U predmetu nekada optuženog pa oslobođenog Fahrudina Radončića-Fahru su po drugi put uhapsili zbog prekršenih sudskih mjera zabrane, u predmetu optuženog ratnog zločinca Dudakovića to se neće desiti, stoga je traženje pritvora nastavak pravosudne farse u koju je uvučen navodno u svojstvu svjedoka i Fikreta Abdića

* Pravosudna trakavica u krivičnom predmetu protiv optuženog ratnog zločinca generala ArBiH Atifa Dudakovića ‘Dučea’ komandanta V Korpusa ArBiH i grupe ostalih ratnih zločinaca se nastavlja. Na pretresu početkom aprila vidjeli smo poznati igrokaz sa svjedocima koji se ničeg ‘ne sjećaju’ i ‘ništa nisu vidjeli’ ili su dali iskaz u istrazi ‘pod prisilom’ ili za pare, kao što je izjavio svjedok Selver Vojić, ime ‘poznato odranije organima gonjenja’ a i nama svima u Bihaću i bihaćkom mafijaškom podzemlju, jučer je tužilac zatražio određivanje pritvora Dudakoviću jer je prekršio ‘sudske mjere zabrane’, navodno odluka treba biti donijeta sutra. Kako tvrdi tužilac 15. aprila ove godine uz 31. godišnjicu ArBiH održao je govor u Sarajevu u sali opštine Novi Grad kada je povodom obilježavanja dana ArBiH, pričao o “bosanskom inatu”, zločinima, genocidu, opominjao “dušmane” da “patriote i te kako sve pamte”, pozivao Bošnjake “na jedinstvo i spremnost na odbranu države, pominjući i svjedoka tužilaštva Fikreta Abdića”.

Advokati su odmah ‘skočili kao opareni’, te on je javna ličnost, te ima pravo, te iznosio je činjenice koje svi znaju’….

* Zaboravimo pritvor, ili recimo ovako. Malo sutra, ili još bolje ‘malo morgen’, predmet Dudakovića je kao i svaki drugi predmet protiv komandanata ili komandirčića ‘časne’ i ‘viteške’ ArBiH klasičan primjer ‘udara na Bošnjake’ i državu i osim slobode a onda naknade za ‘duševne patnje’, tu se nesmije ništa drugo izroditi.

Samo na potvrđivanje optužnice smo čekali od kraja rata (kada je iz Haaga kao i za Abdića stiglo pismo da ga neće u Haag i da optuženje ostavljaju domaćim organima gonjenja) sve do oktobra 2018. a poslije toga se zamajavamo evo punih 5 godina a da dokazni postupak nije odmakao dalje od početka. Uz ono najvažnije, odbrana mu se plaća iz budžeta, i ako se, nedaj Bože desi čudo kao u predmetu Mahmuljina, ima gdje ‘Duče’ da se skrije i primiri.

* Sudske mjere zabrane su uostalom i izmišljene za ‘kapitalce kriminalce’, što je Atif zasigurno, nisu za sirotinju i običnu boraniju, i što se tiče njihovog kršenja Dudakoviću su one samo poslužile da uz ‘srčane probleme’ izađe iza rešetaka gdje je raja čekala sa zanosom i tekbirala širom BiH, u Bihaću su čak i ‘deklaraciju’ donijele opštinske vlasti o ‘nezakonitom hapšenju’ generala, tek da se zna.

A da ih je kršio u to nema sumnje, ne samo ovog 15. aprila u Sarajevu, dovoljno je ‘proguglati’ ili pročitati tekstove iz arhiva, iako ‘mjere’ govore i traže da se optuženi ne smije obraćati medijima niti govoriti o procesu, ako to čini sleduje ga pritvor. Stoga je i prijedlog tužioca i očekivana odluka dio bh javne kampanje u zaštitu ‘gazije’ i generala, mediji to odrađuju perfektno. Tako svi listom u naslovima lukavo tvrde i najavljuju kako se ‘pritvor traži jer je na skupu govorio o jedinstvu Bošnjaka’, nijedan medij ne govori da se pritvor traži zbog kršenja sudskih mjera zabrane kontakta sa medijima i svjedocim ili osvrta na predmet suđenja’. Dakle, još jedna odgoda i još jedno odugovlačenje, da vrijeme učini svoje. A optužnica ga tereti za preko 300 ubistava zarobljenika i civila i za uništavanja 38 hramova, crkava i drugih vjerskih objekata. Koje objekte naravno ‘poštena ArBiH nije sručila, nijednoga. Iako odluka o pritvoru još nije objavljena, ne treba sumnjati u to da će biti odbijena, biće još javnih govora ‘Dučea’, još slavljenja ‘bitaka nad bitkama’ u kojima smo oslobodili ne samo BiH već i Hrvatsku a možda i dio Slovenije, ipak treba ukazati na dvostruke aršine bh pravosuđa u ovakvim situacijma. I unaprijed.

* U krivičnom predmetu protiv Fahrudina Radončića januara 2016 ‘zbog ometanja rada pravosuđa i uticaja na svjedoke’ Radončić je kao i ‘Duče’ ‘zbog srčanih smetnji’ pušten iz pritvora nakon mjesec dana, ali su ga vlasti ponovo uhapsile marta mjeseca jer je ‘prekršio sudske mjere zabrane’. U svojoj zgradi, u svom ‘avaz’ tornju našao se u liftu sa jednim svjedokom iz predmeta i to je bilo dovoljno da ga ‘ćorkiraju’. Radončić je, to se zna, kao i ‘Duče’ zasigurno bio ‘pravosudni kapitalac’, ali razlozi koji su ga ponovo vratili u zatvor su i više od ‘političke odluke’ kako je to Radončić obrazlagao tvrdeći da se radi o pritisku na pravosuđe od strane političara u vlasti. Atifa neće sigurno kao Radončića vratiti u ćeliju iako svaki dan krši mjere zabrane, ćaska, slika se i druži i sa svjedocima i sa suoptuženima, iako je u svom govoru u Sarajevu elaborirao sve ono što godinama zbori kod kuće i po dijaspori. Plus, vazda spreman za ‘rance i ruksake’ makar i one iz fabrike u Bužimu, puške i vojne čizme’ za nedaj Bože’.

* Posebno je interesantno da se u ovom postupku kao svjedok optužbe spominje Fikret Abdić kojeg je u svom govoru strašio Dudaković u Sarajevu. Do sada ta činjenca nije bila pozata javnosti pa proizilazi da je Babo konačno pristao da progovori, do sada je uglavnom i pored silnih knjiga i referata o ratnim događanjima u Krajini prešutao najglavnije detalje. Čak i na sopstvenom suđenju za ratni zločin u Karlovcu nije tražio svjedoke ni u Dudakoviću ni u ostalim ličnostima aktivnim učesnicima događanja, nije tražio ni Aliju Izetbegovića koji je tada još bio živ. Možda ‘Dučea’ upravo zbog toga i žulja Abdić najviše. Jer, prije egzodusa građana Krajine i bjekstva ispred ‘oslobodilačke vojske’, posebeno naroda Cazina i Vel. Kladuše, prema pisanju lokalnih medija u Krajini, u francuskoj bazi UNPROFORa u Polju Abdić je imao susret ne samo sa Kasimom Trnkom već i sa Dudakovićem i taj dio nesretne istorije Krajine je još uvijek obavijen velom tajne. Zna se da je Kasim Trnka Alijin vječni sudija potpisao uz saglasnost Alije ‘sporazum’ po kojem se prekidaju sve ratne akcije i stanovništvo ostaje, ali kao i uvijek nakon telefonskog poziva iz kabineta ‘mudrog vođe’ sve ono što je bilo dogovoreno ujutru, navečer nije važilo. Kako je svo ovo vrijeme Abdić o tom susretu u Vel. Kladuši ćutao, Atifu bi odgovaralo da zašuti zauvijek. Mada, znajući Abdića, teško je povjerovati da će on u ovom predmetu uopšte biti svjedok.

* Ne znamo da li je ili nije u postupku istrage predložen i saslušan i ‘Hižaslav Mustafa Cerić, ako nije trebao bi tu biti obavezno uz Kasima Trnku. Ako ne kao optuženi a ono bar kao svjedok. On je aktivno iz Zagrebačke džamije skoro svakodnevno jezdio prema Bihaću, u zatvorima Bihaća je čak saslušavao zarobljene ‘autonomaše’, ‘Bog mi je šapnuo da si u zatvoru’, govorio je jednom pripadniku Ap Zapadna Bosna dok ga je ispitivao kao pravi isljednik. Kao što je ispitivao u svojstvu Reisa onu ‘oštećenu’ sirotu u Gluhoj Bukovici koju je u mejtefu zlostavljao pedofil ispod ahmedije. Jednom prilikom vojska ApZB je čak ovog hodžu ‘gaziju’ uhapsila pa ga na zahtjev Abdića pustila. Da i dalje istražuje, što čini do dana današnjeg.

Ako je, a jeste, ovo uvlačenje Abdića u postupak kao svjedoka čudno znajući za dosadašnji muk Abdića, nikakvo čudo nije što Dudakovića prati i ‘čuva’ ulickani vehabija, ‘antiDaytonac’ i guzija Nihad Aličković poznata bošnjačka štetočina.

Uz kojeg se ‘Duče’ slika i osjeća sigurnijim a sadaka nabiguz dobiva još koji selfie i samopromociju.

photo : optuženi general Atif Dudaković dolazi na suđenje u pratnji advokata i vehabije ‘antidaytonca’ Nihada Aličkovića, arhiv