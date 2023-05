SDA vjersko–politička radikalna, na mahove čak i teroristička dinastija i organizacija bh ‘duboke države’ je odavno zaslužila mjesto u kontejnerima političkog smeća ali ne treba je podcjenjivati : uz suradnju sa IZ BiH za tri decenije razvila je otrovne korupcionističke pipke u svim porama države stoga je suviše rano piti šampanjac i slaviti

Naravno da je bilo krajnje vrijeme da se SDA opasni otpad i cancer iz vlasti ukloni, da se vlast bar na tren pročisti kako bi država i narod prodisao, međutim suviše je rano da se ispija šampanjac ‘trojke’ i da se slavi pobjeda koja je to samo formalno, suštinski riječ je o ‘herojskom porazu’, ima više razloga za ovakav zaključak.

Prvi i najosnovniji, bez uplitanja međunarodnne zajednice, Amerike posebno, i odluka visokog bh predstvanika Schmidt-a, ‘trojka’, ‘šestorka’ ili koja god druga matematička operacija, bez obzira na odlučnost i samouvjerenost osim ‘Republike Sarajevo’ prsnula bi kao mjehur sapunice.

Toliko se SDA korov ugnijezdio i razgranao po svim segmentima države i društva i toliko se odomaćio u vladanju države i narodom da bi bez intervencije inostranih vladara sve ostalo na medijskom jalovom pokušaju svrgavanja dinastije ‘zelenih familija’ uspostavljene još za života Alije Izetbegovića i ondašnjeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića.

Istina je da su brojne afere, korupcionaške pljačke i neviđena bahatost i bezobrazluk vodstva SDA i IZ (to se nikako i nikada ne može odvojiti) a posebno potezi Bakira Izetbegovića i partnera u ovoj bezobraznoj koaliciji Željka Komšića koji su zaradi svojih fotelja i dnevnopolitičke popularnosti uspjeli zavaditi Bošnjake i Hrvate, Bosnu i Ameriku, Bosnu i Evropu, Istok i Zapad, skrenuti sa Zapada na Istok, učinile da sve ide brže i jasnije, zorno im je pomagao i u tome učestvovao Reis Kavazović javno transformišući sekularnu državu u vjersku i nekrijući svoje političke strasti vladanja državom, no sve bi to da nije bilo upliva neđunarodnih institucija u BiH, ostalo na marginama događanja.

Drugi razlog je još očigledniji. ‘Trojka’ je možda i ušla u ovu političku bitku sa srcem da se konačno stane u kraj jednom sistemu koji se odmetnuo od države, ali srca u toj koaliciji očigledno je, ne kucaju istom snagom. I što je još opasnije, ova grupacija za promjene sa svojim planom kao u Kantonu Sarajevo, na relaciji države i Federacije nije pokazala ni jedinstvo, ni ideološke sličnosti a posebno se u svojim redovima nije oslobodila naslijeđenih osobina donešenih iz stranaka u kojima su do jučer izgarali na istim principima protiv kojih sada se žestoko bore. Tako je uz prošlogodišnje izbore ‘jedanaestorka’ ušla slavodobitno sa najavama kako u vlast predlaže ‘menadžere’, ‘stručnjake’, ‘mlade kadrove’ i ‘svježe snage’, da bi sedam mjeseci kasnije svjedočili kako nam kao i SDA/DF principijena koalicija za razdor, mržnju i kriminal poturaju na ministarske stolice i ambasadorske kancelarije osobe sa policijskim dosijeima, krivičnim presudama ili istragama, političke anonimuse, šibicare i suradnike SDA mafije, završavajući taj ‘ciklus’ pobjede sa ‘stabilnom trojkom’, uz prijetnju u zraku da se i taj broj rasprsne.

Naravno, između dva zla uvijek je dobro izabrati ono manje, čime se rukovodila i međunarodna zajednica kao i glasači u svojoj podršci promjenama, međutim mrlje ostaju kao balast i permanentna meta za napade i kritike, što u konačnici može dovesti do raspada te i takve krhke i nestabilne koalicije, što se pomno prati i iščekuje u garnituri svrgnute dinastije.

Posebno slaba ‘karika’ u ovoj vlasti ‘trojke’ je SDP sa svojim odmetnutim kadrovima u likovima poput Denisa Bećirovića ili Irfana Čengića koji otvoreno iako su na funkcije zajahali dogovorom ‘trojke’ javno i rade i lobiraju za račun SDA i njenih satelita, neskrivena namjera dodvoravanja Reisu Kavazoviću funkcionera ‘trojke’ kako bi saprali nametnute ljage ‘izdajnika’ vjere i Bošnjaka, a isto tako su indikativne i iritantne vjerske konotacije, simpatije i reakcije Konakovića i njegove stranke i kadrovima u ‘NIP’u.

Treći i najopasniji razlog uranjenog slavlja je u činjenici koja se zanemaruje a najvažnija je u ovoj situacji u kojoj se našla BiH je taj da je SDA u suradnji sa IZ BiH odavno ušla u sve pore države i društva, okupirana je čitava država od matičara, dječjih vrtića do bh Predsjedništva i javnih ustanova i kompanija, tako da bez obzira na uspostavljanje i preuzimanje vlasti, novu vlast će svuda, bukvalno svuda u svim državnim i vjerskim institucijama čekati ‘klipovi duboke države’, paraobavještajnih službi, vjerskog klera i medija, tako da će se sve odluke sabotirati, omalovažavati i rušiti svim silama, na čemu će nova vlast trošiti energiju, poteze i djelovanje umjesto na potrebne akcije i državne poteze, što će opet slabiti njenu moć i snagu.

Ne zaboravimo, SDA je 2010/12 kao i sada izgubila vlast ali SDP onda nije uspjela zadržati svoj uspjeh i već je narednih izbora potonula a SDA se slavljenički vratila na prijestol. Isto se desilo i u Hrvatskoj sa strankom SDPa kada je nakon par godina HDZ ponovo zauzeo državu i do danas je ne ispušta.

Zato je previše rano za šampanjac, prvo se treba presabrati pa vidjeti koja je realna snaga u svojim redovima.

Ima i ovoga, a što ranije u izborima za vlast nije bilo na ovaj način. Prije kao uz svake izbore, imali smo ‘izdajnike’ na strani srpskih i hrvatskih političkih partija-četnike i ustaše, danas imamo međubošnjački sukob veći i žešći od toga. Gubitnička SDA/IZ/Df klika je uspjela osim zavađanja sa čitavim Svijetom, zavaditi i Bošnjake, tako da smo dobili još jednog, trećeg ‘izdajnika’ u sopstvenim redovima – balije, podjelu na muslimane i nemuslimane protiv kojih je sve dozvoljeno čak i ugrožavanje života, čime bitka ‘trojke’ i njene male ekipe u vlasti postaje sve komplikovanija.

Nije bilo ni ovakvog raspleta, a sad smo ga vidjeli. U formiranju vlasti na državnom nivou SDA/DF/IZ mafija nije ni zucnula, što je veliki dokaz koliko im je stalo do države na koju se pozivaju. Nije bilo onoga ‘izdajnici su predali državu Dodiku i Čoviću’ ili ‘Bošnjaci su ugroženi i u aparthejdu’. Međutim, kada su došli ‘resursi’ u FBiH i formiranje vlade u Federaciji, gdje su Bošnjaci ‘glavni’ i gdje su izvori love, moći i pljačke, onda su proradili ‘patriotizam’ i domoljublje, tu se ‘brani država’ čak i po cijenu rata. I to protiv ‘svojih’.

