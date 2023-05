‘Opera za tri groša’ ili kako su Benjamina Karić i Reis Kavazović postigli nagodbu : sarajevsku Vijećnicu nacionalni spomenik kulture zapaljen u bh ratu koja je obnovljena sa 25 milion KM IPA fondova nasmijana načelnica je uz pomoć suda i šerijatske ‘mukate’ upisala na Grad Sarajevo i otela od naroda a onda još veselija odredila Reisu ogromnu naknadu jer je ‘zakonski i moralno’ budući da je Vijećnica Reisov ‘vakuf’

Da, pisali smo u dva navrata o ‘poslu godine’, dogovoru između Reisa Kavazovića i sumnjivo i opasno vesele Benjamine SDP načelnice Sarajeva, zadnji put 14. marta ove godine (vidi post ‘Il mukata il će biti rata’), kada je crveno-zelena koalicija posjetila Reisa i ‘mahnula’ dogovor uz sarajevsku Vijećnicu.

Ukratko. Na osnovu šerijatskih zemljišnih knjiga i navodnog založnog prava austro-ugarske koje je tamo upisano u listu ‘C’, Sud u Sarajevu je obnovljenu Vijećnicu dodijelio Gradu Sarajevo, što je Benjamina proslavila kao ‘konačnu pobjedu’ otevši ovo kulturno zdanje od naroda i Nacionalne biblioteke, slijedom čega uz dogovor Benjamine i Reisa, Grad Sarajevo ‘mora jer je moralno i zakonito’ slijedeći šerijatsko založno pravo plaćati IZ zakupninu budući da se radi o ‘vakufu’, odnosno imovini Islamske Zajednice.

Čisto poigravanje sa šerijatskim propisima koji su na snazi u u građanskoj i sekularnoj državi u čemu učestvuje pored Benjamine i vlast ‘trojke’ u Kantonu Sarajevo, nešto slično kao u Tuzli gdje se u poslovni prostor firme ‘Bingo’ umiješao Reis sa ‘mukatom’ i zaustavio sudskom odlukom gradnju objekta, dok mu se ne plati ili ne vrati nekretnina u centru grada u posjed, kao ‘vakuf’, dabome.

Dakle, nije samo Karićka studirala šerijatsko pravo u Travniku, to pravo je pozavršaval i vlast SArajeva. Odluka za Gradsko Vijeće koje će istu usvojiti Benjamina je pripremila i utvrdila da 3 groša simbolične naknade koju je austro-ugraska vlast odredila nekada Islamskoj Zajednici planira plaćati (valjda godišnje jer se to ne navodi u veseloj objavi načelnice) protuvrijednost tako što će za svaki m2 prostora Reisu biti plaćen iznos od 1,5 KMa. Simboličnu naknadu ‘mukate’ iz onog doba Benjamina je uz pomoć ‘stručnjaka’ i vještaka izračunala tako što će narod iz budžeta platiti Reisu marku i pol na svaki m2 prostora Vijećnice, a kako su došli do te cifre znaju samo ona i Reis. I pametno su to razradili. Vijećnica je ogromna građevina dimenzija 52X56 metara, sastoji se od suterena, mezanina i još dva sprata pa kad se sve to pomnoži i kvadrira eto Reisu naknade u desetinama hiljada KMa.

No, iako ovaj cirkus i ova soap sarajevska opera po uzoru na onaj poznati i svjetski popularni mjuzikl ‘TRI groša’ njemačkog dramatičara i muzičara Bertolt Brecht-a nije klasična premijera već poznata izvedba ‘fejs’ načelnice Benjamine, mjuzikl otvara nekoliko važnih pitanja koja se mastorice za spomenike, baklavu i Vijećnicu ne dotiču, vrijedi ih ipak napomenuti.

Prvo, opština Stari Grad je nakon sumnjive presude po kojoj je Vijećnica upisana na Grad Sarajevo podnijela tužbu protiv Grada Sarajeva i krivičnu prijavu protiv službenika koji je ovu uknjižbu proveo, sličan proces je pokrenula i Nacionalna Biblioteka čije istorijsko blago čami u podrumima studentskog kampusa a koje je stanovalo u Vijećnici decenijama jer vlasti Sarajeva ne dozvoljavaju da se vrate u Vijećnicu, tvrdeći da Vijećnica pripada toj Opštini a ne Gradu Sarajevo, a drugo, ovo poigravanje sa šerijatskim knjigama Reisata koje Sud prihvata uvodi na velika vrata nepostojeći Zakon o restituciji što bi moglo proizvesti još sličnih sporova i nesporazuma i donosi novu sudsku praksu.

Naime, kako vlast u glavnom Gradu ne spore kao ni Reis da je čitavo Sarajevo zapravo ‘vakuf’ što će reći vlasništvo Islamske Zajednice BiH koje su ‘oteli komunisti’, sutra se može nasmijani (kao i Benjamina) Reis političar kome je para uvijek malo, pojaviti sa ‘mukatom’ za zgradu Predsjedništva, Vlade ili bilo koju drugu instituciju, sportski teren ili halu sportova, budući da je nakon Otomanskog carstva ‘nekada’ sve to bilo vjersko, isto tako sa sličnim zahtjevom se mogu pojaviti i druge konfesije – Pravoslavna i Katolička Crkva te Židovska organizacija ne samo u Sarajevu već i u ostalim gradovima BiH, i eto nam vaninstitucionalne restitucije i love. Ima i ovoga kad govorimo o Vijećnici : Reis nije dao u obnovu Vijećnice ni groša a hoće naknadu za svoju ‘mukatu’.

Sud u Sarajevu je priznajući islamske zemljišne njige i njihov založno pravo otvorio novu stranicu sudske prakse u građanskoj državi, sa tim i nezajažljive apetite Reisata, posljedice će biti štetne i ogromne. Kod ovog sporazuma načelnice i Reisa još smo dobro i prošli. Mogla je Benjamina komotno da mu prepiše i vlasništvo, niko se ne bi pobunio. Kad je sve ‘moralno i zakonito’.

photo : načelnica Sarajeva Benjamina Karić i Reis Kavazović na Kovačima, arhiv