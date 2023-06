Više uopšte nisu prazne i puste decenijske polujavne priče da je SDA na čelu sa Alijom Izetbegovićem i njegovim mladomuslimanima zagovarala ii planirala islamsku državu, da je muljala sa donacijama BiH koje se mjere u milijardama, da je učestvovala u dovođenju mudžahedina u BiH i čak pomagala terorističku islamističku organizaciju Al Qaida i prikrivala mnoga ubistva, dvojica bivših visoko pozicioniranih šefova policije i obavještajne agencije Munir Alibabić Munja i Zlatko Miletić to javno iznose i tvrde, ali i pored toga od organa gonjenja dolazi samo zlokobna šutnja dok se kroz medije po uzoru na Srbe i Hrvate punom parom peru i rehabilituju nosioci takve politike i programa – mladomuslimani na čelu sa Izetbegovićem mlađim, dok se relativiziraju i izvrću ove opasne i kriminogene tvrdnje o teškom kriminalu i pogubnoj politici …

O donacijama BiH koje se mjere u milijardama (po nekim tvrdnjama cifra novca koji je umjesto za odbranu BiH ili za Srebrenicu završio tajno u džepovima ratnog i poratnog vodstva države i ahbaba penje se preko 10 milijardi KMa) i koje su tajanstvenim kanalima nestajale uz naredbe ceduljicama i punomoćjima iz sefova bh banaka, austrijskih i švicarskih računa, niko više ne priča niti ih istražuje. Čak ni dvije parlamentarne Komisije koje su oformljene za tu svrhu nisu mogle dovršiti posao zbog otpora, ignorancije i šutnje bh ambasada, državnih organa i posebno Islamske Zajednice BiH preko koje je najveći promet donacija i sadake obavljan, zadnja u kojoj je predsjednik bio Sefer Halilović je utvrdila iznosu od oko 8 milijardi nestalog novca i sve je stalo na tome. Tužilaštvo i organi gonjenja su ostali gluhi i nijemi, valjda po onoj donacije su dobrovoljne i ‘humanitarne’, niko nikog nije natjerao pa nema ni krivičnog djela kad veće nema traga novca, tu čak nisu do kraja bile dosljedne ni austrijske ili švicarske banke i one su bile slabo zainteresovane valjda zaradi ‘tajnosti podataka’ čijim otkrivanjem bi i sebe kompromitovale. Sve se svelo na jedinu akciju u Austriji na kojoj su insistirali Amerikanci kada je ‘pao’ Fatih Ali Hassanein, Sudanac koji je vodio u dogovoru sa bh braćom poslove u Beču preko svoje ‘humanitarne’ oranizacije’ TWRA, uz suradnju sa Hasanom Čengićem glavnim ratnim logističarem, Salemom Šabićem u ime Zagrebačke džamije, Huseinom Živaljem ambasadorom u Hrvatskoj mnogim još uvijek vladajućim facama u bh državi. Poslije su ‘pale’ i mnoge slične humanitarne tvorevine u BiH naročito nakon rasformljivanja terorističkog iranskog kampa Pogorelica..

Međutim, nestanak tolike pomoći za bh organe gonjenja nije uopšte bio bitan onda a nije ni sada, to je jedino bila tema za neke smjelije nezavisne listove koji su se sporadično sa tim bavili, povremeno se ‘te pare’ spomenu jedino kad se u Sarajevu pokrene kakav veliki biznis ili investicija Arapa kao asocijacija na ‘pranje novca’ iz donacija.

A da je para bilo i da se sa njima rasipalo javno se šuškalo i piskaralo, milioni su frcali na sve strane osim na mjesta i na račune onih gdje su namijenjene. Nedavno su u intervjuima na tv ‘Face’ dvojica bivših visokih funkcionera Zlatko Miletić nekadašnji direktor FUPa BiH te Munir Alibabić Munja bivši radnik UDBe i Alijinog obavještajnog i kontraobavještajnog miljea ove doancijske bh zavrzlame ponovo vratili u žižu javnosti.

Prvo je Miletić prozvao SDA BiH tvrdnjom da ‘njeni advokati imaju klijenta’ koji je ’18 miliona dolara uplatio Osami Bin Ladenu’ te da je iz sredstava humanitarne pomoći 50 miliona dolara podijeljeno na osam osoba, da je sve to zadokumentovano i da ‘stoji u ladicama tužilaštva’, pominjući i još 250 miliona nestanka što nije u cjelosti dokazano, da bi nakon njega Munir Alibabić dodao još svijetla na njegove tvrdnje.

Alibabić kaže da mu je Carla Del Ponte bivša tužiteljica Haaga ‘dala dokumente koji se odnose na finansijski kriminal ljudi iz SDA! Radilo se o krađama donacija, finansiranju Al Kaide, zatim o tri ubistva, jedno je ubistvo Luke Prazine… Draganu Lukaču sam proslijedio prijavu, ali on nije ništa uradio, jer se konsultovao s bivšim predsjednikom SDA! To stoji kod tužilaca u ladici!’ .

Dakle, i tužilaštvo ali i nekadašnji kontroverzni direktor FUPa Dragan Lukač su svjesno i planski sakrili i prešutali ovaj i ovakav teški kriminal, šuti se o tome još uvijek. I, što je najopasnije, nema od njih reakcije, valjda bi ovi ljudi da lažu morali snositi nekakve posljedice.

Po svoj prilici, sve će se svesti na ‘senzaciju’ u medijima, pripisati ‘dnevno političkim razračunavanjima i sve će pojesti mrak.

Kakvu sliku i budućnost države imamo kod ovakvih javnih priznanja postojećeg kriminala a posebno političkih ubistava i pomaganja najvećeg svjetskog teroriste kojeg su Amerikanci u odličnoj akciji ubili maja 2011, procijenite sami. Čak ni američka ambasada u BiH koja sve budno prati i komentariše nije se na ovo ni osvrnula (registrovala jeste sigurno) a mi smo, kako nam govore ‘veliki partneri’ Amerike. U kom ‘partnerstvu’ pomažemo a Amerika ubija prvog svjetskog teroristu.

Interesantno je da su bh mediji skoro po dogovoru pored poznatog pljuvanja i Alibabića i Miletića umjesto bližeg rasvjetljavanja ili pritiska na organe gonjenja stali u zaštitu propale sada se već može reći ne samo političke već i terorističke organizacije u vlasti SDA opozicije i njenog partnera IZ BiH, ignorišući i umanjujući izjave ovih živih svjedoka i bivših i sadašnjih funkcionera. Nasuprot tome, po uzoru na rehabilitovanje i veličanje četnika i ustaša, skoro listom krenulo se u medijsku rehabilitizaciju mladomuslimanske ideologije i njenih vođa. U čemu posebno prednjače bošnjački printani i tv mediji te portali.

Što opet dalje znači da je ta osovina bh zla još snažna bez obzira na poraz SDA u zadnjim izborima i da se ne odustaje od ideje stvaranja islamske države i planova najvećeg među njima Alije Izetbegovića i spašavanja njegovg nasljednika. Na način da se ‘napada’ Bakir Izetbegović a srčano brani njegov otac Alija, kao da ne znamo svi da su sve ove decenije ideje i planovi Alije Izetbegovića zapravo programi i planovi SDA stranke.

Zgodno će biti saznati šta o svemu tome misli Amerika naš ‘patrner’, ili što već zna kad je Bakira Izetbegovića i Željka Komšića ‘pustila niz vodu’, jer Amerikaci su prepuni iznenađenja najviše kad šute.

photo : Osama Bin Laden ilustracija