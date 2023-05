Pogrešno je, politički isprazno, neproduktivno i nepravedno tvrditi da u poslednjim akcijama FUPa i Tužilaštva u BiH pri hapšenju Memića, Hadžibajrića i Skake ‘padaju Bakirovi ambasadori’, kad se zna, vidjelo se i ozvaničilo da su uhapšeni bili i glavni favoriti bh diplomatije Denisa Bećirovića a samim tim i vlasti ‘trojke’…

Poslednjih dana svjedoci smo hapšenja SDA ‘kapitalaca’ načelnika i ambasadora, nakon načelnika Hadžibajrića i bivšeg načelnika i ambasadora Memića, uhapšen je i bivši načelnik Sarajeva i ambasador u državi Katar Abdulah Skaka.

Vijest je svakako za pozdraviti i stiče se dojam kako je nova vlast počela ‘raditi’, u medijskim i političkim kuloarima se već spekuliše ‘ko je slijedeći’, a posebno se naglašava kako je preuzimanjem vlasti ‘trojke’ država prodisala i oslobođena od straha konačno stala na noge. Iz tabora SDA se stidljivo provlači poznata teza ‘udara na Bošnjake’ i njene kadrove, žali se što se ne hapse i ‘oni drugi’, ‘Dinini’ ili ‘Dodikovi’ ili Čovićevi’, tursko-bošnjačka glasila nariču nad ‘očiglednim scenarijem obračuna sa malodumuslimanima’, mediji skloni novoj vlasti samodopadno arlauču kako ‘padaju Bakirovi ambasadori’ i najavljuju se nova hapšenja.

Tačno je da da se borba protiv korupcije i kriminala u bivšoj vlasti morala i trebala odvijati i ranije, međutim politički je neproduktivno, isprazno i netačno, i ako će mo biti iskreni licemjerno sve to servirati samo Bakiru Izetbegoviću, evo i zašto.

Ne ‘padaju’ Bakirovi ambasadori, ‘padaju naši ambasadori’. Preciznije, uhapšeni Skaka i Senaid Memić jesu poslani u diplomatiju u vrijeme moći SDA mafije, ali im je isto tako moć, položaj i funkciju osnažila i vlast ‘trojke’, kroz poteze Denisa Bećirovića njihovog kandidata za člana bh Predsjedništva. Danom njegovog ulaska u Predsjedništvo on je da je htio, mogao tu moć presjeći i dokinuti.

Činjenica da je ‘rumeni zelenko’ izbor za Predsjedništvo Konakovića, Nikšića i ostalih iz vlasti ‘trojke’ uputio zahtjev za razriješenje Memića i Skake tek poslije hapšenja ne negira takav stav, naprotiv.

Bećirović je obzirom na funkcije koje je obavljao i obzirom na postupak kod odabira kadrova (uostalom to su i mediji budno pratili i obavještavali) odlično znao ‘s kim ima posla’, službe koje provjeravaju background bh diplomata također, jer uhapšeni u zadnjim akcijama su sve zbog čega se procesuiraju odavno zgriješili a ne danom imenovanja u diplomatiju, međutim ovaj mesijanski i samodopadni tip je i pored toga skoro sve kadrove SDA zadržao na diplomatskim funkcijama, pridodao im i one odavno ‘i odranije poznate’ mafijaše i kriminalce tipa Zlatka Lagumdžije, o čemu smo već nekoliko puta pisali. Stoga je njegov ‘zahtjev za razriješenje’ uhapšenih dobrano zakasnio i iznuđen i njihovo razriješenje tek kad su uhapšeni nije ništa drugo nego pranje sopstvenog već ukaljanog obraza. Makar isti zahtjev uputio ako se desi, da i Lagumdžija na sličan način konačno ode zauvijek iz politike.

Naprosto je to tačna činjenica, kao što je tačna i činjenica da je Bećirović svoju ‘listu’ SDA kadrova u diplomatiji ispisao u suradnji sa Izetbegovićem i koketiranjem sa Reisom Kavazovićem koji u izboru bh diplomata oduvijek aktivno uečestvuje i ona samodopadljivog i bezličnog lovca na funkcije i fotelje Bećirevića (koji se kao i velika većina kadrova ‘trojke’ tobožnjom borbom za civilnim i sekularnim društvom agresivno uvlače pod skute Reisa i vjere islama) ne oslobađa odgovornosti za ove diplomatske bruke iz njegovog ureda. Samim tim i po logici stvari, odgovorni su za to i vlasti ‘trojke’. Njihovi predstavnici nakon Bećirovićevog izbora SDA diplomata nikada ni jednom riječju nisu osudili niti prigovorili ‘svom kandidatu’ za njegovu listu, to su pravdali zakonima koji dozvoljavaju da on ‘postupa samostalno’. Kao da Bećirović u najmanju ruku pravi spisak predsjednika Mjesne Zajednice a ne listu kriminogenih osoba koje će predstavljati državu. I kao da je u Predsjedništvo pao s neba a ne ustoličen uz pomoć ‘trojke’.

U najblažem slučaju, njegova krivica je ako ne ista a ono približna krivici Bakira Izetbegovića.

Bilo bi dobro da se procesuiranje ne odvija samo iz diplomatske sfere kriminala i korupcije, a ako se akcije nastave i na drugim poljima, vidjećemo već viđeno. Dovoljno je samo podsjetiti na ‘slučaj’ miniranja izbora Bogićevića za načelnika Sarajeva kada smo umjesto iskusnog i patriotskog Bogića Bogićevića majstorlukom ‘trojke’ u suradnji sa SDA dobili bruku i sramotu od načelnice u osobi Benjamine Karić, ne treba ići dalje i dublje.

Iako će se morati, kad-tad.

photo : Denis Bećirović i Bakir Izetbegović nakon izbora oktobra prošle godine, arhiv