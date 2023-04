Klasičan primjer neprofesionalnosti huškačkih bh medija kojima se pridružuje i sarajevsko ‘Oslobođenje’ : šta bi tek bilo da se Željka Cvijanović uslikala sa zastavom entiteta ili sa ljiljanima?

Ako u bilo kojoj državi Svijeta vidite gostujućeg predsjednika države ispod državne zastave, da li bi kojim slučajem mogli pročitati naslov ‘da li vam je nešto neobično na ovoj fotografiji?’

Naravno da ne bi, ali u nenormalnoj BiH, u medijima, ovakav naslov je normalna pojava.

Riječ je o gostovanju bh člana Predsjedništva Željke Cvijanović Kubi i slici na kojoj je ona u razgovoru sa predsjednkom te države ispred zvaničnih zastava Kube i BiH, naslov je iz sarajevske novine ‘Oslobođenje’, a ima i dodatak : ‘šta li će na nju reći Dodik?’ Poslije, u tekstu koji nije ni slova prenio o razgovorima državnika, ova dnevna bh novina, nekadašnje ogledalo i novine i novinarstva, kao i ostali bh mediji, novinar se bavi Dodikom, naprđivanjem i poznatim bh začikivanjem radi izazivanja reakcija.

‘Da li je Cvijanović imala Dodikovu dozvolu da se slika ispred državne zastave’, odnosno da li će je Dodik “naružiti” kad se vrati u Banju Luku sa Kube’, i sve u tom stilu.

Čak iako nije mislio, vjerujem da će Dodik ‘reagovati’, trebao bi, na to ga navode i članak i naslov.

Opštepoznata je činjenica da se u BiH sav posao politike i medija koji su plaćeni da prate politiku svodi na natakanje, svađu i raspirivanje budalaština i opasne mržnje, na analize zastava, izraza i slika zbog čega su za stanje u BiH koliko i političari krivi upravo mediji, stoga nas ne treba čuditi što imamo ono čega nemamo.

I što nam je ‘šokantno’ kad se predstavnik Srba ili Hrvata, makar radi državničke kulture i dostojanstva službe koju obavlja uslika ispod zastave države koju predstavlja, makar to i ne volio ili privatno osjećao nezadovoljstvo.

A šta bi te bilo da se Željka Cvijanović uslikala sa zastavom Republike Srpske?

Bilo bi isto, jer u našim glavama je dobro samo ono što je ‘naše’ i u svakoj prilici se traži konflikt i razlog za razvaljivanje i odnosa i države. Što opet dalje znači da mi nećemo zapravo ništa prihvatititi što je zajedničko i državno a ‘hoćemo zajedničku državu’. Hoćemo govno, da se fino izrazim na bosanskom.

Ne mora Dodik ‘reagovati’ niti ‘izružiti’ Željku Cvijanović, ako to i nije mislio uradiće jer to tražite, evo dok se on ne dosjeti, ja ću, čisto onako kao pojedinac.

Jebala vas novinarska profesija i jebo vas naslov. Je li dovoljno?

ANTRFILE

Ko bi ugodio ‘čuvarima’ zastave, države i ‘patriotima’ koji brinu o bh zvaničnoj zastavi? Ako se uslikaš sa bh zvaničnom zastavom ne valjaš, ako se ne uslikaš-ne valjaš još više.

Slijedom te bolesne logike nekakav džamijski ‘institut za izučavanje genocida’ iz Canade i ‘akademik’ muftije Zukorlića koji godinama uz finu naknadu uveseljava bh medije svojim ‘izučavanjem’ genocida koji je izučen i potvrđen presudamam Haaga, džematlija i mrzitelj svega hrvatskog i srpskog, ahbab Emir Ramić, oglasio se u povodu zastave i Željke Cvijanović, pri sastanku sa Borjanom Krišto predsjedavajućom vijeća ministara 22. februar ove godine.

‘Cvijanović nastavlja antidržavnu praksu ignorisanja državne zastave i politiku šefa Dodika‘ – kaže stručnjak za genocid, školstvo, vjeru, diplomatiju, međunarodne i sve druge odnose ‘akademik’ uz sliku na kojoj sastanče bez zastave BiH u Predsjedništvu, pa dodaje.

‘Ako nepoštuje svoju državu neka napusti Predsjedništvo, kad je već tako neljudski blati’.

Zaključak je na pitanje s početka : ne valjaš nikako. Idu u ‘svoju državu’.

Dok je fakat da ‘Oslobođenje’ i skoro svi drugi bh mediji, prenesu obavezno šta Ramić osjeća, misli i kaže.

Čak i kad se prehladi pa kihne, ovaj obavezni ‘domaćin’ Željku Komšiću u posjetama džematima, vijest je za naslovnu stranu.

photo : Željka Cvijanović član bh Predsjedništva sa predsjednikom Kube – Miguel Diaz-Canel, arhiv