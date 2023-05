Uhapšeni Hadžibajrić Ibrahim načelnik opštine ‘Stari Grad’ se sa ‘kesicama’ ušetao u pritvor kao da nosi poklone dok njegovu sekretaricu Almu Destanović uguraše u Sud pritiskajući joj glavu kao kolumbijskom narko dileru ili masovnom ubici, SDA poliglota i ambasador Senaid Memić naglo osjetio ‘srčane tegobe’ zbog čega se Denis Bećirović ‘zeleni SDPovac’ sjetio da ga treba razriješiti ambasadorske funkcije tek sada

Tragom aplikacije ‘sky’ i u suradnji stranih agencija i domaćeg prvosudnog sistema uhapšeni su ‘prvi’ kapitalci bh političke SDA mafije u vlasti. Prvo je ‘zglajzao’ načelnik Opštine ‘Stari Grad’ Ibrahim Hadžibajrić skupa sa jaranima u biznisu iz plejade ‘odranije poznatih’ organim gonjenja a onda mu se pridružio i bivši načelnik Opštine Ilidža Senaid Memić sadašnji bh ambasador u Maleziji. U akciji kodnog imena ‘start’ uhapšeno je više osoba, među njima su i suradnica Hadžibajrića i sekretarica njegove opštine Alma Destanović te sin Hadžibajrića. Zamrznuta je velika količina novca na bankovnim računima Hadžbajrića koja se mjeri u stotinama hiljada KMa i eura, i sekretaričin račun od 150 hiljada KMa je umrtvljen. Hadžibajrić je poznato javno ime i višedecenijski funkcioner, načelni opštine je već 15 godina, ovo mu je četvrti mandat. Prvi mandat u opštini mu je dala SDA 2008 (inače je bio član ove stranke 21 godinu ­ šetajući sa jedne na drugu funkciju), da bi 2012. ‘Beg’ kako su ga zvali u aplikaciji ‘sky’ napustio svoje jato pa prešao u SBB Fahrudina Radončića, odatle već 2016 odlazi u ‘nezavisne’. 2021. se priključuje NESu, stranci Nermina Ogreševića koja je nastala spajanjem aSDA i Nezavsne bg liste (NBL).

Hadžibajrić, sekretarica Alma, njegov sin i ostala ‘udružena ekipa’ se terete da su počinili organizovani kriminal, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, primanje dara te pranje novca, načelnik je opštinske parkinge uz naknadu i bez javnog tendera krčmio sa sarajevskom jalijom i narko-dilerima, sekretarica je sve potpisivala. Senaid Memić je pritvoren zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja a u vezi više ugovora kojima je nezakonito a uznaknadu davao dozvole firmama u vlasništvu Arapa prijeteći i ucjenjujući zaposlene da to odrađuju.

Nakon kraha na izborima SDA Memića šalje u Maleziju na mjesto bh ambasadora, novoizbarani član bh Predstavništva Denis Bećirević ‘iz reda trojke’ ga tu ostavlja, odrađujući pravi posao za SDA. Kao što je u kabinet uposlio velik broj SDA kadrova, čak na mjesto ambasadora pri UN reaktivirao je i ižvakanog SDA igrača u politici Zlatka Lagumdžiju. Nakon hapšenja Memića, navodno ‘mesija’ Bećirović ga povlači sa te funkcije. Uranio, nema šta.

Dakle, i Hadžibajrić i Memić su provjereni i odani SDA kadrovi, sunovrat Bakira Izetbegovića se nastavlja, ali on i dalje ‘vazi’ o ‘igračima koji dobivaju utakmice’, o ‘lokomotivi’ ‘yugo autu i mercedesu’ i sebe tituliše pobjednikom. Oba uhapšena su česti gosti i jarani i Reisa Kavazovića, ljuboruka uz Bajrame i učači dova na javnim mjestima. I, veoma zahvalni donatori opštinskih para u Reisovu nezajažljivu kasu. Advokati uhapšenih tvrde kako su uhapšeni nevini, kako je sve po zakonu, daju i nesuvisla pojašnjenja o lovi na bankovnim računima a posebno ističu da ‘pisma’ sa aplikacije ‘sky’ nisu nikakvi dokazi. Jer navodno, snimanje i prisluškivanje nije odobreno od strane Suda. Iako su i Hadžibajrić i Memić (posebno on) bili arogantni u javnosti i u komunikacijama sa medijima i držali se ‘visoko’ kao i svaki lopov dok se ne uhvati sa prstima u medu, sada na slikama sa ‘kesicama’ u rukama sa lisicama na rukama i u društvu policije izgledali su na trenutak normalno. Pred sudijom je Memić čak i proplakao, advokati su predlagali da se ne stavlja u pritvor jer ima ‘slabo srce’ (kao i Dudaković kad je bio pritvoren, kao i Radončić Fahrudin ranije u pritvoru…) ali sudije su bile kamenog srca i nisu prihvatili ovu već poznatu ‘srčanu aritmiju’ svakog uhapšenika.

No, dvije-tri stvari su posebno interesantne uz ovo hapšenje koje bi se, kako mediji javljaju, moglo nastaviti.

Prvo, to sa ‘kesicama’ je naišlo na opšti ‘hrkljuš’ i zajebanciju po socijalnim mrežama jer zaista izgleda humorno. Posebno Hadžibajrićeve šarene kesice, k’o poklončić viskog bh predstavnika Reisu za Bajram. Iako je tu osnovni higijenski pribor za ‘ćorku’ koji obično rodbina donese uhapšenom, ovi ‘kapitalci’ su to nosili sa sobom, kao da će čim uđu u zatvor podijeliti poklone. Kao da idu u posjetu, što je dodatno motiviralo dokone šaljivdžije na internetu da zbijaju šegu sa njima.

Drugo, samo hapšenje je u startu dalo do znanja da ni u zatvor ne idemo svi jednako. Hadžibajrić i Memić su bukvalno šetali sa policajcima dok je sekretarica Hadžibajrića Alma kao najveći diler ili ubica pritisnuta po glavi i u sagnutom položaju naprosto ugurana u Sud.

I treće najvažnije, opet se ukazala stara matrica SDA kuhinje. ”Udar na Bošnjake’, ‘nije kriv dok se ne dokaže’, ‘osramoćeni su pred javnošću’, za Hadžibajrićem roni suze Haris Zahiragić mentalno čudo politike i bolesne medijske promocije, ostaje još da se javi kao po običaju SDA političar Reis Kavazović ili Željko Komšić pa da ugođaj bude potpun.

Što uopšte nije isključeno, već su hodže po hutbama to najavile.

photo : s lijeva, uhapšeni Senaid Memić, Alma Destanović i Ibrahim Hadžibajrić, arhiv