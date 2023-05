Benjamina Karić načelnica Sarajeva po drugi put zloupotrebljava Bogića Bogićevića



Kaže sumnjivo nasmijana i opasna SDP maskota načelnica Benjamina Karić u svom najnovijem slatkom intervjuu za N1 TV kako joj je april ‘presudan mjesec u njenom životu‘. U ovoj patetičnoj priči ‘Od djevojačke sobe do načelnice’ smo saznali kako se i sa kojim lutkama igrala, kako je postala profesorica Rimsko prava, kako je sve što je lijepo Benjamini stiglo ‘nekako s’ proljeća‘, u aprilu : našla supruga, postala načelnica, Sarajevo odbranjeno a ona uvećala imovinu Grada Sarajeva uknjižbom sarajevske Vijećnice …

Aprilililili.

Suprug ju je ‘oborio’ s nogu na Trgu Alije Izetbegovića (da je ovaj kardiolog Sebije Izetbegovića kleknuo na bilo kojem drugom Trgu, još bi ostala neudata) kad je ‘pao na koljena‘, u aprilu je odbranjeno Sarajevo a desio se april i kod izbora načelnika Sarajeva.

E, ovo sa stolicom načelnika majstor za spomenike, baklave i SDP smicalice, profesorka Rimskog prava prestižnog ‘univerziteta’ u Travniku je posebno pojasnila ali na svoj način. Nije govorila o sramnoj zloupotrebi Bogića Bogićevića kada je SDP sa ‘trojkom’ aprila 2021. priredio igrokaz u kojem su se na najperfidniji način u stilu SDA prethodnika sunetlije Abdulaha Skake i Asima Sarajlića ‘hoš da ti sredim’ ‘kutarisali’ najavljivanog kandidata za načelnika Grada Sarajeva Bogića Bogićevića a izbarali baš nju, niotkuda i ni od čega. Larmajući kako niko ništa ne zna, kako su podnešene krivične prijave zbog manipulacija sa glasanjem i ostale trice i ku*čine. Hinjeći da ništa neznaju i plačući za Bogićevićem kojeg su hvalili i predlagali a tajno mu spremili dženazu i još i danas rone krokodilske suze za njim, iznijela je još licemjerniju skazku. Čime je po drugi put ime Bogićevića osvjedočenog patriote i političara uprljano i zloupotrijebljeno.

Kaže načelnica čiji se sav mandat (po)troši na bljutave ‘fejs’ sličice i komentare, skiciranje i retuširanje spomenika i istorije po Saerajevu, pisanje ‘reakcija’ i ‘odgovora’, razvijanje jufki za baklave i bezvezna skupa putovanja te na hvalu o ‘konačnom preuzimanju Vijećnice’ koja je oteta od naroda, kako sve što radi, čini po uputama Bogićevića koji joj je ‘dao vjetar u leđa‘. Sve uz pjevuckajući osmijeh i bez da trepne ili se zarumeni od stida, ovako.

“Njegova podrška mi je dala samopuzdanje koje mi je trebalo i očinski pristup koji je imao prema meni me je oduševio. G. Bogičević, kada smo se prvi put susreli, donio je svoj plan rada za poziciju gradonačelnika. Rekao je ‘Benjamina idemo proći kroz ovaj plan rada, ja želim da ti kažem kakva je moja vizija’ i rekao mi je šta bi on uradio. Sve smo uradili, poslušala sam ga u mnogome i svi moji potezi na početku mandata su došli zahvaljujući jednom velikom čovjeku dobrog srca, Bogiću Bogičeviću”. Dakle, sve što je uradila do sada, što radi i što će raditi, čini po ‘planu‘ kojeg je sastavio Bogićević još dok je mislio da njegova SDP bratija ozbiljno namjerava da ga imenuje za načelnika.

Neviđeni blam iz kojeg proizilazi da bi i Bogićević kao što je to učinila Benjamina napravo onako sraman spomenik na Kazanima kojim se aboliraju ubistva ratnog zločinca i ‘šehida’ Cace, da bi Hrvatima umjesto Božića čestitao ‘kalendar’, najavio Olimpijadu u Sarajevu sa Špancima pa onda obznanio da je to čista zajebancija, da bi se i ‘Bogi’ obračunavao pismima predsjednicima okolnih država, dijelio ‘zlatnike’ Sarajeva islamistima i radikalnim sumnjivim tipovima, šetao spomenik Kralja Tvrtka (od Predsjedništva do auto puta van Grada gdje su mu namijenili treću ili četvrtu lokaciju, sa namjerom da ga stave na prikolicu pa da može biti postavljen bilo gdje), ma čak bi Bogićević kao i Benjamina oteo Vijećnicu od građana pa je ‘izrentao’ Reisu uz pozamašnu naknadu i šerijatsko založno pravo, vjerujući njoj, Bogić bi i razvijao baklave i dijelio po Baščaršiji i glavna bi mu preokupacija bila kako patentirati sarajevski ćevap …

I, naravo, kao i načelnica svih načelnica, ne bi ništa radio iz domena poslova načelnika da građanima omogući bolji i udobniji život, samo bi putovao kao Bisera Turković ili Benjamina po prestižnim destinacijama, slikao se i cvrkutao o džamijama, katedralama i sinagogama.

Još, kaže načelnica da je Papa kad ga je posjetila kao da je predsjednik države čim je spomenula Sarajevo, razvukao osmijeh do uha, kao da je trebao da se namršti ili kao da se Papa ne smije svim gostima.

Benjamina nije samo cvrkutava i vesela političarka koja je dosegla svoj ‘Bosnian Dream’, ona je i opasna SDP manipulatorka. Kada je uz godišnjicu smrti Jovan Divjaka 08. aprila ove godine pustila cvrkut- twitt ‘Dragi Jovo hvala ti za sve‘ na svojoj Vijećnici koju je pretvorila umjesto nacionalnog spomenika i sjedišta Nacionalne biblioteke i kulture u kičeraj i salu za vjenčanja i skupove, na svom ‘fejsu’ je uz istu vijest i podsjećanje uturila i sliku ‘Čika Jove‘, koju naravno, da ne kvari ‘tradicije slobodarskog grada’- nije stavila na vijećnici.

Čini se da Bogićević nije Benjamini ‘dao vjetar u leđa’, očigledno se ovdje radi o podmetaljki, njoj medijska i populistička igra umjesto u leđa ili glavu – ‘puše u gizicu’.

photo : Bogić Bogićević u zagrljaju sa Benjaminom Karić na dodjeli plakete ‘počasni građanin Zenice 2021, arhiv