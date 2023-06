Od 08. juna počinje prvo evropsko takmičenje u sexu u Gothenburg-u čime se zvanično ova disciplina uvodi u sportska natjecanja, bh za sada nema zvaničnog kandidata osim ako se ne prijavi neko od bh političara-oni su naime u ovoj drevnoj disciplini odavno prepoznati i zastupljeni …

Svijet je baš fino mjesto za uživanje, dokolicu i opuštanje. Boga mi i za umiranje. Ljudi se bave svim i svačim da bi (im) nam bilo fino. Sport je samo jedan od načina gdje usmjeravamo energiju i gdje se osim enormnog mlaćenja love za sretnike spajaju zdravlje, politika i vjera i gdje nacije svih fela uživaju. Pored već znanih sportskih takmičenja, odavno su u domenu sporta i maštovita takmičenja i show programi kao što su šamaranje, brzo žderanje kobasica ili ćevapa, gutanje kečapa, pive iz tanjira sa kašikom ili obične prirodne vode, cijepanja drva ili tegljenja kamiona i kamionskih prikolica, od ove godine Švedska u sportske discipline uvodi i sex.

Da, dobro ste pročitali, ove godine Švedski seksualni savez organizuje prvo takmičenje u sexu u Švedskoj (European Sex Championship) u gradu Gothenburg, i sve je spremno za natjecanje, u ovoj nenadjebivoj staroj sportskoj disciplini takmičiće se predstavnci iz 20 evropskih država. Sportski šampionat sexa trajaće puna dva mjeseca, gdje će 10 muškaraca i 10 žena danima pokazivati svoje znanje i umijeće u sex sportu. Na zvaničnoj web stranici organizatora su objavljene propozicije i način, da prostite, bodovanja. Svaki kandidat će biti ocjenjivan od strane tročlanog vijeća sudija čije odluke pokrivaju 30% natjecanja, 70% će ocijeniti gledaoci putem tv i socijalnih mreža, program će ići 24 sata uživo.

Kažu napredni Šveđani da je ovo zamišljeno i osmišljeno u znak ‘ukazivanja na podređenost žene u društvu’ koje su stalno ‘stigmatizovane’, čime žele ukazati na ovaj problem žena. Kako može sex za žene koje se dobrovoljno prijave na ovo takmičenje i u kojem sportu su najčešće dominatne biti problem ako u njemu uživaju i učestvuju sa muškarcima, nije pojašnjeno. Svaki od takmičara će imati zanimljive teme i performanse, kao što su erotika, seksualne poruke, kako partnera učinit vlažnim i mokrim, prljavi sex i sve u stilu ovog takmičenja, da ne nabrajamo dalje. Pobjednike očekuju i vrijedne nagrade, pored love organizatora i sponzora, lenta i kruna biće i sklapanja dobrih i unosnih poslova za ubuduće u snimanju filmova i slikanja.

Šveđani su u ovoj temi odavno po slobodi i demokratiji među prvima, međutim ovim uživo prenošenjem sexa dva mjeseca otišli su još dalje. Bojati se da to postane adut državama EU da ne zabranjuju slične ‘farme’ i ‘zadruge’ na svojim nacionalnim frekvencijama, nije isključeno da ovo natjecanje pomogne i Željku Mitroviću i njegovoj ružičastoj fabrici ‘Pink’ na koju je javnost kivna poslije nedavnog zločina u školi u Beogradu. Za sada javnost je upoznata da se sa područja EX Yu prijavila jedino kandidatkinja iz Hrvatske članice EU, poznata porno glumica filmova za odrasle koje gleda više omladina od odraslih staraca, no zasigurno će kandidata biti još, iako nismo u EU svima nam je cilj da tu, da izvinete uđemo i da se ravnopravno takmičimo.

Što se tiče bh kandidata i prijava, i tu nema zvaničnih informacija, međutim očekuje se da će ih biti jer nama je EU prva i jedina agenda. A sex nam i bez sportskog takmičenja nije slaba strana i u njemu kao u starom vicu o Hasi i Husi uživaju najviše bh političari, nosioci vlasti, ovo je zgodna prilika. Raja posebno. Ne misli se samo na sex afere političara, sudija ili policajaca, ima i toga, mnogi od naših nosilaca vlasti su zbog ovog sporta već pod optužnicom ili su osuđeni, riječ je o nečem drugom.

Kod nas se, naime, ne zna ko koga, kada i gdje taslači, ko s kim i gdje uživa u vlasti, ko kome i kada ‘odlazi na noge i pod noge’, s kim koalira iz zadovoljstva i ko je s kim u krevetu, tako da smo odavno u našoj sex bh olimpijadi u kojoj se skoro po šablonu uvijek znaju pobjednici. I za razliku od Šveđana mi odlično znamo ko nas hebe u mozak i bez žirija i sudija.

Evo šanse koja se ne bi trebala propustiti i eto prilike da se o trošku države vidi još koja prestižna destinacija EU, budući da bh predstavnici vlasti samo čekaju da se negdje nešto organizuje da mogu rezervisati hotel, avion i kreditnu državnu karticu.

Na kraju svih krajeva, i to je jedan od puteva u EU koji ‘nema alternativu’.

