdića koji je svoje ‘istrage’ preselio na muslimansku tv ‘Hayat’ jer su presudu Haaga tumačile drugačije od njega i Munire.

Posebno njihovu interpretaciju izjave Haaškog tužitelja Brammertza, kritikujući ih da ‘nisu mogle pročitati presudu od 300 strana jer to je manje vjerovatno’, kao što je sasvim vjerovatno po njemu da je Munira to bolje i preciznije pročitala na engleskom skupa sa Muratom Tahirovićem, također poznatim borcem za žrtve po receptu Munire. Hodža je iako neki pravnici tvrde drugačije u presudi našao i ‘međunarodni oružani sukob’, i ‘utvrđeni genocid’ i sve drugo što još nije objelodanjeno i što nažalost i ne postoji u presudi, hvaleći se kako smo ‘mi Bošnjaci znali nadmudriti sa malo sredstava cijeli svijet’ pa će tako biti i ovog puta.

* Dakle, idemo sa tužbom, pare će frcati. Sličnog je mišljenja i bivši kandidat za Ustavni Sud BiH dr. Išerić, stručnjak za Ustavno pravo koji nam svima predlaže da se ‘okrenemo Kibli’, tj. lovi, međutim kao što rekosmo presudu tek treba analizirati i isčitati, budući da su o njoj već u startu suprotna stajališta nekih pravnika i stručnjaka. Tako jedna od njih, Nevenka Tromp profesorica na Univerzitetu u Amsterdamu i bivša istražiteljica MKSJ, tvrdi da u presudi nema kvalifikacije “međunarodni oružani sukob” i da ne zna ‘otkud potenciranje, trjumfalizam i euforija da je Srbija osuđena za učestvovanje u ratu’, ‘nema mogućnosti podnošenja nove revizije’, ‘ostaje mogućnost eventualne parnice žrtava za naknadu štete’, sve suprotno od hodže i majke Munire, međutim ‘Hižaslav’ joj je već ‘pobio’ argumente : ona nije pravnica već politikologinja, šta ona zna od toga. Ili bolje od ‘pravnika Hižaslava’ sa katedre islamskog univerziteta u Egiptu.

Mnoge političke stranke u BiH su ‘pozdravile’ ovu i ovakvu presudu ne ulazeći dublje u najavljene tužbe i Munirine akcije ali kao što rekosmo, država preko svojih organa koji su najmjerodavnii još se nije oglasila. Ni Srbija ni BiH, Hrvatska je nagovijestila mogućnost podnošenja tužbe budući da se u presudi spominju zločini i u Hrvatskoj.

* Što se tiče naknade, većina pravnika se slaže da ta mogućnost postoji, međutim to će biti složen i zahtijevan posao ali to uopšte ne bi trebao biti prvi i najznačajniji momenat i razlog za euforiju, u odnosu na druge momente koji nisu utvrđeni presudom a koji se isčitavaju kao da se tamo nalaze.

Ipak, kod nas se nažalost sve podvede pod pare i lov na pare.

No, i u takvim najavama treba biti oprezan i precizan, da se ne brukamo ka ranije. Iza takve akcije trebaju stati država, njeni legalni zastupnici i strani pravni stručnjaci.

Podsjećam, još su svježe medijske harange oko ‘gotovo je, sigurno je’ najave tužbi protiv Srbije i Republike Srpske koje su bombastično prije par godina medijski praćene (posebno na tv ‘Face’) a od toga ništa ne bude i sve umuklo. Postupke i milijarde dolara zbog kojih će se Srbima blokirati račini, plijeniti avioni i kamioni promovisali su izvjesni pravni šarlatan Muradif Pajt zvani ‘Mrak’, nekakav ‘pravni ekspert’ iz Zagreba Sulejman Tabaković kojem je pečat ‘apostille’ na presudu Suda iz Amerike o čemu smo pisali ‘glavni adut’ za izvršenje presude stranog Suda i adokat Ramo Atajić potpomognuti ‘akademikom’ Kurtćehajićem Sandžaklijom, a sve se svelo na muk i ‘Mrak’, jedino su žrtve koje su dale potpise na punomoć Atajiću ‘prosvijetljene’.

Bojati se, jer i Munirine najave idu u tom pravcu, da žrtve opet ne ostanu u mraku.

photo : osuđeni ratni zločinci Jovica Stanišić i Franko Simatović, Haag arhiv