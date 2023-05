‘Zviždači’ umiru, zar ne – Kako je najpoznatiji bh ‘zvizdač’ i suradnik tužilaštva i Policije u otkrivanju kriminala u Komisiji za vrijednosne papire BiH Matej Živković ‘nagrađen’ : pored dva atentata i ranjavanja, ukinuli mu platu!

* Svi smo, vjerujem, čuli za australijskog novinara, publicistu i osnivača platforme ‘WikiLeaks’ Julian Paul Assange-a ili za Edward Joseph-a Snowden-a američkog stručnjaka za kompjutere, oba su poznati ‘zvizdači’ (whistleblowers) u otkrivanju kriminala, korupcije u politici, državama i u društvu generalno. No, još više su poznati po surovoj i beskompromisnoj hajci protiv njih. Umjesto očekivanih ‘nagrada’ i zahvala, progone ih godinama kao zvijeri, love i traže njihove glave. I jednog i drugog hoće Amerika i terete ih za otkrivanje državnih tajni, Snowden se skrasio bjekstvom u Rusiju gdje i danas živi i radi, Assange je nažalost završio u zatvoru gdje se i danas nalazi čekajući odluke Britanskog Suda o zahtjevu za izručenje Americi. Oba su psihički uništeni i devastirani, posebno Assange koji je u ekvadorskoj ambasadi u Velikoj Britaniji proveo preko šest godina kao u zatvoru dok odatle nije izbačen i uhapšen.

Amerika koja je žestoki zagovornik ‘bitke protiv korupcije i kriminala’ je samo na primjeru ove dvojice novinara i ‘zvizdača’ pokazala svoje pravo dvolično lice. I ne samo ona, sve države su skoro po tom pitanju iste, Velika Britanija joj najsličnija.

Upornim traganjem za načinima kako da ih ‘privede pravdi’ i dovuče u USA te osudi na doživotne robije, Amerika pokazuje svoje licemjerje pod plaštom ‘nacionalnih interesa’, dok su ovi ‘pioniri’ otkrivača korupcije i kriminala ostali nezaštićeni i zaboravljeni i od svih organizacija za ljudska prava, izbrisani iz svih Konvencija i brige ombudsmena, sudstva i pravde, čak ih nikako ili sramno rijetko pominju i ‘kolege’ novinari i mediji, koji su uvijek na crti ‘bitke za demokratiju i nezavisno i objektivno izražavanje mišljenja’. Nisu ih se sjetili ni u povodu nedavnog svjetskog dana novinarstva. Jer, poslije njihove pojave, ništa u novinarstvu i medijima nije i neće bit isto, bez obzira na njihovu daljnju sudbinu.

* Vjerujem da znate da i na prostorima BiH postoje ‘zvizdači’ suradnici organa gonjenja i borci za pravdu koji se u rijetkim trenucima usude izaći u javost i otkriti kriminal i korupciju. Za ne povjerovati je ali i njihova sudbina i život su slični pomenutim američkim ‘zvizdačima’, nije isključeno da i oni završe ili u zatvoru ili pod zemljom, jer i na našim prostorima korupcija i ‘zvizdači’ imaju isti tretman. Država više štiti počinioce kriminala od otkrivača. Puna usta su borbe protiv korupcije i kriminala na čemu posebno insistira Amerika koja u BiH odlučuje o mnogo toga u zakonskim postupcima i propisima (čak je u Sarajevu osnovala i Ured za borbu protiv korupcije), međutim i pored toga svako onaj ko ‘zazviždi’, mora prije toga dobro razmisliti hoće li ili neću ‘puhnuti u pištaljku’.

Ima više slučajeva gdje ‘zviždači’ po firmama ili organizacijama ili državnim organima čim ukažu na kriminal, propuste ili korupciju dobiju otkaz ili ih se maltretira disciplinskim ili sudskim postupcima koji traju godinama, neki kao pravobranilac u Banja Luci (Danijela Mutić Novaković) naprasno umru. Ona je nakon otkrivanja i ukazivanja na kriminal i korupciju u vezi opštinske imovine doživjela silne kritike i uvrede te na kraju i moždani udar.

* U BiH postoji ‘zvizdač’ u Komisiji za vrijednosne papire koji je nakon otkrivanja kriminala i korupcije u ovoj važnoj državnoj ustanovi doživio i preživio dva atentata, na kraju mu je umjesto zaštite i otkrivanja ubica ukinuta plata prije nekoliko dana. Riječ je o članu Komisije za vrijednosne papire BiH (KVP) profesoru Mateju Živkoviću čija golgota se nastavlja i dokazuje da se ne isplati progovoriti o kriminalu. Podsjetimo, ono štoje za MUP bezbjednost, to je za privredu države KVP, Komisija veoma važan i uticajan organ, svi znamo šta su vrijednosni papiri i kako se u BiH radi sa njima. To je posebno regulisano članom 11 i 12 Zakona o KVP iz kojih proizlazi da ova ustanova reguliše promet mjenica i drugih vrijednosnih papira, dionica, fondova i kontroliše distribuciju i promet vrijednosnih papira i trezorskih zapisa sa kojima se svakodnevno trguje preko banaka, burzi ili drugim kanalima. Kako se putem prometa dionica, trezorskih zapisa i drugih vrijednosnih papira otvara put za silne mahinacije, kupovinu i prodaju firmi te pranje novca gdje se obrće na stotine miliona KMa, ova Komisija ima poseban regulatorni značaj ali ne (namjerno) i odgovarajuću pravnu zaštitu uposlenika.

Tako je Matej Živković zbog poznatog slučaja ‘Bosnalijek’ u aferi ‘Profit’ i familije tajkuna Uzunovića bh magnata koji se godinama vodi u sudskim klupama i čiji kriminalni pipci sežu iz Sarajeva do Mađarske, Rusije i Kajmanskih otoka, upao u nevolju jer je otkrio mnoge detalje vezane za ovu višemilionsku pljačku, čak mu je u dva navrata ugrožen život, pretrpio je dva atentata, zadnji put ranjavanje februara ove godine, usljed čega je jedno vrijeme bio i pod policijskom zaštitom, međutim ni tužilaštvo ni policija ništa još nisu otkrili’, ‘istraga je u toku’.

* Neće se, vjeruje se, ni otkriti, jer pištu Živkovića po svoj prilici treba ugasiti i ušutkati. Iako je poznato da je bio suradnik i Policije i Tužilaštva u pomenutoj aferi ‘Bosnalijek’ čije okončanje se očekuje nakon toliko godina bezuspješno, iako su njegovi šefovi iz Komisije uz ovu aferu boravili jedno vrijeme i u pritvoru, za Živkovića nema nade u zaštitu od strane istih onih koji ‘utjeruju pravdu’. Prije nekoliko dana čak su mu i platu ukinuli, a što je djelo njegovih pretpostavljenih Hasana Ćelama i Romea Zelenike, koje također optužio da su nezakonito primali nekoliko plata van Komisije u raznim Upravnim odborima a što je po zakonu krivino djelo. Dakle, ‘suradnika’ i pomagača u otkrivanju korupcije i krminala Živkovića se nastoji ušutkati ili ubiti, ostaviti ga i bez plate, samo da bi se mafija u vrijednosnim papirima i švercu sa nekretninama i kompanijama što bolje pozicionirala. I, naravno, da bi svi drugi vidjeli šta ih čeka ako se usude o tome progovoriti. A imamo i Ured za borbu protiv korupcije i Zakon koji to reguliše, sve imamo a ništa nemamo.

* Paradoks je također da su mu ukinuli platu iz razloga jer navodno ‘nije dolazio na posao’. Pa kako da dođe na posao kad je ranjavan i kad se mora liječiti? Dok, recimo, u Tužilaštvu i u drugim bh institucijama optuženi uzimaju punu platu ‘dok se ne dokaže da su krivi’ a godinama po sudovima i pod optužnicama u sudskim postupcima. Kao recimo bivši tužilac Goran Salihović protiv kojeg se za zloupotrebu položaja i ovlaštenja godinama vodi krivični postupak kod bh Suda ali on i dalje prima punu tužilačku platu ‘jer je nevin dok se ne dokaže suprotono’. I nedavno osuđeni direktor Federalne Civilne zaštite Fahrudin Solak je sve do izricanja presude u ‘aferi respiratori’ nekoliko godina uživao u ogromnoj plati, za onu Fadila Novalića niko nije ni pisnuo više od dvije godine, ne pita ni sada.

Zato, gospodo borci protiv korupcije i kriminala, ne zviždite u prazno.

photo : Matej Živković, Komisija za vrijednosne papire BiH, arhiv