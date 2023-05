Na sličan način kako je procurio u javnost pa nestao ‘radni materijal’ OHRa ‘Bošnjački krugovi kriminala’ novembra 2009. godine i izvještaj Christian-a Schmidt-a Vijeću UNa doživio je svoju metamorfozu : umjesto kritike Reisu Kavazoviću zbog radikalizacije Bošnjaka koja je stajala u ‘radnom’ materijalu, Kavazović je umalo nagrađen na East River–u pohvalama viskog bh predstavnika

Podsjećamo, autocenzura, posipanje pepelom i govnima nije strana OHRu u Sarajevu, tako da i ovo pretumbavanje sopstvenih materijala, izvještaja i odluka uz zadnji Izvještaj OHRa Vijeću UNa 10. maja ove godine nije izuzetak. Pitanje je je samo ko je sastavio onakav a ko odlučio ozvaničiti ovakav Izvještaj o djelovanju i radu visokog bh predstavnika te zbog čega je drug i ahbab ‘Švabo Šmit’ kako kolokvijalno u BiH nazivaju Christian-a Schmidt-a ‘promijenio ploču’, ono najvažnije : ko će poslije ove bruke u buduće vjerovati u vjerodostojnost i transparentnost međunarodne zajednice u BiH i njenog šefa?

Na sličan je, naime, način, novembra 2009. godine iz kancelarija OHRa u Sarajevu procurio u javnost ‘radni materijal’ pod nazivom ‘Bošnjački krugovi kriminala’, sve sa pojašnjenjima i šemom korupcije, kriminala i sprege Islamske Zajednice BiH i zvanične vlasti te partijskih moćnika, da bi nakon nekoliko mjeseci medijske panike, omalovažavnja i osporavanja tog materijala te bitke i otpora tom materijalu isti nestao, teško ga je naći i u arhivama interneta. Autorstvo se pripisivalo ondašnjem prvom zamjeniku VP (Raffy Gregorian), njegov šef Valentin Inzcko se ‘pravio’ i mutavim i blesavim, niti je šta o tome znao niti rekao i ubrzo je ‘afera’ nestala sa radara javnosti. Gregorian je među prvima osjetio moć autcenzure, i njega je nestalo, dobio je neku drugu funkciju a ‘krugovi kriminala’ ostali su samo slatko sjećanje Bošnjacima na klasičan udar na vjeru i vlast, što se nije smjelo niti moglo tolerisati.

Najglasniji je onda, kao i uz ovaj zadnji neozvaničeni Izvještaj OHRa bio upravo ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić tadašnji Reis a sadašnji savjetnik Kavazovića, čija ahmedija je bila u sredini kriminalne halke, okolo su bili Hasan Čengić te ostale ‘važne’ face politike i vlasti : Bakir Izetbegović, Sulejman Tihić, Fahrudin Radončić, Edhem Bičakčić, Bakir Alispahić, Nedžad Branković, Naser Orić, Haris Silajdžić, Zlatko Lagumdžija, Damir Fazlić, Safet Oručević i Naser Keljmendi…

Ovogodišnji Izvještaj viskog bh predstavnika nije govorio o kriminalnim krugovima, bio je to kratak presjek bh stvarnosti (izborni zakon, izbori i smjena vlasti, Bonske ovlasti, državna imovina, Dodik i prijetnje secesijom .. ) i da nije bilo par rečenica o radikalizaciji Srba i Bošnjaka, ne bi se ni pomenuo u medijima. Međutim, kako je Schmidt iskritikovao i vjerske ‘lidere’ a posebno Reisa Kavazovića zbog ‘zapaljive retorike’, digla se i ‘kuka i motika’ : nedamo Reisa, povuci izvještaj, izvini se Bošnjacima, genocid, žrtve i sve već poznato.

Evo te famozne rečenice iz Izvještaja koja je bila na zvaničnoj stranici OHRa i u medijima, pa je nema više.

‘Na primjer, 1. marta 2023. mitropolit srpsko-pravoslavne Hrizostom (Rajko Jević) nazvao je Bošnjake ‘muslimanima’, a kasnije muslimane ‘muhamedancima’. Još jedan primjer takve retorike je izjava reis-ul-uleme islamskog zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein ef. Kavazović “Na sve moguće načine moramo pokazati da smo spremni braniti institucije države Bosne i Hercegovine. Kada oni padnu, kao što su pali 1992. godine, mi moramo biti spremni ovu zemlju zaštititi i oružjem i, ako mogu tako reći, nitko ne treba imati dileme trebamo li to učiniti ili ne…’

Kao što smo napomenuli, prvi je ‘reagovao’ savjetnik Kavazovića i vjerski parazit, mufljuz i ubleha ‘Hižaslav’ Cerić kao i 2009. godine jer se sada kao i onda prepoznao a onda je krenula ‘jedanaesta ofanziva’ iz svih oruđa i oružja. Od onih sa šeme ‘bošnjačkih krugova kriminala’ čije face su i danas većinom u politici i vlasti, da bi plaćeni mediji IZ i oni državni uz botove i internet suradnike bitku osnažile i zabiberile do smiješnih i bizarnih ideja. Kao što je ona od ‘Hižaslava’ – ako se ne promijeni izvještaj ‘vratiću dvije nagrade koje sam dobio od Njemačke za mir i suživot’ do online peticija ‘u stotinama hiljada potpisnika’ i jurišnika iz džemata dijaspore kao što je ona iz Canade ‘akademca’ Muftije Zukorlića Emira Ramića i ‘instituta’ za izučavanje genocida.

I, zbilja, Schmidt za dva dana prozbori drugačije pa totalno iz Izvještaja izbaci Hrizostoma a Reisa Kavazovića pohvali za ‘mirotvorstvo’ da se lako moglo desiti da ‘kriv’ i ‘dužan’ ovaj radikalni vjerski vođa i SDA političar umjesto zaslužene kritike dobije nagradu na East River-u.

Uz Kavazovića, potezom olovke ‘Švabe Šmita’ profitirao je i Rajko Jević, nestalo ‘muhamedanaca i muslimana’, Kavazović koji je ne samo ovom već stotinama svojih izjava zapravo baš radikalizirao Bošnjake i prijetio prebrojavanjem, ratom i odbranom te nedovršenim bitkama, i koji je svojim hutbama i miješanjem u politiku u cilju održavanja na vlasti braće iz SDA odavno amediju i ‘džube’ zamijenio političkim odijelom i političkim vokabularom -najviše. Čak više, po Schmidt-u, u prepravljenom Izvještaju pohvalu dobi i Međureligijsko vijeće, još jedan izum i ‘čudo’ međunarodne zajednice koje dobiva silnu lovu iz budžeta i od vlasti a niti ga ima niti šta radi. Nedavno je zbog istupa hafiza u Prijedoru Mahića srpski član ovog prazitskog i paralelnog organa države zvanično istupio iz Vijeća a Schmidt i to pohvali.

Glupo je pomisliti da se Schmidt uplašio pa ‘podvio rep’ kako se likovalo poslije, ili kako se ‘kao pravi musliman’ predomislio kad je ‘uvidio svoju grešku’ čime je pokazao da je ‘čovjek od krvi i mesa’ a svi griješimo, te posebno kako mu je ‘Hižaslav’ utjerao ‘strahu’ svojim nagradicama iz ‘domena mirotvorstva’ (iako se tu ne računaju i one koje je dijelio sa Henry Kissinger-om ili one kad cvijetom Srebrenice kiti teroristu Ramzana Kadirova.. , najgrotesknije je ono kako je ‘institut za izučavanje genocida’ u Canadi polučio još jedan ‘ogroman uspjeh’ i ‘pokazao kako se brani država’, tj Reis, ali sve je to upravo ‘ispalo’ tako iako ni blizu toga.

Biće da je riječ o tome da se Schmidt ‘preračunao’ objavljujući ono što se manje-više zna i što je tačno (to je potvrdio i u intervjuu ‘Oslobođenju’ par dana prije izvještaja) a što u ovakvoj situaciji mu nimalo ne ide u prilog, te se iskorigovao uz sufliranje Vijeća za implementaciju mira, koje je njegov stvarni nalogodavac i šef. Naime, u situaciji kada SDA a sa njom i Reisat gube vlast i kada su odluke visokog predstavnika sa kojima učestvuje u smjeni vlasti poslije izbora, nije uopšte popularno niti korisno upravo sada otvarati te dileme i tako opasna i teška pitanja, stoga je uslijedio zaokret.

No, zaključak Schmidt-a bez obzira što ga je izbrisao ostaje. Svako je to vidio i pročitao. Radikalizacija Bošnjaka je evidentna i sa njom će se ili on ili neko drugi morati pozabaviti. Isto tako i sa Resiom, čije svako javljanje odiše politikom umjesto vjerom, odlaganje rasprave na tu temu polučiće iste rezulatet kao i rješavanje svih važnijih državnih problema u BiH. Samo trenutno zadovoljstvo i produžetak agonije. Promjena jedne rečenice neće nikako promijeniti Reisa, naprotiv. Sada može još žešće i jače da se ‘radikalizira’ i da pjeni ruljom, ima potvrdu od VP da je ‘koristan’ i ‘uspješan’ njegov rad.

Međutim, upravo zboga ovakvog poteza Schmidt-a i ostalih brojnih međunarodnih predstavnika u BiH, neko će se morati pozabaviti i sa njima. Njihovo koketiranje sa Reisom i Islamskom zajednicom BiH odavno prelazi sve granice i zvaničnosti i diplomatije. Na prvi pogled ‘susreti’, ‘primanja’ i česta gostovanja evropskih i američkih diplomata kod Reisa izgledaju uljudno i lagodno te primamljivo za oči i uši, daju lažnu dozu važnosti jedne nacije i jedne vjere, pa i to kad Schmidt svoje odluke koriguje prema Bajramu ili nosi Bajramski poklončić Reisu, ali dalekosežne posljedice toga će se brzo osjetiti. BiH je sekularna i građanska država i svaka rasprava sa Reisom oko važnih državnih pitanja (a o tome se na tim sijelima sa njim rapravlja) svodi Bošnjake na vjersku skupinu a državu čini zavisnom od ‘ajatolaha’ Reisa.

Pogodite kome to odgovara?

photo : Christian Schmidt vp BiH, Bajramski poklon Reisu Kavazoviću, arhiv