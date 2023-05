* Nakon hapšenja SDA načelnika i bh ambasadora, sve se glasnije priča da bi slijedeći putnik za Zenicu mogao biti Zlatko Lagumdžija, plačipička Denisa Bećirovića …

* Ima li veze vrijedni sat marke ‘Omikron’ uz kojeg je Lagumdžija proplakao na tv ‘Face’ sa pljačkom nakita, satova i slika iz Bošnjačkog instituta Adila Zulfikarpašića i aferom koja se veže uz njegovo ime?

Izbacio Ćiro a Bećirović prekopir’o

Davno je neprevaziđeni i originalni fudbalski trener Ćiro Blažević pojasnio kako odgovoriti onima što te prozivaju po medijima, on se izvještio na napise u novinama ‘Ćiro, pederu’ : “samo pomislim na moj račun u Švicarskoj Banci i sve zaboravim”. Tako se uglavnom danas osnažuju bh kriminalci i koruptivni političari, niti se crvene niti se koga boje. Dovoljno im samo da se prisjete Švicarske.

Eto, naš mesijanski zeleni SDPovac Denis Bećirović koji je bukvalno od rođenja na državnoj sisi i budžetu, pored one profesorske, nakon što ga je ‘trojka’ smjestila u fotelju bh Predsjedništva, ponaša se po toj Ćirinoj filozofiji. Na silne kritike i napise o njegovoj zaradi u parlamentarnim klupama nije se ni osvrnuo dalje od svog bankovnog računa, baš ga briga i za bruku i sramotu koju je priredio svojim izborom SDA ambasadora, sve dok dvojica od njih nisu uhapšeni, nije pisao zahtjev za razriješenje. Kad su već ušli iza rešetaka morao je, ne mogu voditi ambasadu iz zatvora.

U zadnje vrijeme javno se šuška da bi Bećirovićeva lista gazija i boraca za državu u ambasadama mogla veoma brzo biti skraćena za još jedno ime i da bi njegov i SDA pulen Zlatko Lagumdžija kojeg je pored silnih afera i istraga odabrao za stolicu u UNu, međutim Bećirović se ponaša kao i ranije. Čeka da, ako se desi hapšenje, ispiše razriješenje. I ne crveni se nimalo zbog toga niti odgovara na silne kritike za njegov izbor ‘najboljih stručnjaka’ i diplomata iz reda SDA kadrova, a svi znamo da mu od svih dužnosti pisanje pisama i dnevno-političko piskaranje najviše ide od ruke. To što je rumen u faci mu je dodijelila majka priroda, to nema veze sa njegovm dušom i moralom.

Ne može se oteti utisku da je njegova lista ambasadora sačinjena iz neznanja ili slučajnih pogrešnih procjena, Bećirović je u politici i državi čitav radni vijek, kao što ne može poreći da su njegovi kandidati godinama po crnim hronikama i nedovršenim aferama koje po funkciji zna i prati, očigledno se radi o ‘talu’. ‘dilu’ ili ‘dogovoru’ sa bratskom strankom SDA sa kojom šuruje namjerno mimo stavova baze koja ga je izabrala, inače nikad ne bi bio u stolici bh Predsjedništva.

od afere do afere, ‘naokolo kere’

Od svih predloženih bh ambasadora rumeno-zelenog ‘predsjednika’, najviše pažnje plijeni ime Zlatka Lagumdžije, ‘grobara SDP demokratije’ i jednog od najbogatijih funkcionera u BiH, koji se već godinama nakon izbacivanja iz SDPa mota i vuče po političkim sijelima sa namjerom da se kao penzioner uvali na državnu blagajnu, isto toliko godina za njim se vuku pokidani repovi milionskih afera u kojima je aktivni učesnik nikad dostižan pravdi. Lagumdžija, kao i Bećirović je također rumen ali ne od stida već od oholosti, licemjerja i bezobrazluka moći, njegova ljigava i prefrigana faca trpi drugačije promjene koje ne vidi Bećirović čak ni kada ovih dana sa tv ekrana padaju žestoke optužbe na rad ovog isluženog tipa koji se nagrabio i kapom i šakom i čiji pogledi sežu najviše do Švicarske, dalje nije ni potrebno.

Prvo ga je razobličio ruski ambasador u BiH Kalabuhov kada je iznio detalje njihovog razgovora, zapravo uz manje i više dorade sve ono što smo i znali a što je znao i Bećirović, drugo javno osvijetljavanje mračne strane ‘slučajnog prolaznika’ obavio je nekadašnji direktor FUPa sada poslanik u Paralementu Zlatko Miletić.

Samo par rečenica ovog nekadašnjeg prvog policajca u BiH o kriminogenom djelovanju Lagumdžije iz doba njegove vladavine svakom čistom i dobronamjernom političaru bi bile dovoljne da poduzmu akciju, pa i Tužilaštvu, međutim niko od pomenutih nije i neće mrdnuli ni onom muškom stvari, kao što se i očekivalo, kamo li šta poduzeti. Moć mračne države je još iznad istine i pravde.

Miletić je pored prave ‘medijske neeksplodirane bombe’ (kako je SDA finansirala Bin Ladena najvećeg svjetskog teroristu : “SDA advokati imaju klijenta koji je osamnaest miliona dolara uplatio Osami bin Ladenu!) vratio u fokus i afere Lagumdžije u vezi pljačke miliona KMa iz Bošnjačkog instituta Adila Zulfikarpašića, spomenuo je ponovo i aferu ‘reket’. Obje afere su naravno zataškane uz pomoć ‘duboke SDA države’ i evo Lagumdžije na nanajvažnijoj diplomatskoj destinaciji. U aferi ‘Reket’ vođena je istraga punih osam godina da bi sve ‘palo u vodu’, iako je Lagumdžija prema navodima sarajevskog biznismena Nihada Imamovića skupa sa učesnicima afere tražio od njega 2,1 milion KMa da opština promijeni regulacioni plan da bi se mogla izgraditi stambena zgrada. Danas na istom mjestu pri kraju je završetak prve bh privatne bolnice, a hapšenje Lagumdžije i jarana je osujećeno jer je ‘neko javio’ da se snima dogovorena predaja novca i sve je propalo. Kasnije će Lagumdžija tužiti Imamovića za klevetu ali je Sud odbio tužbu tvrdnjom da nema klevete, što indirektno znači da ima kriminala ‘slučajnog prolaznika’, ali istraga je obustavljena, nema je.

Slično se desilo i sa Bošnjačkim institutom Adil–bega Zulfikarpašića gdje je opet Lagumdžija u centru pažnje. Nestala je velika količina nakita, satova i umjetničkh slika ogromne vrijednosti, fali i para sa računa u Švicarskoj i u Institutu. Lagumdžija je bio jedan od ovlaštenih potpisnika i upravljao je zadužbinom u Bošnjačkom Institutu i u Švicarskoj. Imovina Zulfikarpašića je procijenjena na stotine miliona franaka. U vrijeme pljačke imovine Instituta u Sarajevu ‘kamere je neko isključio‘, tvrdi Miletić, dodajući kako mu se godinama kasnije Lagumdžija svetio i proganjao ga. Dakle, gdje je Švicarska i lova tu je i Lagumdžija.

Što je istina bliže, to suza suzu stiže

Nikada se potpuna imovina ovog grabljivca neće utvrditi, javnost ima samo dio od toga. Stan u Dubrovniku, stanovi po Sarajevu, vila na Poljinama milionske vrijednosti u komšiluku Bakira Izetbegovića prodana je za više od milion KMa nekom Arapinu prošle godine i Lagumdžija kupuje još jedan stan u Rovinju u Hrvatskoj, bankovni računi … Dovoljan je to zalog Bećiroviću da ga pošalje kao ‘mladog i perspektivnog kadra’ u New York, gdje mu se školuju djeca, da se ‘spoji sa familjom’.

Ima tu još nešto. Ovo rumenilo na faci Lagumdžije uhljeba i štetočine, zna ponekad i da orosi suzama, za razliku od Bećirovića. Jesu krokodilske ali su suze, vrijedi ih pomenuti.

U dva navrata je gostovao na tv ‘Face’ i oba puta cmizdrio. I to u trenutku kad ga je Hadžifejzović ‘stisnuo’ pitanjima o njegovim aferama. Posebno je ‘plakanje’ bilo uz vrijedan sat marke ‘Omikron‘, zato jer se kao što smo rekli u pljački zaostavštine Adil–Bega Zukfikarpašića pominju i nestali skupocjen satovi.

Lagumdžija je kroz suze tvrdio da mu je to ‘uspomena od oca’ pa je uz suze i emisija odjavljena.

Međutim, šta ako se ikada utvrdi da je sat iz kase Bošnjačkog instituta? Hoće li nama biti lakše?

photo ilustracija : Zlatko Lagumdžija bh ambasador, afera ‘Reket’, arhiv