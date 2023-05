Utica NY : Utička vjersko–politička džamijska udruga BACA u silnoj želji da po svaku cijenu sakupi lovu za svoj projekat ‘Sebilj’ svakodnevno straši raju po internetu, prijeti i moli, na kraju organizovala igru ‘Ćora-BACE’ u restoranu ‘Milano’ 27. maja ove godine

Ova udruga BACA (Bosnian American Community Association’ of Utica NY), nam baš neda mira. I nema obzira prema nama ‘građanima’ ove Komune. Svaki dan nas straši i napada obavještenjima, pozivima, video-klipovima (engleska verzija, bosanska verzija, kineska verzija ..), da ne zaboravimo donirati i slati lovu. Za ostvarenje njihove ‘istorijske ideje’ – izgradnju replike sarajevskog ‘Sebilja’ u parku u našem gradu.

Razumijem ja njih, ne ide ‘gofundmeHanka’, slabo ide i sa ‘druženjima’ po džematima, nisu ni blizu svog ucrtanog cilja od 150.000 dolarčića i sakupljanjem po kafanama, sad okrenuli u ‘donatorske večere’.

Ali nemojte da vas zbuni : ne doniraju vama večeru već vi platite ulaznicu i donirate. To se samo tako kaže.

Tako preko ‘yotube’ yarrabi kanala viču i mole dajte lovu, može i dolar, može i 20 dolara ali najbolje bi bilo da date 5.000 pa da budete zlatni vakif ili manje, sve do bronze. Ako daš malo ime će ti biti na prvom basamku male džamije i neće se ni vidjeti, ako daš više – bićeš na vrhu stepenica. Možda i sa slikom.

Tite mi, već se i djeca počinju prepadati, umalo im i na video-igrice ne stiže vesela predsjednica udruženja Hanka Grabovica ili njen asistent Sandro Šehić, svuda iskaču kao iz kukuruza ili iz reklame za paštetu.

Mame u Utica NY su počele i djecu uspavljivati ovako. Ili ideš spavati ili daješ donaciju.

Propali su i sa Bajramskim sijelima kod jarana ‘Pame’ (ime vlasnika građevinca i ugostitelja dobro pozato redakciji) u restoranu ‘Milano’ u našem gradu ali otuda ne bi ni jedne slike ni prilike, ne vidjesmo ništa, posebno nema imena onih koji su večericu platili 100 dolara po osobi ili 175 dolara ako uđu ‘u paru’ držeći se za ruke. Kao da su janje naručili, Bog te malov’o. Bosansko-bošnjačka nacija u ovom izbjegličkom gradu je načisto isprepadana Hankom i Sandrom.

A onda se ova vesela družina dosjetila da opet u ‘Milanu’ pokuša drugi put, ‘druga sreća’, uz obećanje da će tamo doći pored stalnog ahbaba načelnika grada i uzoritog džematlije Robert-a Palmieri-a još i silni senatori i guverneri, sve sama politička elita Amerike koja obožava našu ‘tradiciju i istoriju’, umjesto hafiza koje su do sada uz ‘Behar’ folklor vukli po sijelima. I to ne bilo kako, ovaj put pitomo i slatko, odavno zaboravljenom igricom ‘ćorave bake’ (ćora-bake) ili na našem jeziku zvane ‘ćorava-nane’ .

Cijena veselice i igrice međutim, ostaje ista, neće ‘Pamo da spusti’ jer jerbo svaki patriotizam ima profit i cijenu pa tako i njegova večera, a BACA nam ovim u sjećanje vraća 80 godina staru igricu koja je skoro zaboravljena.

Igra se može igrati vani i unutra, evo može i u kafani, tu je najbolje, broj igrača je neograničena najmanje mora biti četvero a igra se ovako. Svi koji 27. maja ove godine dođu ‘kod Pame’ u kafanu ‘Milano’, poredaju se u krug. Hanka ili Sandro (samo jedno) stane u krug i zavežu im se oči. Onda neko od igrača zavrti Hanku ili Sandru ukrug da izgube orijentaciju pa kad se vrtogav smiri, osoba sa povezom dotakne jednog u krugu posjetilaca i pogađa. Ko je i šta je, da li je za izgradnu ‘Sebilja’, kakvu firmu ima, koliki mu je da prostiš povrat taxe i koliko daje. Kakav vakif iliti donator želi da bude. Ako sve to pogodi a hoće Hanka, zna ona, džaba ti nju okrećeš sve je naučila, onda taj što je ‘uhvaćen’ izvadi novčanik pa dadne. Koliko hoće, po mogućnosti što više, ponese ga malo i atmosfera, možda i lokalac pjevač i onda Hanka sjeda a onaj što je opuhan ide na uvrtanje i pogađanje. Slatko do bola.

Igra će se, zavisno od potreba i želja akoBogda ponavljati.

Sandro Šehić je kao pravi voditelj sve pojasnio u više verzija. Još nije izbacio arapsku, to će kasnije.

Zato, igrači 27. maja navalite u ‘Milano’.

Igrajte (se), svaka dobiva.

