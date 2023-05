‘posijano je sjeme’ i korov je izrastao : SBH i SHF, dva vjerska biznis foruma u glavnom gradu BiH

* Sudeći po izvještajima medija, dva su događaja obilježila ovaj mjesec u Sarajevu : ‘Sarajevo Business Forum’ SBH i Treći međunarodni sajam halal industrije ‘Sarajevo halal Fair SHF’.

Po čemu, da mi je znati? Ništa spektakularno ništa neočekivano, samo uzalud potrošene pare. I da li? Parada šeika, političara kako onih aktivnih tako i onih isluženih, parada islamskih ‘lidera’ uključujući i Reisa Kavazovića, domaćih stranačkih tajkuna, okrugli i ćoškasti stolovi, kompjuterske prezentacije, printanje plaketa i nagrada. Kao što znamo pokrovitelji su bh Predsjedništvo, islamska bh banka BBI banka zvana ‘muslimanka’, Islamska Zajednica BiH i ostale već poznate bh ‘državne’ a jake firme, uz isto tako ali malo jače – privatne.

Ovaj prvi, već 12/ti po redu da kažem poslovni, trebao je donijeti lovu i investicije u BiH, tako mu i ime kaže, ali po svemu je ličio na onaj već poznati ‘Expo 2020 Dubai’. Podsjećamo, tu je vlada Kantona Sarajevo, vlast ‘trojke’, obećavala ‘kule i gradove’, procvat ulaganja, gledali smo slike šeika po štandovima bh biznismena, hvalospjeve zvaničnika, na kraju se sve svelo na ogroman trošak iz bh budžeta i vlade. Prema nekim procjenama jer vlast još ne daje podatke o potrošenim parama i drži to tajnim, spiskalo se nekoliko miliona (cifre govore i preko 3 miliona KMa), od ulaganja i investicija nije bilo ništa, zaboravili smo taj biznis teferič gdje je vlast vodila u Dubai čak i kontroverzne da ne kažem kriminalne ‘biznismne’, plaćala karte i hotele, samo da se ‘vidi’ kako se to ispravno radi. I koliko nas ima jakih i sposobnih. Nešto slično je i sa ovim Sarajevo Business Forumom, sa razlikom što je bilo više ‘predavanja’ i nagrada i plaketa.

Da se ne ulazi i širu elaboraciju, napominjemo samo par stvari koje mediji žvaču danima a koje nemaju blage veze sa biznisom. Prvo, izjave i učešće Stipe Mesića su najzastupljenije. Koga ovaj bh lobista i bivši Tuđmanov suradnik zanima, ne treba se pitati. Posebno ne pitati kakve veze on ima sa biznisima i ulaganjima. Za divno čudo nisu pozvali, platili joj hotel i dnevnicu još i Jadranku Kosor, da jesu ne bih bio iznenađen. Jednom smo na sličan biznis forum u dijaspori poslali čak i ‘majku’ Muniru Subašić. Drugo, nagrada bogatom fudbaleru Edinu Džeki nikako ne priliči ovom događaju ali dešava se. Jer znamo da je sva svoja ulaganja Džeko ostvario u Hrvatskoj gdje najčešće i boravi kao njen državljanin, u Dubrovniku gdje razvija biznis sa zgradama,vilama, stanovima i restoranima. A ovdje kod kuće, dobio nagradu kao ‘bh ambasador kulture i biznisa’. Da se ne kaže da je ova politička manifestacija čisti promašaj valja reći da su uz nju profitirale jedino turističke i hotelske agencije. O finansijskim i za državu korisnim pokazateljima ovakvih foruma ne znamo ništa za onih prethodnih 11, nećemo saznati ni o ovom 12/tom sijelu po redu.

* U sklopu tog biznis foruma, održana je još jedna biznis manifestacija vjerskog karaktera ali sa državničkim odlukama na kraju. Riječ je o trećem po redu međunarodnom sajmu halal hrane u glavnom bh gradu gdje je po treći put potvrđeno da bez halala nema ni života ni države Bosne, biznisa posebno.

To je u svom izaganju potvrdio lično Reis Kavazović koji je sajam halal zvanično i otvorio. I ovdje su kao i na onom drugom forumu dominirali domaći halal tajkuni kao promovitelji zdrave i uspješne hrane uz tvrdnje kako ‘halal osvaja svijet’. Ne znam za svijet ali za BiH to je tačno. Halal industrija je odavno u skoro svim segmentima proizvodnje hrane od supe, majoneze i sladoleda do hrane za ribe. Uz naznaku iz govora Reisa da se neće na tome stati. Jer ‘halal nije samo hrana, to obuhvata sve sfere našeg života’. Od odijevanja do smještaja i putovanja i bankarskog poslovanja. Halal nam je postao kao i islam : jedina i prihvatljiva ideologija.

Halal je više profitni nego vjerski ogroman biznis, to treba njaviše naznačiti, pa tako certifikat Agencije za halal hranu iz BiH traže i mnoge firme iz susjednih zemalja, iz Srbije Slovenije i Hrvatske, zbog čega će potražnja za ‘papirima’ halal Agencije biti sve veća. ‘Posijano je sjeme’ reći će slavodobitno ‘Hižaslav Cerić Mustafa koji je prvi zasadio halal biljke na našim prostorima i otpočeo sa halalom, sa čim se pohvalio. I otkrio dugo poznatu tajnu ; bivši predsjednik halal banke BBI Amer Bukvić je ‘poslat na studije u Maleziju da bi kad ih završi postao direktorom islamske arapske banke u Sarajevu’. Po onom planu Alije Izetbegovića o slanju na školovanje u toku bh rata buržujske omladine mladih muslimana, koji ‘trebaju da vladaju državom’. Sad gledamo kako nam posijano raste i širi se. Kao korov. Uplatiš 15 do 20.000 KMa IZ i njenoj Agenciji za halal certifikat i dobiješ naljepnicu. Pa udri na sve proizvode, sve je halal i ide kao halal halva.

Uz ovaj halal biznis događaj, donešene su i halal odluke. Tako je Sarajevo proglašeno ‘halal frinedli destinacijom’, čime nam je i glavni grad postao zvanično halal glavni grad, čime opet halal tirizam ulazi na širom ovorena vrata. Za razliku od ostalih gradova i ostalog turizma koji vjerovatno nisu friendly, tj. prijateljski kao Sarajevo. Ko im je kriv kad nisu posijali.

P.S.

Reis Kavazović je pojasnio i pojam halala u ovom biznisu navodeći da ‘sama riječ ‘halal’ sugerira dozvoljenost onoga što se poduzima: što se radi, proizvodi, zarađuje, konzumira itd., tj. legitimnost nečega takvog iz perspektive objavljene vjere’. I dobro, sad znamo šta je dozvoljeno a šta nije? Vraga znamo, Reis je kao i uvijek ‘antiprotivan’ i dvoličan. Evo samo jednog dokaza za ove halal tumbacije koje dokazuju ‘friendly’ da Reis nije uopšte u pravu.

Naime, jedan od najžešćih sponzora ovog sajma halal hrane je AS Grupacija SDA tajkuna Sulejmana Hrvića iz Tešnja. Firma koja ‘svojom uspješnošću’ guta sve prerađivače i proizvođače hrane po BiH, na kraju se uvukla i u ‘Bosnalijek’ odakle ćemo uskoro piti i halal antibiotike i druge tablete.

Ova firma je preko, za dan osnovane kompanije ‘AC Food’ u Vel. Kladuši uz pomoć Opštinskog suda u Vel. Kladuši ‘na javnoj dražbi’ pod javno vidljivim sumnjiivim okolnostima ‘kupila’ budzašto najzdraviji i od pljačke sačuvan dio kladuškog ‘Agrokomerca’, a onda ih krenulo sa halal ‘topsom’, ‘mazom’, supama,’majonezom’ i slatkišima. Sve frca od halala a firma oteta od radnika. I sa već znanim receptima ‘Agrokomerca’ tuđim vlasništvom. Na isti način je u velikokladuški ‘Saniteks’ ušao i biznismen iste marke i fele iz ‘Prevent’ Grupacije Nijaz Hastor, prije toga je opljačkana firma ‘Grupex’.

Da pojednostavim : po Reisu ovo otimanje tuđeg je ispravno. Dokazano.

Naljepnica ‘halal’ na otetim fabrikama velikokladuških radnika i ljudi toga grada i sa stanovišta vjere i zakona je, druže Reise – čisti haram.

photo : ‘Sarajevo Business Forum’ prezentacija, arhiv