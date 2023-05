Vidjeli smo javno i čuli kako se Milorad Dodik obrukao, profanisao i sebe i Novaka Đokovića uz teniski turnir ‘Srpska Open’ ali manje je poznato da se i predsjednik Ukrajine Volodymyr Zelensky izblamirao jer nije odgovorio na pismo ‘izučavača genocida’ u Canadi ‘akademika’ Emira Ramića i nije ‘podigao glas na ovu genocidnu tenisku travestiju’

Manje više svi znamo koliko je Dodik ‘skrkao’ love u na brzinu izgrađene teniske terene u Banja Luci (kažu preko 50 miliona KMa) gdje se ove godine održao turnir ‘Srpska Open’ iza kojeg je stao svjetski teniser Novak Đoković, znamo i koje su svjetske teniske face učestvovale na turniru, znamo da je ‘Đole’ ispao, ne znamo hoće li i kada će biti nastavak tog loptanja, sve su nas obavještavali bh mediji koji zorno prate svaku marku koju potroši Dodik kao da ne znaju da on troši na milione a ne na marku, ali sve je to ništa naspram video-snimka koji je na ‘tajanstven’ način procurio u medije. U kojem je Dodik prije zvaničnog intervjua u Beogradu na državnoj tv RTS otvorio svoje tvrdo i patriotsko srpsko srce ne znajući da kamere snimaju i prije uključenja.

Tako je teniski turnir pao u zapećak pored ovih par iskrenih rečenica medijske zvijezde Srbije zbog kojih danima ne spava, izvinjava se a bh mediji se naslađuju. ‘Ko je doturio snimak’, otkačio ga i pustio niz vodu Vučić’, ‘gotov je’, srpski mediji još umjereno ‘analiziraju’ šta je Dodik htio reći. A bilo je ovako, dok su Dodiku postavljali mikrofone:

“Mada su, mogu ti reći, malo ovi Đokovići teški u p…. m……., uf. Naši ljudi to doživljavaju na emociju, a kada uđeš u posao, auuu.. Ciganija poprilična, mogu ti reći… Oni saradnici njegovi… Još izgubi u četvrtfinalu, a mi se bazirali na njemu”…

Čim je snimak osvanuo Dodik je onako nenaspavan od tuge uputio izvinjenje Novaku, pravdajući se da je ‘mislio na njegove suradnike’, svima je uputio izvinjenje osim Ciganima iliti Romima kojima se trebao prvima izvinuti, pa najavio ‘buduću suradnju’ sa familijom Đoković koja uopšte nije prokomentarisala niti se još ozbiljno osvrnula na ovu bruku. Najavljeno je da će ‘nadležni organi ispitati’ ko je ‘doturio’ snimak javnosti i pomalo se javnost umirila, očekujući bespotrebno jer toga neće biti – da se o tome izjasni sam Vučić.

Blamaža, bezobrazluk i licemjerje Dodika je bilo pozato i prije ovog snimka, posebno njegov ‘ciganluk’ (uz zvinjenje Dervi Sejdiću i svim Romima), ali bošnjačka ili bosanska bh javnost kojoj je svaki događaj pa i sportski u Republici Srpskoj poslastica za napad, uvreda žrtvama, povod za mržnju i kritiku, manje zna da i mi imamo svojih ‘ciganluka’ na pasja preskakala samo što od šume ne vidimo drveće, posebno javnost ne zna kako se uz ovaj teniski turnir izblamirao i predsjednik Ukrajine Zelensky.

Jer nije odgovorio na pismo ‘akademika’ muftije Zukorlića Emira Ramića koji iz ureda u džamiji u Canadi i gradu Hamilton ‘izučava genocid’ i piše pisma ispred ‘instituta za izučavanje genocida’ a u ime Bošnjaka. Čime je zapravo Volodymyr šutnjom podržao ovaj teniski genocidni turnir u Banja Luci, makar bio i prezauzet ratomu svojoj zemlji.

Ako se neko upita kakve veze ima ‘institut za izučavanje genocida’ u kojem godinama ‘sjede sve eminentni stručnjaci’ od koji do sada svih ovih decenija nismo upoznali nijednog osim Ramića, lako je odgovoriti. Srbi su genocidni narod čak i kad igraju tenis.

Posebno na ovaj način, kako je to u pismu od 18. aprila ove godine sročio ‘akademik’ Ramić.

Prvo je naglasio ‘našu čvrstu podršku Ukrajini’, osudio agresiju Rusije, naglasio svoje demokratske ciljeve i ljudska prava, onda je naširoko obrazložio djelovanje Republike Srpske kroz podršku Rusiji, potom je nabrojao sve svjetske kompanije koje podržavaju i sponzorišu ovaj sportski događaj ‘uprkos sankcijama Rusiji’ kao da se turnir održava kod Putina (uz ‘uznemiravajuće osjećaje’ pobrojao je sponzore od Nike, Lacoste, Wilson Sporting Goods pa nadalje), onda je podsjetio ukrajinskog predsjednika na ‘protjerivanja i ubijanja Ukrajinaca od strane Srba u vrijeme bh rata’, da bi patriotski začinio pismo zaključkom kako ovaj turnir ‘vrijeđa žrtve genocida” dok ‘hrabri Ukrajinci umiru za slobodu, održava se teniski turnir koji slavi vojnu agresiju protiv Ukrajine’.

Na kraju je uputio molbu Zelenskom. ‘Podignite svoj glas protiv moralne travestije koja stoji iza ovog turnira‘.

E, sad, možete misliti koje tuge, Zelensky se nije uopšte osvrnuo na ovo pismo. Ili je čovjek previše zauzet ratom ili je ljubitelj sporta, uglavnom ni habera ni glasa, što opet znači da se šutnjom izblamirao. Morao je ako ne odgovoriti ‘akademiku’ a ono bar zabraniti turnir.

Ili pismo proslijediti Biden-u. Mogao je uraditi bilo šta a nije ništa. Čime je dokazao da ga plaho ne zanima ova ‘sportska genocidna travestija’ kojom se ‘vrijeđaju žrtve genocida’.

Pa zar to nije čista ‘ciganija’? I to ukrajinska? Ili možda akademsko-bošnjačka?

photo : Milorad Dodik i ‘akademik’ Emir Ramić, ‘institut za izučavanje genocida’ Canada, arhiv