Utica NY : Hoooćeeemo, da idemo da se, gluho bilo pljuc, phuj, napijemo … Kako ‘neprofitna i nevladina’ džamijska udruga ostvaruje ‘najveća dostignuća i planove’ bh dijaspore, čak nam odredila i datum Bajrama slijedeće godine

Kao što smo upoznati (fejsbučenjem dakako) ‘Gulenova’ učiteljica u privatnoj charter turskoj školi grada Utica NY vlasništvo turskog teroriste Fethullaha Gulena kojeg Amerika neće da izruči Turskoj, nesuđena vijećnica Opštine, Školskog Odbora Grada i Odbora džemata u crkvi konvertovanoj u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY) ali (pre)suđena šefica bošnjačko-džamijske udruge BACA (Bosnian American Community Association of Utica NY) Hanka BiČo Grabovica, prikupljanje sadake putem gofundMe internet aplikacije za izgradnju replike sarajevskog ‘Sebilja’ u ovom gradu izbjeglica ne ide baš po planu. Džaba Hanka licitira i preslaguje aplikaciju na vrh stranice, semafor se zamrznuo na $12.630 od ‘planiranih $150.000’ i to već mjesecima.

Ali, kao i svaki ‘istorijski džematski politički farz’, tako i ovaj ‘nijet’ političkog udruženja u skladu sa bazom (džematima) nastavlja sa akcijom.

I Tite mi, i Boga mi, kao da me je učiteljica poslušala (i dalje tvrdim da ako hoće, to mogu odraditi i trebali bi kese odriješiti prvo ahmedije a onda ostali), vraća se na izvor love po džematima pa ih redom i listom obilazi. Od privatne džamije ‘turbo-hadžije’ Bajre Smajića koji se od onog ‘autonomaška džamija’, ‘šljive i jabuke se moraju odvojiti’, prestrojio pod skute Reisa, preko privatne džamije familije Mehmedovića, evo Hanke i u svojoj ‘izbornoj bazi’. Kod hodže Memića i šefa Sakiba u crkvi konvertovanoj u džamiji. Slike kao u BiH kad Reis ‘prima’ političare, milina jedna.

Malo od džemata ako se ‘ukabule’, malo žurkanja, fejsbučenja, druženja i selfie sličica, Hanka planira nakupiti pare za spomenik ‘našoj istoriji i tradiciji‘ po svaku cijenu a na naš račun, gdje će mo se sastajati, ašikovati, slikati a moći će se i klanjati, park je blizu a širok. Na vašar, nego!

No, put je još dug do toga jer ‘mi’ moramo sve imati ‘specijalno’, kao onaj ‘alem’ vrh na ‘munari’ sklepanoj od dimnjaka crkve u crkvi-džamiji i tepisi, zbog čega se išlo u Tursku, to što nam je ‘jezik’ jača strana je bonus dodatak. Tako će i uz gradnju ‘Sebilja’ biti navlakuša i krađe, usljed čega cifra od $150.000 nije ni blizu dovoljnih para za ovaj bespotrebni projekat. No, ne treba gubit nadu, pare će se ako već nisu -‘usjeći’ i oprati kod braće Arapa a preko džemata (prvo treba istresti raju), daće i načelnik Palmieri dolaze izbori za obnovu mandata, ali za početak, kad je već u ovoj udruzi sve ‘trasparentno’ i po zakonu, bilo bi dobro da se objavi koliko je učiteljica uskupila na žurkanju uz Bajram na dvije fešte, posebno na onoj kod ‘brata’ Pame $100.00 po ulaznici (ime poznato redakciji) u restoranu ‘Milano’. Ili braćo, daj da vidimo te velike vjernike građevinare, mehaničare i ostale biznis majstore Uticae, tek da znamo pri čemu smo, ne ostavljajmo sve narodu.

Dotle, Hanka ne miruje. Ima još ‘važnih’ da kažem presudnih projekata u njenoj glavi i ideja, koji dokazuju naš identitet, ko smo, šta smo i gdje tonemo. Onaj ‘hadžije’ Bajre je među prvima, jer džamija bez munare je kao riba nez bicikla, zato od Bajre ne treba puno očekivati dok ne prosvijetli na munari, neće se pretrgnuti ni Mehmedovići, ne radi se o sušani za pastrmu u dvorištu njihove džamije pa da se odmah upecaju, no ovaj najnoviji ‘projekat’ i ‘važna misija’ za nas izbjeglice kojeg je BACA odradila za svaku je pohvalu.

Hanka nam je uspjela i dobili smo ono što smo već imali : da Školski odbor u školski kalendar ubaci ‘naš najveći praznik Bajram’. Uz dodatak pride. Odbor nam je po BACA prijedlogu već odredio datum Bajrama iduće godine, a to je, kaže ‘BACA braking news’ vijest 10. april 2024, ‘kada se sve škole zatvaraju’.

Ne znam da li muslimani u udruzi znaju da se ‘naše’ vrijeme Bajrama računa lunarno a ne kao u ostaku Svijeta zbog čega ne ‘pada’ uvijek u isti dan i mjesec. Kao ni Ramazan. Šta će mo onda 2025. pa ubuduće, kako i kada će se ‘sve škole zatvoriti’? I hoće li škola svake godine mijenjati svoj kalendar?

Šalu na stranu, uozbiljimo se ako može ikako. Djeca u školama Okruga Onieda su zbog sličnih ‘misija i ‘uspjeha’ i bez Hanke i njene ‘misije’ imala slobodne dane u vrijeme Bajrama, tako da je njena ‘misija’ debelo pojeftinila ovakvom odlukom Školskog Odbora. Posebno jer nam je već unaprijed utvrđen datum Bajrama. Kao kad Reis u Sarajevu odluči da se i džuma može klanjati ujutro.

Da ne bi ‘misije’ u buduće izgledale vickasto podsjećam da su zaposleni Bošnjaci već ‘dobili istorijsko pravo’ i odlaska na džumu petkom, tako da nam slučajno to ne poturaju to kao ‘uspjeh’ ove udruge, iako oni što odu ‘na džumu’ završe u kafani, provjereno. ‘Istorijsko’ nam je a ‘odobreno’ i to da nam djeca u školama obavezno pitaju ‘is it pork’ pa kad dobiju odgovor da nema svinje u blizini jedu hranu baš kao da je posebno za njh pripremljena.

Jedino ću ozbiljno shvatiti ako vlasti grad Utica uz djelovanje ovog udruženja doneseu ‘istorijsku odluku’ da se sve škole zatvaraju čitav Ramazan, kada se zatvara i Opština i Policija, i da nam se u pasošima umjesto nacionalnosti Bosanac upisuje nacionalnost Bošnjak na čemu se radi već godina peticijama i pismima, ili da Bajram bude plaćeni praznik na čemu se također ‘radi’, sve drugo me ne zanima.

Još ću više se prestati smijati kada načelnik grad Utica NY Palmieri i Školski Odbor donesu odluku da i ostale nacije i nacionanosti ovog grada po uzoru na Bošnjake, njih preko 30, dobiju pravo na svoje kalendare i praznovanje i kada škole zbog toga neće raditi skoro nikako, iako mi je više do plača nego do smijeha i zbog načelnika i zbog Hanke i Školskog Odbora.

Do tada, uživajte u prelijepim selfie albumima. IzaDŽite na fejsbuk i donirajte.

photo : selfie Hanka Grabovica i dio odbora udruge ‘BACA’ u društvu hodže Amsala Memića (zadnji desno) iz crkve konvertovane u džamiju, facebook udruge, arhiv