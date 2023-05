Kad ‘Benjka’ kenjka : Nakon radikalnog islamiste ‘antiDaytonca’ Nihada Aličkovića, načelnica Sarajeva sa sumnjivim osmijehom i još sumnjivijom agendom treba ‘zlatnik’ Sarajeva dodijeliti hodži osumnjičenom za terorizam u Luxemburgu Mulahusiću ili kojem četničkom vojvodi u Republici Srpskoj, i oni su ‘veliki humanisti’….



a/ Postaje degutantno i bizarno pisati, upozoravati i podsjećati na agendu načelnice glavnog bh grada Benjamine Karić jer ona uporno i ciljano ne prestaje sramotiti i sebe i Sarajevo, dok se umjesto bavljenja svojim poslom šeta crvenim tepisima, po silnim forumima i filmskim festivalima na prestižnim destinacijama a o trošku građana paradirajući i slikajući svoju patetičnu facu na ‘fejs’ profilu. Od New York-a do Kine. Često je i prečesto na Kovačima, gdje ‘šehidi’ uz državne praznike kao i velika većina njenih kolega iz SDP i DF partije.

Nadmašila je po bezobraznim glupostima, jednonacionalnim izjavama i potezima, populizmu i troškarenju i svog prethodnika Abdulaha Skaku pa čak i notornu Biseru Turković koja joj je očigledan uzor u ‘nabijanju guzova’ o trošku države i ekskurzijama i po SDA svijetonazoru također. Dok njene isprazne i patetične slike po Sarajevu i balade o kosmopolitizmu glavnog grada postaju bljutave i izazivaju povraćanje zbog njenog licemjerja, njeni potezi se više ne mogu smatrati ‘gafovima’ ili neznanjem, već pravom misijom.

Dodjeljivanjem ‘zlatnika ‘ Sarajeva notornom kavgadžiji, vehabiji i teškom radikalnom islamisti Nihadu Aličkoviću u Vijećnici koju je lukavo i prefrigano otela od naroda i Sarajlija i bukvalno predala SDA braći i Reisu (plaćajući IZ BiH zakupninu iz doba Austrougarskog perioda), ova poznata spremačica baklava i nakaradnih spomenika je prešla sve moguće granice normalnog i državničkog ponašanja, što je izazvalo ogromni bijes i Sarajeva i građana širom BiH. Osim ‘prijema’ u Vijećnici, kako je naglasila, prihvatila je i prijedlog ovog ‘guzije’ i ‘patriote’ da sličice koje je o trošku dijaspore i IZBiH sakupljao od djece na granici Turske i Sirije ‘uokviri’ i prodaje u Vijećnici, te da na Vijećnicu postavlja bijele čaršafe uz Dan bijelih traka Prijedora i da na ime toga faktički daje još i dodatnu lovu ovoj štetotičini iz navodne udruge ‘antiDayton’.

b/ S pravom se postavlja pitanje koje slijedeći laureat za njene ‘zlatnike’ koje obezvrijeđuje iz časa u čas, poslednjim pravdanjem kako se radi samo o običnom ‘suveniru’ proizilazi da se takvi ‘zlatnici’ mogu kupiti na svakom stoliću na ulici a ona ih dijeli u ime Sarajeva bez reda i rasporeda i odluke Grada.

Vjerovatno, i može se očekivati, da takav amblem Sarajeva i priznanje za posebne zasluge cvrkutava nesposobna SDP načelnica u službi SDA stranke uskoro dodijeli i hodži iz Luxemburga, izvjesnom osumnjičenom teroristi Yasminu Mulahusiću poznatom botu i jaranu Bakira Izetbegovića i Fadila Novalića sa kojim su se slikali po dijaspori, poslije Aličkovića ova doktorica Rimskog prava može ‘zlatnik’ komotno uručiti i kojem četničkom vojvodi u entitetu Republika Srpska (i oni su ‘humanisti’ po istom šnitu načelnice, tako se i ponašaju i tako sebe vide), jer to više i nije ‘zlatnik’ već njen privatni suvenir. Može ga dati i buli Elmedini Muftić ‘kolumnistici’ sa web sraone Bošnjaci.net koja tu sije mržnju i islamizam te bošnjakuje i ‘šehidi’ do besvijesti, kad nije na kaHvi sa Sebijom Izetbegović. I kad ‘dušmane’ države gdje se nalaze i predstavnci vlasti ‘trojke’ BiH ne naziva izdajnicinma, ‘balinkurama’ i ‘balijama’.

c/ Kao razlog uručenja ove nagrade ‘koja to nije’ Benjamina ističe ‘humanitarni rad’ grupe islamističkih baraba i Aličkovića, iako odlično zna za decenijsko djelovanje, stvaranje sranja, mržnje, kavge i silnih militarističkih i nacionalističkih performansi koje ova spodoba pod zaštitom vlasti provodi u povodu svakog značajnijeg događaj u BiH i u Sarajevu, koristeći posebno žrtve bh rata i islam. Zbog čega ga često pozivaju u SIPAu ili Policiju i bez kojeg ne mogu proći nijedne ‘demonstracije’ u BiH na kojima on uređuje pravila i stvara agresivna pravila i probleme. Njegov opus rada nema blage veze sa humanošću i patriotizmom ali on od toga odlično parazitira, tako je bilo i sa njegovom zadnjom ekskurzijom uz Ramazan na granici Turske i Sirije, a koju aktivnost mu je platila dijaspora. Uostalom on i ne krije kako dolazi do love : u BiH daju lovu ovakvi kao Benjamina da bi se slikali i mlatili popularnost i glasove te IZ BiH, vani iz dijaspore sredstva traži na ovaj način. ‘Šaljite pare na moj račun, Western Union mi je otkazao account’. Uz ono obavezno ‘Allah da vas nagradi’. I Benjamna će nagraditi, jer ona slijedi tu agendu od dana izbora.

Podsjećamo, ovo ‘nagrađivanje’ ovakvih i sličnih likova u uniformama, beretkicama sa ljiljanima i vojničkim čizmicama koji dijele paketiće Reisa i smrznute kurbane po džematima uz parole ‘Bosnu ima ko da brani’ i koji se bori za rušenje Daytonskog Sporazuma kojeg se Benjamina navodno pridržava (a nagradom Aličkoviću ga popišava velikim mlazom) je naprosto isti ili sličan način ubijanja Daytona od strane Dodika, u vezi čega načelnica sa bolesnim smiješkom često ‘reaguje‘ čak i kad je niko ništa i ne pita o tome, bruka sa ‘zlatnicima’ Benjamine nije od jučer.

Prošle godine je također za ‘humanitarni radi i ‘zasluge u očuvanju džave BiH‘, na jednoj od svojih ekskurzija u USA, ‘zlatnike’ podijelila i notornim islamistima i nacionalistima portala Bošnjaci.net i članovima džamijske udruge jedne sandžačke bošnjačke vjerske organizacije u Americi, vlasniku tog portala koji se finansira parama Islamske Zajednice, sergijama džemata i biznisa dijaspore Krciću i njegovim pajdašima sijačima nacionalizma i mržnje u Americi, o čemu smo pisali 13.08.2022. godine, od kojih se čak ogradio i Reis Crne Gore i odbio njihove donacije, jer su osvjedočeni i osumnjičeni kao radikalni tipovi ovdje u Americi.

Da bude ugođaj slađi, Benjamina je iste prilike 21. jula prošle godine ‘suvenir’ uručila i načelniku grada New York (Eric Adams), pa nam tako načelnik važnog Centra i države dobi umjesto ‘zahvale’ običan poklončić sa Baščaršije, i ‘Benjka’ ga postavi u istu ravan sa bošnjačkim radikalnim jastrebovima sa sraone Bošnjaci.net.

Prateći bolesni ‘bh patriotizam’ bošnjačke mafije’ kod kuće i u dijaspori od čega je obolila i načelnica, Aličkoviću je plaketu uručila i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić, zbog čega imamo ‘performans’ da se 11. jula žrtve genocida u Potočarima sahranjuju pokrivene ljiljan-zastavama Aličkovića, dok se recimo tako ne pokrivaju žrtve koje se sahranjuju u Prijedoru, o čemu je javno progovorio i Edin Ramulić, aktivista iz Prijedora koji zna sve o žrtvama genocida daleko više od Benjamine ili Aličkovića. I koji je i ovaj prijedlog isticanja bijelih čaršafa na Vijećnici kojeg je usvojila i najavila Benjamina okarakterisao kao čisto bacanje para i zloupotrebu žrtava Prijedora u Vijećnici. Pomenuta bula Muftić, ga je, iako je i sam žrtva logora i iako ima žrtva u familiji, nazvala izdajnikom i štetotičinom, jer je zamolio Fadila Novalića da se ne obraća na komemoraciji ubijenoj djeci Prijedora prošle godine, a ona to nazvala ‘zabranom govora našem gaziji premijeru’.

****

Aličković – laureat za ‘zlatnik-suvenir’ glumice Benjamine Karić (nije samo glumica zbog svoje misije načelnice i posjete filmskom festivalu u Canu, ima je i u dokumentarcu snimljenom u Sarajevu skupa sa glumcem Željkom Komšićem) nije njen slučajni proizvod, znaju se oni dugo. On je često na slikama načelnice po spomenicima Sarajeva, iza njenih leđa, kada bi zavirili na liste donacija Grada, našli bi ga i tamo sigurno. Nakon hapšenja Abdulaha Skake kada se otvara i pitanje namještanja njenog izbora na mjesto načelnika umjesto Bogića Bogićevića kojeg su sramno izigrali SDP i jarani iz ‘trojke’ uz potporu Asima Sarajlića, Skake , ‘Osmice’ i Keme Ademovića, i Aličković i ‘Benjka’ se znaju dobro. Tada je, kao što znamo umjesto Bogićevića iz naftalina SDP magacina iskopana ‘doktorica’, koja također u ovoj bruci oko zauzimanja prijestola nije nevina iako joj osimijeh lebdi iza ušiju. Naime, još dok se govorilo da bi Bogićević mogao biti kandidat SDPa, ‘oglasio‘ se Aličković koji ‘budno kao osviješteni Bošnjak nikad ne spava’ po savjetu bivšeg i sadašnjeg Reisa, obavještavajući javnost da će ako bude izabran Bogićević, Bogi ukloniti ploču u Vijećnici na kojoj stoji da su Vijećnicu zapalili četnici iznad Sarajeva (Bogićević to naravno nije nikada ni izjavio ni tražio), nakon čega je u svom ‘stilu’ poručio Benjamini čim je ‘izabrana’.

‘Ako iko barne u ploču u Vijećnici dolazim tu sa macolom i razbiću novu ploču, nema te sile i zakona koja će me spriječiti’. Aličković uglavnom svoje performanse i provodi ‘humano’ čekićem, larmom i tabanjem.

Cvrkutava načelnica mu je promptno odgovorila : ‘dok sam ja načelnica ploču neće niko skidati’.

Nedavno se lažno ‘pohvalila’ kako svoju funkciju obavlja uz program Bogićevića koji joj je svoje planove ‘lično dao’ kad je skontao da je nogiran, međutim nigdje u toj ‘agendi Bogićevića’, bar Benjamina to nije spomenula, nema nikakve vijesti o ploči na Vijećnici.

Aličković odavno kenjka, ali, evo, to radi i ‘Benjka‘.

photo : načelnica Sarajeva Benjamina Karić sa buketom ljiljana u društvu ‘delegacije’ pokreta ‘AntiDayton’ (Nihad Aličković je drugi s lijeva), i zlatnici-suveniri Sarajeva, arhiv