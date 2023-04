Pronađi Bosnu na slici, ima li tu Bosne? : Web sraona Bošnjaci.net čije islamističko vodstvo je Benjamina Karić nagradila ‘zlatnikom Sarajeva’ za doprinos Bosni rehabilitirali Bećirovića nakon njegovog javnog zaokreta ka SDA i pokazali zavidnu dozu pismenosti i domoljublja

slika manja : Denis Bećirović, bošnjački član bh Predsjedništva iz reda ‘trojke’, ‘pola čovjek-pola pismo’ konačno je pokazao pravo lice i skrivanu vezu sa SDA/DF principijelnom koalicijom za opstanak u vlasti po svaku cijenu.

Do jučer pljuvan i karikiran, deklarisan kao ‘izdajnik iz ‘trojke’ koji je ‘prodao državu Dodiku’ svojim ‘pismima’ i dopisivačinom ovog Ramazana sa Dodikom te bajramovanjem kod Reisa i dovljenjem na Kovačima, rumeni zelenbać Denis je doživio satisfakciju potrebne populističke dnevne doze bošnjakovanja. Nema veze što ta bespotrebna pisma i izjave ne znače ništa osim kompliciranja i zaoštravanja situacije u BiH, dapače, to nam treba, postao je ‘gazija’ na braniku domovine. Promotivni tekst na web sraoni Bošnjaci.net (čiji ‘kolumnisti’ Muhamed Mahmutović te bula Elmedina Muftić su više puta prijavljivani i davali izjave u SIPAi zbog prijetnji sudijama i govoru mržnje) vlasništvo izvjesnog Krcića jarana Resia Kavazovića i slika ovog neviđenog narcisa-političara blješti i u ovom leglu mržnje, islamista i radikalnih džamijskih botova, gdje svoje ‘kolumne’ svakodnevno objavljuje ‘Hižaslav’ hodža Cerić Mustafa, Bećirović se ne može nagledati ljepote svoga portreta spremnog za neku novu tortu ili njegov ured.

Ali, uvijek ima ponešto, jebi ga, muslimani smo, nismo valjda ljudi.

Naime, gramatička poznata bh nepoznanica i pravopis po čemu se obavezno ‘istiĆu’ mnogi ‘kolumnisti’ na ovoj fabrici podjela i veličanja vjere u naslovu je, kao u svakoj ‘kolumni’ hodže Cerića, zasjala u pravom sjaju. Bećirović je postao BeČiroviČ, kao kad ćevap postane Čevap, ili džamija kad se preokrene u Đamiju. Ili kad pozivaju Bošnjake da izađu na izbore nakaradnom doskočicom ‘izaDŽite na izbore’ …

Druga greška u naslovu je tipa felera i svakom se može desiti. Ali da je BeČiroviČ ‘porulio’ Dodiku, u to nema sumnje. ‘Porulio’ je i svima nama, čisto neka se zna.

slika veća : Neki kuvajtski šeik i ‘učač’ Kur’ana Mishary bin Rashid Alafasy bio je gost u jednoj od silnih džamija New York države USA, u sandžačkoj džamiji zvanoj ‘kulturni centar ‘Plav i Gusinje’ ovog Bajrama pa o tom događaju zavidan prilog ide na istoj sraoni od portala.

No, nije poanta u šeiku ni u Bajramu (svaki dan su na sceni dobro unovčena ‘druženja’ i gostovanja nekakvih učača, hafiza, mualima ili predstavnika IZ iz Sarajeva) već u džamiji koja je ogledalo Bošnjaka, ponekad i nepostojećih Bosanaca. I u motivima sa slike.

Kako se u dijaspori Amerike gdje IZ BiH ima i svoje predstavništvo kao prava pravcata država sve prepisuje iz BiH, stoga i ovo gostovanje ‘brata’ nije izuzetak. Ali nisu ni slike iz džamije jer su i one preslika Bosne kakva nam se događa i stvara. Kakvu svaki dan viđamo i živimo.

Dakle, to je Bosna iako ja na ovoj slici vidim Palestinu ili Iran, možda i Saudi Arabia-u, no Bošnjacima je to okvir države kakvu su smislili i kakvu očekuju da je private i ostale nacije ili nacionalnosti.

Eto, te i takve ‘Bosance’ nagradila je vesela Benjamina Karić u svojoj zadnjoj privatnoj posjeti Americi ‘zlatnicima grada Sarajeva’ koje udijelila ‘vlasniku’ Bošnjaci.net i još nekim Sandžaklijama džamijskim rukovodiocima (od kojih su dvojici odbili ddonacije u IZ Sandžaka) ‘za doprinos državi Bosni’. Benjamina očigledno nije samo prirodno vesela, ona je i prirodno opasna SDP zelena načelnica. Što joj je muž kardiolog kod Sebije Izetbegović bliže Sebiji, to Benjamina sve zelenija.

Slike su ruglo ‘evropske i građanske Bosne’, ogadiše Bosnu i ne liče na nju.

Nažalost, sve su iste u svim džamijama i kod kuće i u dijaspori, i u očima domaćina, to smo mi.

photo : Denis Bećirović i spektakularni šeik iz Kuvajta, arhiv