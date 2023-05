Incident ili pravilo biti na Kovačima : Fikret Prevljak ‘NJIHA’ – SDA kadrovik i ratni komandant umalo otjerao rektora Univerziteta Sarajevo Rifata Škrijelja sa državnog šehitluka na Kovačima uz 14. april i 30–godišnjicu formiranja ArBiH, Bakir Alispahić nosilac crne američke liste zbog terorističkog kampa ‘Pogorelica’ bivši SDA savjetnik a sada ‘zeleni tajkun’ kroz svoju novinsku agenciju ‘Patria’ ruži funkcionere ‘trojke’ što ih je malo bilo na ovom svetištu uz ‘dan šehida’, otišli na ‘noge Čoviću u Mostar’.

Iako je jedino i glavno svetište muslimana pa samim tim i Bošnjaka (koji se samo daju međusobno nazivati tim imenom, izjave ostalih su uvreda i provokacija) Kaba ili Ćaba, u državi hadžija BiH iz koje svake godine na hiljade hadžija ide u Saudi Arabia-u a Reis ‘kalkulator’ povećava cijene ove ‘svete dužnosti (ove godine je skoro 13.000 KMa po osobi), ratna i poslijeratna praksa IZ BiH je izrodila više takvih, najznačajnije i najveće je svakako ‘šehidsko groblje’ na Kovačima sa mauzolejem najvećeg ‘šehida’, borca umrlog prirodnom smrću na Allahovom putu Alije Izetbegovića. Tu je svaki dan neko od ili iz države, državne ‘delegacije’ se smjenjuju iz minuta u minut, uče se dove i polažu vijenci. Povoda ima koliko hoćeš ili kolika je ‘potreba’ a ona svakim danom raste sve više. Uskoro će se tu dočekivati i strani državnici, pa ko zna da dovi neka dovi, ko ne zna, neka kao Komšić šapće u sebi.

U svakoj građanskoj državi osim BiH državni praznici se proslavljaju ili komemorišu u državnim ustanovama ili na trgovima države i državnim spomenicima, kod nas je država na Kovačima, gdje leže najznačajniji ‘sinovi’ koji su dali život za državu. Islamska Zajednica i SDA vlast su davno sebi uzeli pravo da određuju i dijele poginule na borce i šehide, na važne i nevažne, ignorišući namjerno da su i mnogi nemuslimani dali svoj život za državu od koje sada, kakva je bila ubilježena – nema ništa.

Tako nam je, kako ono reče hodža Kavazović ‘mirotvorac’, država Kibla ili Ćaba, ustavni stručnjaci traže da se toga pridržavamo pa, iako država ‘ne radi’ radi Ćaba.

Ali, ni tu nije sve jasno, više nisi siguran ni na ‘Ćabi’, ako neko ocijeni da si ‘dušmanin’, ‘izdajnik’ koji ‘ne voli Aliju-državu’ ili Sina Bakira, pogotovu snahu Seku, možeš doći u neugodnu situaciju, možeš čak javno biti prokazan kao persona non grata. Da ti zabrane da s epomoliš Bogu ili Aliji.

To je dokazao SDA ratni komandant (vlasnik šverca kroz ratni tunel spasa u Sarajevu, restorana i hacijende izgrađene na vakufskom zemljištu za koju Reis ne traži ‘mukatu’-zakupninu kao za Vijećnicu) i doskorašnji kadrovik SDA Fikret Prevljak zvani ‘NJIHA’, uz ko zna koju po redu ceremoniju vjersko-državnog karaktera, uz dan osnivanja ArBiH 14. april. Napao je rektora Univerziteta Rifata Škrijelja sandžakliju, dugogodišnjeg člana SDA braće riječima ‘je li te sram doći na mezar Alije nakon svega što si uradio njegovoj familiji’. Mislio na postupak Rektorata oduzimanja titula i nepostojeće diplome profesorki Seki Sebiji Izetbegović. Škrijelj mu je odgovorio da ga nije sramota jer se i on ‘časno borio u ArBiH pod zapovjedništvom Alije Izetbegovića’. Srećom, u nastaloj prepirci neko je na brzinu komandovao ‘Fatiha’ i svi su okrenuli u državni pozdrav prvom ‘šehidu’. Prema Kibli.

Tite mi, kao u Potočarima kad je onomad jula 2015. izbila scena i navodno napadnut Aleksandar Vučić pa sve ‘spasio’ Reis Kavazović naredbom : ‘okrenite se prema Kibli’. Nakon čega je rulja bacila kamenje i flaše i dignula ruke prema Nebu.

Međutim da će dozvola za posjet Kovačima kao za odlazak na hadž biti skupa i potrebna te da incident Prevljaka nije slučajan, dokazala je i novinska agencija ‘Patria’ vlasnika nekadašnjeg optuženika za iranski teroristički kamp ‘Pogorelica’ pa kasnije savjetnika Bakira Izetbegovića još koliko danas. Na uobičajenom ‘šehiđenju’ na mauzoleju Alije Veličanstvenog kaže novina ovog ‘zelenog tajkuna’ nije bilo vlasti iz Kantona Sarajeva, ‘svi otišli u Mostar’ na Međunarodni sajam privrede’. Obraz su ‘osvjetlali‘ kažu bojovnici ovog režimskog glasila samo trojica ministara, od njih 48 što zastupnika što premijera ili ministara, ostalih nije bilo. Sram ih bilo, važnija im država od Kabe.

Dakle, osim države, Reis sa svojom bratijom u SDA i satelitima je oteo i Kovače sve sa svojim ‘šehidima’ samo za sebe i svoje ‘ashabe’, od sad, nadalje pa u buduće, po dozvolu će se prvo morati trknuti preko puta Mauzoleja u dvore Kavazovića, inače nisi siguran da ćeš tu svoju državničku dunost obaviti bezbjedno. Za nadati se da se ti ‘papiri’ neće naplaćivati, kod Reisa se zna red i zakon.

Napad Prevljaka ratnog profitera nije naivan ni incidentan. Što bi rekao Bakir sin Prvog Šehida, ‘Prevljak “nije završio Sorbonu”, ali ima druge kvalitete’. Evo ih, kvalitetno su se pokazali uz Dan ArBiH.

Mene u vezi bh Kabe zanima i ovo, podsjećam.

Augusta 2006. ‘nepoznato lice ili lica’ su bacila bombu na naš Kabu i napravili krater dubine 70 cm, do danas osim onog ‘istraga je u toku’ o ‘bombašima’ se ništa ne zna. Bilo je nagađanja da su to ‘odradile Sandžaklije’ jer bila je izborna godina i spremali se jesenji izbori pa se trebalo ‘zgusnuti’ biračko tijelo‘ i napaliti birači, kamere koje sve snimaju ‘nisu radile’ , nije radio sve ove godine ni ‘Osmica’ Mehmedagić čim nema optuženih, zaspala i SIPA.

Onda, kontam, da nije slučajno ovaj ‘Sorbonac’ Prevljak umislio da je sve to možda spremao Rifat Škrijelj, znajući još onda da Seka nema škole ni diplome i da je još tada kao krtica u SDA stranci spremao zlo za familiju Izetbegović a samo čekao da postane Rektor.

Samo razmišljam naglas. Bakir fino reče da čovjek ima ‘druge kvalitete’ koji se ne uče na Sorboni.

photo : ‘Sorbonac’ Fikret Prevljak ‘NJIHA’, arhiv