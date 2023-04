Sa javnim mobingom i maltretiranjem građana u povodu vjerskih islamskih praznika vlasti FBiH su odavno šerijatizaciju uvele i u propise : u povodu Bajrama ograničavaju i mijenjaju i režim saobraćaja

Navikli smo da u ‘građanskoj’ i ‘sekularnoj’ državi BiH u povodu vjerskih islamskih praznika život načisto stane i sav se preseli u džamije, posebno u glavni bh grad ‘Republiku Sarajevo’, koji je, sudeći po medijima jedino mjesto gdje život nastaje i opstaje. Za razliku od pravoslavnih i katoličkih praznika ili Nove Godine koji prođu skoro u tišini i u realnosti (osim u rušenju plakata i bilboarda u povodu Božića, Nove Godine ili zabrane dijeljenja dječjih paketića) i u medijima (čak ih ni glagoljiva internet načelnica Benjamina Karić ne primjećuje, ne zna kako se šaraju jaja, ma ne zna ni čestitati praznik kako Bog nalaže, samo zna peći baklave i dijeliti ih na Baščaršiji), islamski praznici su već dugo zapravo državne manifestacije vlasti i vjere.

Tako mediji, svi redom, mjesec dana Ramazana a onda u povodu Bajrama koji se slavi tri dana, načisto maltretiraju i izluđuju građane, čistim vjerskim mobingom, kao da u BiH ne postoji nijedna druga nacija osim muslimana. Zbog kolektivne žderačine po restoranima, ulicama i parkovima, mostovima i brdima, sa očiglednom agresivnom namjerom dokazivanja vidljivosti i prisutnosti vjere, zatvaraju se ulice, skraćuju se djeci časovi u školama, prave se pauze u bh Parlamentu da se, kako kažu iftari, čak i Visoki bh predstavnik odlaže donošenje svojih odluka ‘zbog Bajrama’, stoga nije potrebno nikakvo ‘kažnjavanje’ ni Reisa ni Bakira Izetbegovića za ‘prebrojavanje saffova’ i džematske omladine, dok se bošnjački skoro svi predstavnici državne vlasti presele mjesec dana na Kovače ili u ured Reisa Kavazovića.

Mediji posebno dopunjavaju ovu sliku evropske države pa nam tv dnevnici na tv ekranima postaju preplavljeni ahmedijama, nekakvim ‘hutbama’, i čitavo vrijeme emitovanja utroše samo na intervjue ili izjave ‘funkcionera’ Rijaseta, hodža i hafiza, tu nema mjesta čak ni za poštenu vremensku prognozu. Printani mediji i internet portali ih prate u stopu, čime se opravdano postavlja pitanje : šta će uopšte tv i drugi mediji Islamskoj Zajednici kad su pored njenih državni mediji u istoj funkciji?

Iako je to čisto iživljavanje nad ostalim građanima nemuslimanima kojih nema i ne smije biti uopšte, niti smiju biti vidljivi, mediji odrađuju posao vlastodržaca dok nam Reis postane glasniji nego u ostatku godine i prepun je ratobornih i domoljubnih savjeta i ajeta, a novine prepune slatkih priča o prelasku na islam, o hadžu, o Kur’anu starom milion godina, o ‘šejtanima’ i ‘dušmanima’, i sve je potkrijepljeno licemjernim čestitanjima i slikanjem ‘važnih faca’ u saffovima. Poseban udar IZ BiH obavlja po vrtićima i školama, obrazovne ustanove nam izgledaju kao mejtefi dok napirlitane hodžice dijele paketiće i ‘banke’, koji su za razliku onih novogodišnjih totalno drugačiji od poklona Djeda Mraza.

Navikli smo također da se u povodu islamskih praznika u BiH sve manifestacije osim vjerskih svedu na nulu, sve se odlaže, od ‘Zvezda Granda’ do Sarajevo Festivala’ i bez ikakve zle namjere trebamo se upitati u kakvoj i kojoj državi živimo. Čisto reda radi, jer znamo.

Evo, čak se i režim saobraćaja mijenja zbog Bajrama, tako da nam vjerski propisi postaju državni, ali samo u FBiH, očigledno nama je država BiH ono što smo ‘jamili’ u ratu.

Kao i ranijih godina, tako i uz ovaj Bajram vlasti propisaše da se zabranjuje prijevoz eksplozivnih materija na prostorima FBiH dok Bajram ne prođe. Što znači da se zaustavlja i promet gorivom, pa tako ‘ispada’ da nam je Bajram itekako eksplozivan praznik. Što opet dalje znači da nas baš briga ako se zapali koja cisterna u Trebinju, Širokom Brijegu ili u Banja Luci, važno je da parkiramo kamione u Federaciji. A puna nama usta ‘cjelovite’ Bosne ‘na svakom pedlju’.

Sa Bajramom stižu i zapaljive prijetnje, izjave i napucavanja predstavnika vlasti, tako da je ugođaj baš onako bombastičan i očekivan. Da ti naprosto dođe žao što ne traje duže.

Međutim, i tu se IZ BiH pobrinula, ne plačite što ‘odlazi najdraži’. Ima ona praznika raspoređenih čitavu godinu, tako da država ne brine, ima se šta slaviti. Tek smo počeli.

Komšić i Bećirović su već sebi rezervisali apartmane na Kovačima, odmah do Reisa. Da pojednostave protokol.

photo screen : zbog Bajrama se mijenjaju propisi, dnevne novine ‘Patria’, arhiv