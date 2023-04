Šta će mo prekosutra 25. aprila pokazati visokom bh predstavniku i američkm ambasadoru u BiH na zakazanim ‘litijama’ SDA/DF/IZ rulje ispred OHRa u Sarajevu, zar im nismo sve do sada pokazali?

‘Bošnjačke litije’ po uzoru na one srpske u Crnoj Gori zakazane za ponedjeljak u Sarajevu, prezakazane su za slijedeći dan utorak 25. aprila ove godine, hoćemo li i možemo li pokazati ‘međunarodnoj zajednici’ još išta što im nismo do sada pokazali?

Kao što već znamo nekoliko puta održane ‘demonstracije i protesti’ u režiji političkih gubitnika vlasti iz redova SDA i DF principijelne koalicije potpomognute hodžom političarem Reisom Kavazovićem osim primitivnog političkog i vjerskog šarenila, vašarluka i sramote, nisu polučili nikakve rezultate. Podsjećamo, matrica ovih događanja je znana : u stilu Dodika što više popljuvati visokog bh predstavnika, američkog ambsadora u BiH (Amerike i EU) jedine dvije poluge opstanka države BiH kako bi se u foteljama zadržali diktatori i ‘čuvari države BiH’ Željko Komšić i Bakir Izetbegović te stvorio privid da bez njih nema ni života ni države, te da ‘oni’ odu kući što prije da ne ometaju ‘naše’ ciljeve i prohtjeve.

Ne vjerujem da ova zbrda-zdola sakupljena i autobusima dovežena ‘masa’ protestanata može ponuditi išta novoga osim daljnjih blokada vlasti, zbijanja redova, mržnje, podjela i učvršćivanja uvjerenja da nam u BiH nema zajedničkog žvota ni sa kim osim sa nama samima, i da je vrijeme da se razilazimo, svako u svoj tor. Sa razlikom što Dodik svoje želje ne krije i aktivno radi na njima dok bošnjački dio vlasti javno krive Dodika a priželjkuju i rade isto. Osim možda dodatnih uvreda, ponižavanja, pljuvanja i omalovažavanja do sada neviđenih i nezabilježenih prema jedinima čuvarima i garantima opstanka države. Bez kojih bi je nestalo u roku 24 sta.

Podsjećamo, na zadnjem mitingu primitivizma i kičeraju bh političke ludosti Sarajevom su odjekivale uvrede, prijetnje i psovke američkom ambasadoru u BiH Murphy-u i VP Schmidt-u a dominirala je slika ove dvojice diplomata prekrižena i sa natpisom na engleskom ‘piči kući’, dok su megafoni ponavljali već poznatu matricu glavnih organizatora iz sjenke (čije ideje odrađuju botovi, vehabije i samoproglašeni ‘domoljubi’ i ‘patriote’) ‘izdajnici’, ‘ustaše’, ‘nedamo državu’, ‘aparthejd nad Bošnjacima’, ‘uzpovci’ i slične osmišljene fraze.

Dakle, iako je politička situacija u odnosu na vrijeme ranijih šetnji sada još složenija i napetija, mi smo se već u svemu otkrili, nema epiteta negativnosti koje nismo do sada izbacili na ‘son’, ne vidim ništa čime bi mogli obradovati ove bh prijatelje, čak smo američkom ambasadoru pokazali i poslali srednji prst kao simbol naše ekspresije i kurčevitosti.

To je učinio megafon i pas tragač Željka Komšića profesor i poslaniku bh Parlamentu Zlatan Begić uz izricanje presude u ‘aferi respiratori’ 06. aprila ove godine u poruci Murphy-u i ‘njegovom režimu’.

Na ovaj kabadahijski potez Begića američki ambasador se nije ni osvrnuo jer kao što znamo u Americi je pokaz srednjeg prsta ‘zaštićen’ Prvim amandmanom američkog Ustava, znajući svakako o kom se radi, međutim šta je sa našim Ustavom, kad se nije niko od zakona i pravosuđa oglasio tim povodom, nije čak ni bilo onoga famoznog ‘oformljen je predmet’? ­

Jer, za razliku od USA, kod nas nema tog amandmana.

Zapravo, kod nas nema ni Ustava, kao što također znamo, on je sastavnio dio Daytonskog mirovnog Sporazuma kojeg nema u originalu (nestao čarobno iz trezora bh Predsjedništva), a nije nikada taj Dayton ni verifikovan u bh Parlamentu iako čitava država počiva na njemu, svu snagu i zakona i države crpimo iz francuske kopije ovjerene kod notara.

Pa, iako svega toga ima i nema, onomad 25.08.2017. kad je Bakir Izetbegović ‘fasovao’ srednji prst od američke turistkinje u Sarajevu koja je bila revoltirana kolonom i pratnjom koja je zagušila saobraćaj, pravosudni organi su djelovali kao da imamo sve zapisano u Ustavu i kao da je kažnjivo pokazivati srednji prst ‘našim vlastodršcima Bogovima’, sirota Amerikanka je promptno saslušana i platila prekršajnu kaznu. Skontala da nije u Americi.

Jedan drugi srednji prst, onaj Milorada Dodika pokazan novinarima 22.03. prošle godine nakon ‘saslušanja’ u Tužilaštvu BiH je, to smo vidjeli, prošao je također neopaženo i nekažnjeno. Dodika niko nije upitao iz tužilaštva ili prekršajnog suda u vezi ove njegove ekspresije. Valjda mu je to bio znak da donese Zakon o kažnjavanju uvrede i klevete od strane novinara, što je i učinio, čeka se konačno usvajanje.

Kod ovakvih činjenica i dokaza onda možemo zaključiti da su po Ustavu BiH i po propisima, uticaj nečijeg srednjeg prsta na duševne patnje i bolove te uvredu naših političkih vedeta zaštićeni, dok su likovi i djela američkog bh ambasadora ili Visokog bh predstavnika ili bilo kojeg drugog ‘dušmana’ spremni za odstrel i pljuvačinu.

A možda se ovi ‘protestanti’ dosjete i ovoga : da recimo skinu gaće i pokažu svoje muške stvari ili posrane guzice Evropi i Americi, što bi bilo baš cool.

Ako svoje genitalije i usranu pozadinu okrenu na pravu stranu, organi gonjenja i tružilaštvo neće to ni primjetiti.

photo screen : poruka Zlatana Begića američkom ambasadoru u BiH, arhiv