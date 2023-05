plinovod BiH kao i autoput Sarajevo-Beograd – u kružnom toku : ne valja istočna, južna ili zapadna plinska interkonekcija, onda za BiH ništa ne preostaje nego preći na ‘zračnu’, ‘sjeverna – ili ‘sjeverno-južna’ još nije izmišljena’ …

Ovaj ‘veliki bh problem’ sa plinom i konekcijama gasa u BiH odavno je politički no kako vrijeme odmiče, postaje i naučno-fantastični.

Srbi žele ‘istočnu konekciju’, Hrvati preferiraju ‘južnu’ a Bošnjaci po svoj prilici hoće ‘zračnu’.

Vijeće ministara je početkom ovog mjeseca donijelo zaključak i Nacrt osnova za vođenje pregovora sa Hrvatskom i Srbijom oko ‘južne’ i ‘istočne’ konekcije, ali u startu je ‘zapelo’. Ova ‘južna’ planira da se plin doprema iz pravca Zagvozd (Hrvatska) – Posušje – Novi Travnik, sa odvajanjem za Mostar, ‘istočna’ je zapravo spajanje Srbije i Republike Srpske sa BiH preko Bijeljine – Banja Luke – Prijedora i Novigrada, ali čim se tinta na zaključku osušila startali su prigovori i problemi.

Dvojica članova bh Predsjedništva (Bećirović i Komšić) kao i SDA i DF ne prihvataju ove prijedloge, hoće da se prije toga donese Zakon o bh gasu u Parlamentu, nova vlast ‘trojke’ i koalicionih partnera tvrde da je to dobra osnova za razgovore i rješavanje ovisnosti od ruskog plina, bez saglasnosti Predsjedništva Zakon o gasu se ne može ni donijeti u Parlamentu. Ako i dođe u Parlament, zbog omjera snaga čisto se sumnja da će takav zakon i ‘proći’. Pri tom, draga im je postojeća ‘turska interkonekcija’, nema veze što otuda dolazi ruski plin. Predstavnici Republike Srpske zahtjevaju poštivanje zaključaka u protivnom kažu dolazi ‘kraj ljubavi’ u vlasti, Denis Zvizdić se oglasio (a bolje da nije) sa tupavim prijedlgom da se ide na ‘zapadnu varijantu’ interkonekcije, šta god mu to značilo.

­Šta nam je još ostalo, na koju stranu svijeta da se okrenemo? Na ‘sjevernu’ ili ‘južno-sjevernu’?

Prije smo mogli i u zimskom periodu čuti da smo mi vazda u krizi sa plinom a toliko ‘interkonekcija’ postoji. Postoji tako i ‘turska konekcija’ koja je profunkcionirala nakon što smo se posvađali sa Mađarima i prije godinu dana BiH se ‘prebacila’ na nju, u opciji je i interkonekcija između Hrvatske i Crne Gore odakle bi plin umjesto iz Rusije stizao iz Azerbejdžana u BiH umjesto iz Turske …

Zbilja, ima li ovom bh ludilu kraja?

Nema, a da je ludilo uzelo ozbiljnog maha i da se sve svodi na to koja će i čija će firma upravljati ventilima plina, da li firma iz Federacije, Gruda ili iz Banja Luke – u to nema nikakve sumnje. Zato što u svim ovim konekcijama kako god ih zvali i bez obzira sa koje strane svijeta plin dolazi, uglavnom stiže iz Rusije, i danas se BiH građani griju na ovaj plin. A zvanično nećemo sa Rusijom i hoćemo im uvesti sankcije, na sve osim na plin, šta li ?

Da potpali vatru još više potrudio se Dino Konaković koji je pojašnjavao kako Komšić Željko ne zna ili se ‘pravi’ da ne zna da koristi još uvijek ruski plin, te je onako u zanosu predložio i ‘mogućnost da se Tuzla’ prikači na jednu od ovih interkonekcija, čime bh budući plinovod postaje klasičan ‘kružni tok gasa’.

Da i ne govorimo koliko će sve to koštati dok se ne dogovore koga i kako sve spojiti.

Isto kao i autoput Beograd-Sarajevo koji više liči na ogromni kružni tok u jednom gradu a ide kroz FBiH, nego na autoput. Jedan krak odvoji za Tuzlu, drugi za Goražde, treći za Banja Luku, četvrti za Novi Pazar…

Usljed čega bi bilo zgodno da se plinske cijevi polože uz trasu ovog puta, da svakom bude potaman. Haj haj ihahahaj, ‘za Beograd’, ‘za Beograd’…

Ili još bolje, najbolje. Ako se ikako može, ha’jmo napraviti za BiH ‘zračnu interkonekciju’.

Na način da nam plin uz pomoć, šta znam, dronova ili satelita pada sa neba. I to ne onako kao snijeg ili kiša, već na naš način.

Svačiji dio plina da padne na njegov dio zemlje.

Ako ni to ne ide, ne ostaje ništa drugo nego da se pojavi neki novi Nikola Tesla pa da nam smisli bežični prijenos plina. Aplikacijom ‘gas wireless’.

Sudeći po prijedlozima i pameti stručnjaka u vlasti, blizu smo toga.

photo ilustracija : autoput Sarajevo-Beograd kroz FBiH, arhiv