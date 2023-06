Utica NY : Još jedan pokušaj bh kandidata za stolicu u opštinskom vijeću je propao, Mirela Pekmez po odluci Suda zbog prevare u sakupljanju potpisa skinuta sa izborne liste, džamija u Metodističkoj crkvi u suradnji sa vjerskom i političkom udrugom BACA Opštinu pretvara u mejtef

Čiji su prsti ‘u pekmezu’?

Bosanci koji se u gradu Utica NY zvanično tako predstavljaju iako su listom Bošnjaci (vrijeđa ih ako se nazovu Bosancima i žestoko se ‘bore’ da im se izmišljena nacionalnost ozvaniči, skoro svi džemati u USA su uglavnom ‘Bošnjački kulturni Centri’) već godinama bezuspješno pokušavaju u gradsko vijeće Opštine ubaciti ‘svog kandidata’ u opštinsku stolicu, tako je bilo i ove godine.

Međutim bošnjačkog kandidata ispred stranke Demokrata (mi se uvijek njih držimo po uputama džemata i Sarajeva) Mirelu Pekmez Vrhovni Sud države New York je ‘skinuo’ sa plakata i sa glasačkih listića, iako je ‘uredno’ prijavila kandidaturu aprila ove godine.

Po tužbi njenog protukandidata ( Katie Aiello ) sudija James McClusky je nakon tri dana pretresa našao da je gospođa Pekmez počinila prevaru (njen advokat je to nazvao ‘malom prevarom’) sa potrebnim potpisima za kandidaturu na kojem spisku se našlo mnogo onih koji potpise nisu uopšte dali ili su bili lažni, bilo je i prevara i ubjeđivanja u posjetama kući budućim biračima što su zabilježile neke kamere. Od oko 200 sumnjivih potpisa, Sud je našao dokazima i saslušanjem osoba sa spiska potpisa da je najmanje 60 lažno upisanih, također i adresa stanovanja kandidatkinje Pekmez je za Sud sumnjiva. Odnosno njena adresa na izbornim papirima je drugačija od adrese koju ona ima na dozvoli za biznis, te je odlučio da ne može izaći na izbore. Istovremeno je i gospođa Pekmez tužila protukandidatkinju zbog ‘pogrešne adrese’ u prijavi, ali Sud je protutužbu odbacio ‘kao nebitnu’, jer je gospođa Aiello bila prijavljena na adresi bivšeg muža.

Ovo nije prvi put da Bošnjaci ovog grada uz pomoć džematskih odbora i načelnika ‘koji je prijatelj muslimana‘ i kojem se obavezno daju glasovi, pokušavaju ući u opštinske parlamentarce. I nije prvi put da ih u tome zaustavlja Sud. Slično se naime desilo i prije deset u kusur godina kada je Nedžad Smajić sin utičkog turbo-hadžije i vlasnika privatne džamije kolokvijalno zvane ‘autonomaška’ Bajre Smajića , jedne od četiri bh džamije u krugu od dva km (‘West Bosnian Islamic Center of Utica NY’) odlukom Suda zbog samo nekoliko sumnjivih glasova u dan izbora izbačen iz utrke. Poslije Smajića , kandidati su bezuspješno bili Alen Pelesić i Hanka BiČo Grabovica , učiteljica u privatnoj charter školi turskog disidenta Fethullaha Gulena , sadašnja predsjednica džamijsko-političke udruge BACA – Bosnian American Community Assocation od Utica NY.

Inače, ovdje u ovom gradu je lako postati kandidat za funkciju : izlaznost na izborima je mala i nikakva, par stotina glasova za prestižnu funkciju je dovoljno pa se bori za svaku kuću i glas, veze sa načelnikom i džematima su odlučujuće kao i u BiH.

Dovljenje ispred opštinske hair – česme

Više puta smo pisali da sav život bh izbjeglica u USA vode i sa njim upravljaju džemati, po direktivama iz predstavništva IZ BiH u Washington DCu uvezanim sa bh ambasadama i uputama Reisata iz Sarajeva. Lokalnim vlastima je potaman jer imaju ‘sigurne birače’ tako da su načelnici permanentno po džematima i džamijama a prema lokalnim medijima pod kontrolom lokalnih vlasti se obzirom na prisutnost, stiče utisak da osim ‘nas’ ovdje nema nikog, od preko 30 nacija i nacionanosti. Dok se sva ‘aktivnost’ provodi po planovima džamija. Tako je i u gradu Utica NY gdje najviše u opštinskim očima ima jedne od četiri bh džamije a to je bivša Metodistička crkva uz same prozore Opštine koja je konvertovana u džamiju. I koja je data Bošnjacima pa su je uredili da izgleda kao konzulat, sa jarbolima i zastavama na ulazu. To je ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY’ koja osim pregovaranja sa lokalnim vlastima, u zvaničnom predstavljanju Bosanaca ove izbjegličke čaršije, kandidovanjem na opštinske i druge funkcije te u zapošljavanjima ‘naših’ vodi glavnu riječ. Nekada preko ‘Bosnian Community’ pri Refudži Centru, danas preko džematske udruge BACA u čijem odboru su i članovi ovog džemata, sa predsjednicom Hankom Grabovicom na čelu.

Ova crkva konvertovana u džamiju je uz samu Opštinu, ljetnja pozornica Opštine i dio parka ih dijeli na desetak metara, tako da svaki ‘zvaničan’ događaj Bosanaca diriguje i organizuje džamija na ulazu Opštine. Tu se ‘podižu zastave’ u dan nezavisnosti BiH, roštilja i tanca folklorom uz džematske jubileje i godišnjice ‘otvora’ džamija, ove godine tu je obilježen i ‘Dan bijelih traka’ u organzaciji udruge BACA i hodže Memić Amsala. Koji je sa bijelom kapicom na glavi vodio proceduru.

Lijepo je obilježiti taj dan i treba, međutim na ovaj način kad se žrtve bh rata iz Prijedora iskoriste i pretvore u vjerski događaj i praznik, to je onda pravo ruglo i neobično ružna slika za Bosance u ovom gradu ako ih uopšte ima. Jer, daje Bosni sekularnoj i zajedničkoj državi vjerski izgled u kojoj osim muslimana vjernika nema drugih. Uz govor hodže Memića na pozornici, desetak djece je izvelo performans ležeći na ulazu u Opštinu sa bijelim trakama oko ruku, dok su se na fontani udaljenoj svega desetak metara od ulaska u Opštinu učile dove i tekbiri kao u džamiji.

Praksu koju je smijenjeni načelnik David Roefaro (čije se usluge servisa za sahrane jedino koriste, a što je bio i dogovor kad je ‘poklonio’ crkvu spremnu za rušenje) uveo trgujući sa Bošnjacima – nastavljaju i slijedeći načelnici, sadašnji Palmieri kojem je ovo zadnji mandat, vjeruje se da će zbog glasova to činiti i budući, ko god da bude, već su ga ‘naši usjekli’.

Dakle, ne može nijedan zvanični ili nezvanični praznik da se obilježi bez vjerskih običaja i prakse.

Tako smo, evo, fontanu ispred ulaza u Opštinu pretvorili u hair-česmu a Opštinu u mejtef, tako će mo i buduću repliku ‘Sebilj’ pretvoriti u malu džamiju. A sve Bošnjake i Bosance u vjernike.

Građani ovog grada, domaći i emigranti poštuju svačije običaje, ali ovo i ovakvo forsiranje islama i halala polako prelazi u iritaciju. Kako su neki i prokomentarisali kad su pošli da plate porez ili račune. I, pitanje je dokle će ova vjerska i politička sprega funkcinisati, jer su bh džemati počeli uređivati ne samo ulaz u Opštinu već i trgove i škole i poduzeća, bolnice tražeći ‘svoja demokratska prava’, koja u ovom obimu ne bi imali ni u rođenoj državi. Tim prije, jer kao što smo napomenuli, ovdje ima preko 30 različitih nacija i nacionanosti pored Bošnjaka koji su u ovom ‘biznisu’ sa vlašću našli pobjedničku kartu a u javnosti su naprosto nevidljivi. I oni i njihova vjera.

Podsjećamo, prošle godine u organizaciji istog hodže i iste udruge ispred MVCC Koledža u ovom gradu u povodu 11. jula su marširali uniformisani Bošnjaci sa beretkama i vojničkim čizmicama i ratnim zastavama, žrtve su ostale u drugom planu. U Metropoli New York, ovim povodom slikali su se i sa pištoljima.

photo : velika slika, učenje dove i tekbira na fontani na ulazu u Opštinu (lijevo u krugu član udruge BACA Sandro Šehić i crkva džamija u pozadini), desno u okviru : Mirela Pekmez kandidat za opštinsko vijeće Utica NY, arhiv