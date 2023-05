U povodu prelijetanja i nadlijetanja BiH neba NATO aviona, ne zna se ko se više ‘nalupao’ : da li Komšić, američki ambasador u BiH, Dodik ili Bećirović. Ipak, novospečeni ministar odbrane Zukan Helez je bio daleko najubojitiji. Falio mu je najviše Bakir Izetbegović …

** Već dva dana bh mediji su najavljivali prelijetanje i nadlijetanje američkih bombardera bh nebom, prije nego su ove skupe ‘ratne igračke’ sa NATO baze doletjele u BiH zaparale bukom bh zrak, grmile su izjave, pisma i poruke političara. U ovo klasično nadmudrivanje i ‘poručivanje’ ne zna se ko se više ‘nalupetao’, uključujući i američkog ambasadora u BiH, a ko se više ‘prepao’. Čini se ipak da je najborbeniji novospečeni ministar odbrane SDP Zukan Helez bio kao i obično najglasniji. Pođimo redom, avioni su poletjeli.

Denis Bećirović je onako prijeteći ‘profesorski’ i ‘studiozno’ uz pohvale i radovanje zaključio i prebrojao kako je za prelet aviona, za NATO 70% građana BiH, Dodik je ovu ‘pokaznu vježbu’ Amerike nazvao ‘okupacijom’ i ‘zastrašivanjem’, nešto slično je prozborila i Željka Cvijanović ustvrdiviši da Predsjedništvo nije dalo saglasnost za prolaz borbenih aviona, SDAov ambasador Lagumdžija je likovao ‘jasnom porukom’, dok je Željko Komšić, u ime bh Predsjedništva ‘nazočio’ prelijetanju, ako možemo tako nazvati ovu novu organizovanu zabavu bh političara odlaskom na kotu ili brdo da se bolje vidi i čuje.

Ujedno je ovo bilo i ‘polijevanje’ Komšića sopstvenim pepelom i sranjem, budući da je kao što znamo već mjesecima zvocao i lobirao protiv Amerike i američkog ambasadora koji mu skupa sa visokim bh predstavnikom ‘radi o glavi’ i ‘uništava državu’. Međutim, važno je nešto reći i uslikati se, nije bitna cijena obraza, Komšć ga je inače odavno izgubio i zaprljao. Njegova izjava u povodu ove demonstracije NATO aviona i avijacijske sile je posebno zanimljiva, tu od svojih radikalnih i borbenih stavova nije odstupio. Dok se za ‘posmatranje’ i slušanje buke aviona posebno opremio: tamne skupe naočari i kratka šminkerska avio-jakna, kao George W. Bush poslije Iraqa, dali su poseban obol ‘prezlaćenom ljiljanu’ i ratniku za sva vremena.

‘Možda avioni nisu bili dovoljno glasni, ali njihovo prelijetanje ima višestruk značaj za Bi H. Ovo nije prvi, niti posljednji put da naše trupe sarađuju s vojskom SAD i važno je da na ovaj način možemo nadoknaditi ono što našoj vojsci nedostaje, a to su letjelice i dobro je što imamo koga pozvati..’

Odlično dva. Znači, mogli su vala i koju bombicu spustiti (zna se gdje) i pojačati motore da njegovo poimanje ‘suradnje’ sa dojučerašnjim ‘dušmanima’ bude potaman. Mene što se tiče, ja ću i dalje potencirati sukobe mržnju i rat i proizvoditi neprijatelje, ako nas ko napadne, pomoći će mi i neprijatelji.

** Američki ambasador je bio samodopadan i hvalospjevan.

„Današnji zajednički vojni događaj demonstracija je našeg trajnog partnerstva sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i naše čvrste posvećenosti suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine“, poručio je Murphy. Istakao je da američka podrška OSBiH je neuništiva i izgrađena dugogodišnjom bliskom saradnjom. Oružane snage naših zemalja već 20 godina, u okviru saradnje na principu ‘vojska-vojsci’ održavaju izvanredan i čvrst odnos…’

Naknadnom porukom Dodiku da ga nazove ako mu ‘šta nije jasno’, pokazuje također da je pored vježbe NATO avijacije ovo prelijetanje imalo i poučnu misao : neka vidi Dodik ali isto tako neka vidi i Putin, što je samo potvrdilo neke izjave bh političkih štetočina da je ipak vježba imala za cilj i malo ‘strahe’ za neposlušne.

** Ipak najviše je izjava ‘prozujao’ i najviše ‘nalupao’ brbljivi ministar Zukan Helez koje se prepričano mogu svesti na nekoliko rečenica. NATO je neupitan cilj BiH, oružane snage BiH su ‘nezaobilazan faktor’ i ‘partneri’ Amerike, neka vidi Dodik Milorad i ostali njegovi pomagači koliko smo jaki i moćni, te poručio kako nije ‘džaba hodao po New Yorku nedavno’, kako su mu spočitavali, evo vidite američkih aviona kako lete…. Helez je pri tom dodao niz gluposti i nebuloza, ali one se sa posmatračnice ne vide i ne čuju. Prvo, izjavom kako su ‘naše oružane snage’ navodile kretanje aviona’, kao da mi svi ne znamo da naše oružane snage još nisu u stanju opraviti ili kupiti jedan obični helikopter a kamo li navoditi ove borbene letjelice koje koštaju svaka po 317 miliona dolara, skoro je sve rekao, tako da ove njegove naprđivačke izjave uopšte ne treba shvatati ozbiljno, ili ih treba posmatrati kao i one od ranije o ‘krstarećim našim raketama’.

Onda je dodao kako za prelet aviona po propisima BiH nije potrebna odluka Predsedništva što je samo po sebi apsurd jer je Predsjedništvo po Ustavu glavni komandant vojnih snaga zemlje (osim ako to nisu usaglasili Željko i Denis po već znanoj formuli 2;0 ‘za nas’), što navodi na zaključak da bi u situaciji ‘nedajBože’ po zakonu mogao o ‘suverenosti’ odučiti i on sam.

Da bi sve na kraju začinio izjavom kako su preleti ovih aviona dokaz da “naši partneri ovim pokazuju da niko ne smije da dira naš teritorijalni integritet, suverenitet i cjelovitost BiH, a ako neko dirne naići će na vrlo brutalan odgovor ko god to bio, bilo koji građanin, bilo koje nacije’. Uz dodatak pride : šta me briga što o ovome kaže moj zamjenik, da to ima važnosti bio bi on na ovom mjestu a ne ja’.

Helez se, vidjeli smo, osim u avione razumije u sve postojeće. Uhalal maramu (on kaže maHrama) svojih vojnikinja, vidjeli smo da je sam najavio promjenu Pravilnika vojne službe, u New Yorku je prisustvovao i sastancima MMFa i Svjetske Banke što znači da je i ‘guverner’ za pare (i te funkcije su sebi smislili), govori o obavještajnoj slubi oružanih snaga koja ne postoji po zakonima BiH, iznos podatke iz obavještajnih krugova susjednih zemalja, najavljuje povećannje plata vojsci i ukidanje telefona, čovjek je jednostavno za rat spreman i pravi supermen.

** Znamo mi da je Dodik uz ovaj događaj pjenio i pjevao ‘avionu slomiću ti krila’ i da bi pjevao ‘ne može nam niko ništa’ da slučajno prelijeću ruski avioni, ali ova budalaština sa kratkom vježbom i analizom rute aviona se može zamisliti samo kod nas i’naših’ i nigdje više. Jer, i ‘naši’ se kao i Dodik odlično uklapaju u ove dnevno-političke igrice jakih međunarodnih sila. Zbog čega ‘ispadaju’ ovako karikaturalni i jadni. Usljed čega će tek u BiH nastati buka kad utihnu NATO motori i poruke sa gledaonice iznad Sarajeva.

Hinjeći da ne znaju zašto američki bombarderi paraju bh nebom i titulišući se ‘partnerima’ i ‘saradnicima’ a žive kompletno od sadake i pomoći, bh političari iz dana u dan pokazuju koliko su beznačajni i smiješno opasni. Američki abasador u BiH Murphy se, pak, slika i divi skupa sa njima, ‘praveći se’ da ne zna kako su prije mjesec dana isti ovakvi tipovi koji su sa njim na slici mlatarali sa njegovom slikom i parolom ‘go home kauboju u čizmicama’.

Samo je još falio ovom skupu posmatrača Bakir Izetbegović, kojeg dosljedno zamjenjuje ministar Helez. Naravno, za koji sat ili dan, javiće se i Reis Kavazović da pohvali buku bombardera. Radije bi on propustio džumu-namaz nego svoju kratku a ubitačnu političku hutbu i ovakvu priliku.

photo ilustracija : ministar Zukan Helez, arhiv