Pored džamija, katedrala, sinagoga, Kovača, ćevapa i Ramazana a što se već nudi turistima kao turistička atrakcija Sarajeva, red je da se u mape turističkih zajednica ugrade i svakodnevne parade SDA botova, tekbiraša vehabija i ostalih demonstrirajućih naručenih ‘građanskih’ tipova i demokratskih batinaša

* Sarajevo je svjetski poznato po ‘protestima’ i ‘demonstracijama’, nema nijednog grada i države Evrope gdje se toliko protestuje po ulicama, isto tako po učinku tih svakodnevnih šetnji, parola i pištaljki i maltretiranja građana glavnog bh grada, na dnu smo ljestvice.

I za razliku od evropskih protesta i iskazivanja bijesa građana na pogrešne odluke vlasti i nakaradnih propisa koje vlade donesu na štetu naroda, u Sarajevu se ovi protesti organizuju zbog suprotnih razloga : neda raja svoju vlast i bori se za nju. Kao da joj je sve potaman, čim zaškripi vlastodršcima, eto ti nekakve ‘grupe građana’, ‘nevladine udruge’ ili slične bulumente da je vadi i spašava.

Ovakav mazohistički nagon je samo nama specifičan, nigdje to više nećete naći, jer kao što reče bivši nelegalni i kriminogeni federalac premijer Fadil Novalić, ‘znam ja moju raju’, nema takve raje nigdje na Kugli Zemaljskoj. Što je više tlačiš i maltretiraš, raja te više obožava.

Isto tako zaa razliku od evropskih građana, naši ‘građani’ su ‘nebeski’, čak i kad proteste organizuju rudari borci ili nekakvi silni sindikalci, sve se svede na ‘gandijevske’ šetnje, ‘ispijanje kafe’, bombastične parole, pištaljke, ‘pisma vlasti’ ili ostavljanje poruka na vratima vlade ili Parlamenta.

Ima toga još, recimo i ovo. Kod nas se za razliku od demonstracija po evropskim gradovima gdje se rješavaju krupna pitanja države i naroda (kao recimo, pristupanje NATOu, donošenje nakaradnih zakona o radu i radnim odnosima, propisa o povećanju cijena komunalnih usluga i sl.) ‘šeta’ i ‘demonstrira’ radi spašavanja korupcije i mafije u vlasti a što se sve podvodi pod ‘bitku za državu’, čak, takvi ‘protesti iako su obzirom na organizatore događaji visokog rizika, mogu se organizovati i bez najave i odobrenja Policije.

* Svjedoci smo organiziranog otpora, blokada i predaje vlasti gubitničke SDA/Df potpomognute Islamskom Zajednicom BiH zbog čega se već sedam mjeseci poslije izbora vlast nije mogla ustrojiti bez intervencije visokog bh predstavnika, svjedočimo neviđenom medijskom kampanjom spašavanja stolica i fotelja u kojima iste face stoluju tri decenije, ali raja na ulice ne izlazi zbog toga već da popljuje, izvrijeđa, otjera, izmlati – Zapad, američkog ambasadora, evropske diplomate a posebno visokog bh predstavnika Schmidt-a, bh parlamentarce koji ne glasaju kako gubitnici žele. Tako nam ovi protesti kako vrijeme odmiče postaju prava turistička atrakcija, to se naprosto mora i treba odgledati, da stranci nauče išta pametnog od nas.

* I to bi bilo u redu da ‘protestanti’ imaju pravila demokratije, da znaju ciljeve i zahtjeve, međutim natociljana brigada primitivnih batinaša, utjerivača u ‘suru’ i zaštitinika svojih nalogodavaca pored parola i poruka naprosto izgledaju štetočinski i primitivno da je to naprosto žalosno gledati. Dok svaki skup skrpljen s brda i s dola sve više liči na vjersko druženje u kakvoj mjesnoj zajednici kojeg iz prikrajka posmatraju umotani u zastave barabe političari slikajući se za svoj profil na ‘fejsu’.

Nekakva neformalna grupa ili udruga ‘Restart’ tako čitavu jesen prošle i proljeće ove godine narajcana iz kabineta Bakira Izetbegovića, Reisa i Željka Komšića uz svoje medije i botove jezdi po sarajevskim ulicama, teroriše građane i zaustavlja saobraćaj, izigravajući demokratiju pokušava nemoguće : spasiti SDa/DF barabe u vlasti. Sakrivajući svoje kabadahijske namjere i ciljeve borbom za spašavanje države, čak i dovoženjem i organizovanim turama iz Krajine i drugih dijelova BiH, ova grupa huligana nezadovoljna odzivom i prisustvom, sve više kao i njeni mentori postaje nervozna, huškačka i ratoborna grupa huligana, dok vehabijski ‘žestoki momci’ ne prezaju ni da pljuju, šamaraju i prijete po ulicama, kao da im je ulica njihova babovina.

* Evo, opet na mig ‘varenog zeca’ medijskog džihadiste Reufa Bajrovića i SDA botova Luxemburga i ulickanih ‘guzija’ karikaturalnog Nihada Aličkovića poznatog najviše po kavgama i utjerivanju bošnjačke pravde po skupovima i ulicama i po troškarenju para sadake i donacija, ‘Restart’ zakazuje proteste 9. maja ove godine. Navodno, narod to traži’, iako da se pravi narod pita, ne bi u Sarajevu stigli ni ćevape pjesti. Zbog čega ova grupa zaslužuje pod hitno sopstveni restart.

Toga dana inače se u Sarajevu slavi nezvanični praznik ‘Dan zlatnih ljiljana’ uzet namjerno u taj datum kada Evropa slavi ‘Dan borbe protiv fašizma’ (sa željom da se izjednače fašisti i antifašisti), pa su Bakir i prezlaćeni ljiljan Željko Komšić skontali da je to odličan termin za još jednu paradu vjerskog seljakluka i kiča i dodatne podjele Bošnjaka, koja poprima veću opasnost od poznate podjele na četnike ustaše i balije. Pored one na Kovačima koja se ne smije zaobići.

Kao prošli put, kao i stoti put za redom i sada možemo očekivati parole ‘Građanska BiH’ u rukama napirlitanog Aličkovića i njemu sličnih uparađenih bojovnika iza busije, dok iz megafona i sa razglasa odjekuju tekbiri i povici Allahu. Tipični vjersko-SDAovski ugođaj, nešto nalik na predizborne mitinge, samo još fali da nam se ukažu slike pečenih zelenih volova ispred koje od silnih džamija Sarajeva, kao onomad u Šerićima kad je Bakir ‘ratovao’ za stolicu u Predsjedništvu, oktobra prošle godine uz pečenog vola na ražnju u haremu džamije. Sam protiv ‘njiha’ 11 sa Allahom kao partnerom i u borbi za ‘spas države’.

Nenadjebiv je to građanski osjećaj što će Evropa svakako zabilježiti, Amerika već jeste, posebno kad se tome dodaju ratni ljiljani, beretkice i maskirne hlače, a još ‘posebnije’ kada se na čelo Schmidt-a i američkog ambasadora u BiH nacrtaju mete i kad im se ‘građanski’ poruči ‘odjebi kući’, ostavi nam Bakira i našu vjeru.

Evo u tom kontekstu i jednog prijedloga pride. Neka 9. maja dovedu i Bilala Bosnića, vehabiju koji je u zatvoru odrapio popriličan broj godinica, ionako je njegov sljedbenik inače uposlenik opštine Hadžići Hasan Lihovac na prošlom mahalanju zastavama jurio poslanika Kenana Uzunovića da ga izmlati zbog glasanja za novu vladu FBiH, dok mu na face profilu odjekuje pjesma Bilala iz mlađih dana. Tek da ‘Restart’ ne izgubi koncept.

