Utica NY : Nakon kraha u akciji sakupljanja sadake za izgradnju replike spomenika ‘Sebilj’ putem interneta, Hanka Grabovica ne odustaje, prešla na žurkanje po kafanama, ulaznice za ‘druženja’ uz lovu prodaju hodže u tri džemata grada Utica NY

Nije išlo kako je bilo zacrtano u BACA (Bosnian American Community Association fo Utica NY) udruzi- desnom političkom krilu utičkih džemata, sadaka-akcijom putem goFundMe.com aplikacije od ‘ucrtanih’ $150.000 Hanka Grabovica šefica ovog političkog i vjerskog udruženja sakupila je tek $12.530. Ta cifra se sedmicama kiseli nepromijenjena. Džaba bilo Hanki i agilnom osoblju takmičarsko listanje sa donatorima, džaba i ono ‘zlatni’ ($5.000,00), ‘srebreni’ ($2.500,00) ili ‘brončani’ ($1.000,00) donator (vakif), ma nisu upalile ni poznate ‘navlakuše’ – uplate iz ruku članova udruge ili jarana. Koje su trebale da namame i upecaju ostale a ono što su dali im se vrati. To smo viđali ranije u kafanama, kad šef kafane baca lovu šakom i kapom za narudžbe pjesmice a mi ko volovi navalimo da se takmičimo, dok on kasnije od rođaka pjevača povrati svoje a mi ispušili.

Jednostavno, internet je ocijenio da Hankino maslo ‘nije za Ramazana’. Osim toga, previše je tih ‘goFundme’ objava uz džamije, postaje internet zasićen. Eno, u tišini kao i Hanka nekadašnji utički lola i bekrija a kasnije ‘uvaženi hadžija’ Bajro Smajić vlasnik privatne autonomaške džamije koja to nije, moljaka također za svoj projekat, ‘važan’ kao i Hankin. On je otpočeo zidanje munare na svojoj džamiji, ima lovu ali kao i Hanka čeka da prvo istrese sirotinju preko online dopisivanja. Jer, sve što ostane, ide njemu, tj. njoj.

Praviti ‘Sebilj’ u ovom našem gradu je budalaština i bacanje para, o tome smo pisali više puta (vidi postove pod ‘Utica TracH News’) ali nacijo, ono što džemati naume, to je i ‘farz’ odraditi. A i džamija uvijek malo, kaže raja. ‘Farz’ je, tj. obaveza također da džamije nikad ili rijetko daju, oni znaju samo sakupljati sebi, Hanka se onda dosjetila da ih bar malo uključi u ovu ‘za našu budućnost važnu akciju’, po čemu ‘će mo se prepoznavati’. (Kao da već nismo i previše prepoznatljivi).

Krenula tako ‘utička sultanija’ u žurkanje. U večerice, iz folklor i lokalce pjevače što mi zovemo ‘druženja’, tako da su u tim aktivnostima hodže postali pravi menadžeri Hanke Grabovice. Nakon što ih je sve ‘posjetila’ kao prava nesuđena načelnica i kao da se ne viđaju svaki dan, Hanka im je odprintala ulaznice i dala im da ‘tapkaju’ i preprodaju. Tako su ‘naši’ imami postali preprodavači njenih karata, gluho bilo, a serija ‘druženja’ oživila. Kao nekada u udruzi ‘ABA’ koja je djelovala za Fikreta Abdića i njegove aktiviste u ovom fantomskom udruženju, i Hanka se okrenula kafanama i prva lagana večerica ($40.00 ulaz) je već isplanirana za 22. april u restoranu u New York Mills gradiću, gdje će pjevati lokalac Zuda Husić a tancati njegov folklor ‘Behar’. Tu će ‘gost iznenađenja’ kao nekad pjevač Džemo ili sadašnji sekretar crkve-džamije u našem gradu Armin, ‘nastupiti’ jaran hodža iz Syracuse susjednog nam džemata. Da nas malo poduči ‘našim korjenima’ i da ujedno ne zaboravimo tekbirati proslavljajući ujedno i Bajram. Valjda će nešto ostati i za Hanku, međutim kad se sve sabere i kad se oduzmemo, čisto sumnjam da će tu biti ‘nafake’, džaba hodže zovu i nude karte za ovo ‘parajli druženje’.

Kako god, Hanka je isprintala karte i za 27. april, ide malo da popravi biznis vlasniku kafane ‘Milano’ ahbabu i džematliji ‘Pami’ (vlasnik građevinske co, ime iprezime poznato redakciji), koji bi, obzirom na paprene ulaznice mogao ‘daga Allah nagradi’ postati bar ‘zlatni’ donator. I ovdje se najavljuje ‘iznenađenje večeri’ što može biti bilo ko i bilo šta, ali pored ulaznica, ne vjerujem da ima većeg ‘iznenađenja’. ‘Samo’ $100.00 po osobi, ako se uđe udvoje i držeći za ruke, velikodušno nam Pamo i Hanka daju popust i kartu za $175.00. Sudeći po ‘stajlingu’ i raskoši organizacije, ‘iznenađenje’ bi mogao biti kakav hafiz iz kojeg od susjednih džemata ili možda čak i stalni ‘nabiguz’ i jaran džemata načenik Palmieri, čim je tako ulaznica merhametli.

Nevjerovatno slatko zvuči poziv BACA udruge da dajemo donacije a ”Pami’ lovu za ulaznice jer da se ovim ‘stvara bolja budućnost za sve nas a pogotovu za djecu’, koja će moći prošetati do ‘Sebilja’, te da izgradnjom ‘Sebilja’ čuvamo našu istoriju, nasljeđe’ i ‘radost i ponos za buduće generacije’. Šta znam, valjda Hanka zna učiteljica je, da ‘naše’ djece ima blizu 100 po zatvorima Amerike zbog droge, provala i još koječega a pored toliko džemata i ‘čistoće vjere’ koja ih ‘izvodi na pravi put’ pa i Hankine brige međutim kad se ‘pravi’ da to ne zna treba je uputiti i reći da bi bilo bolje da se pobrine o budućnosti te i takve djece umjesto što političari, pravi spomenike i vjerski ispira mozak omladini našeg grada uz retuš istorije i nasljeđa BiH.

A ‘Sebilj’ k’o Sebilj, napraviće se on, nije da neće. Samo neće to ići tako kako je Hanka zamislila.

‘Naš narod nije bleČak’ – govorio je ‘naš’ predsjednik Alija Izetbegović, ako njegove knjige ne lažu. Učiteljica Hanka iako hodi utabanim njegovim stazama revolucije, ne može zaobići narod.

photo : Hanka Grabovica (prva s lijeva) u posjetu džematima grada, desno : hadžija Bajro Smajić, vlasnik privatne džamije u gradu Utica NY, arhiv