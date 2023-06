Malak kao ‘melek’ : Kurbani arapske farme u BiH ‘Malak’ po cijeni i do 1.000 KMa su mimo fetve ‘reis kalkulatora’ ali su naši i ‘organic’, kao što su ‘organic’ i resorti, zgrade i hoteli koje prave ista braća po Sarajevu (na Ilidži posebno, kod Senaida Memića) i širom BiH …

Jeste da je naš ‘uvaženi’ Reis kalkulator-efendija Kavazović propisao i ‘narezao’ cijenu kurbana za ovu 2023. odnosno 1444. kako se kod nas računa, i jeste da su nam kurbani kao i sve usluge IZ BiH uvijek svake godine sve veće, međutim ima i onih koji se toga ne moraju pridržavati kao mi, to su ‘naša braća’ Arapi koji agresivnim naseljavanjem u BiH mijenjaju ne samo kulturu, izgled i običaje već kupuju bh gruntove i izgrađuju, ‘unose investicije’, oni se ne boje ni Boga ni Reisa.

Eto, Reis nas je obavezao fetvom ove godine da je cijena kurbana 430 KMa i toga bi se svi morali pridržavati, međutim arapska ‘Farma Malak’ kod Kaknja ima svoje kalkulacije. Kod njih je ovca kurban od 450 do 500 KMa, dok su ovnovi mashanllah k’o nekadašnji ‘Fićo’ : dostižu cijenu i do 1.000 KMa.

Šta li ta blažena i žrtvovana bića jedu i piju ne pitajte a još manje koliko je više sevapa u njemu od običnog ovna, ako ga otkupite. Gospodin ‘kurban’ je stoka sitnog zuba ‘organic’ marke, čak i kad pase zna šta će konzumirati. Samo zdravo i prorodno, zato mu Reis oprašta na cijeni. Onda je, logično, i koža od takvog ovna pravo bogatstvo za Nasera Orića koj je ovlašteni otkupljivač kurbanskih kožica Rijaseta, pa će i Naseru biti potaman.

Šalu na stranu, da je samo do kurbana ne bi bilo tako ni zanimljivo. Međutim, ‘Malak’ grupacija u BiH osim kurbana, prerade drveta, trgovina, ima još ‘organic’ poslova. Grade hotele, resorte, stambene zgrade.

Firma je kao Božji dar, kao ‘melek’ anđelu na našem ramenu, ime je dobila po Arpinu iz bratske Saudi Arabia koja u BiH odavno ‘unosi investicije’. Eno, ‘najunešenije’ su one zgrade resorti – 33 vile na Ilidži, blješte kao 33 zrna na tespihu sagrađene na izvorištu Bosne gdje je samo Arapima dozvoljeno graditi na nacionalnom spomeniku po odobrenju uhapšenog pa puštenog Senaida Memića načelnika i Bećirovićevog ambasadora koje mu se upisuju kao ‘grijeh’ a on negira. Nije ‘investicija’ SA već Kuvajtska, drugi izvori tvrde obratno, međutim da je arapska u to nema dileme.

Stoga, kad ‘meleki’ grade u to se ne sumnja, ime kompanije iako samo arapsko ime vlasnika nama zvuči i izgleda kao anđeo na lijevom ramenu, u anđele se ne smije sumnjati jer nam broje samo dobra djela.

Ko je, kako i po kojoj cijeni prodao Arapima 200 duluma zemlje za ovu farmu gdje je sagrađen i restoran i zabavište za djecu, nećemo uskoro saznati. Kao što nećemo saznati ni to kako je moguće da preko 400 firmi Arapa po podacima Službe za strance posluje nezakonito po BiH sa nekretninama iako po bh propisima promet nekretnina nije dozvoljen strancima. Vjerovatno se kao i ova ‘Farma Malak’ u kojoj je direktor Spahić Orhan sve ‘po zakonu’ upisuje na naše državljane i naše firme ili se koriste druge ‘rupe u zakonu’, dok se ‘investicije’ pakuju na sigurne porezne oaze van BiH čekajući ‘zakonska rješenja’.

Posebno to sa ‘investicijama’ će ostati naša slatka tajna. Sve se više javno priča da se radi o klasičnom pranju ratnih i poratnih donacija BiH od preko deset milijardi KMa koje još i nakon 30 godina ‘ne možemo’ utvrditi i izračunati. Kao što znamo, najveći i najodgovorniji sakupljač i distributer tih donacija bila je IZ BiH skupa sa SDA a oni odbijaju dati bilo kakve podatke.

Čak kada bi i zvanično pitali IZ kako je moguće da je ovan-kurban sa ‘ljekarskim uvjerenjem o zdravstvenom stanju’ ovako fin i preskup pored fetve Rijaseta ‘sahi’ i opravdan pa i halal, opet bi naletili na zid šutnje.

Zato umjesto pitanja samo konstatujemo uz slogan Farme Malak ‘Bili jednom seljak, mljekar i mesar’ : Učite svoje stado, svoje ovce i ovnove da jedu domaće.

photo : ‘Farma Malak’ kod Kaknja, reklamni pano, arhiv