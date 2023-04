Vehabija ‘antiDaytonac’ Aličković se voza po Luna parku i ‘pomaže izbjeglice’ na granici Turske i Sirije, ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa se svađa sa ahmedijama Sandžaka zbog sadaka–donacija iz dijaspore, vlada sebi uvećala plate po bosanskom a borcima po ‘švicarskom modelu’, Sarajevo smanjilo cijene grijanja građanima u ljetnom periodu

Mi se vozimo, mi se vozamo, od sadake vaše ničeg nema slađe

Vehabija ‘antiDaytonac’ Nihad Aličković poznati sarajevski bekrija i sakupljač sadake/hedije za svoje važne akcije ovaj Ramazan je proveo baš onako-turistički. Nakon što je poslije zemljotresa u Turskoj otišao tamo o trošku dijaspore i džemata (ono : pošaljite Allah će vas nagraditi ali na moje ime i na ovaj račun, nemoj nikako by Western Union tamo su me zabranili), osladilo mu se pa je opet naručio lovu i otišao ‘na granicu Sirije i Turske. I tamo se sa ekipom bradonja uparađenih sa ljiljanima i šiltericama skoro čitav mjesec zabavljao. Izrentao auta, uplatio hotel, frizirao se, pa onda kao pravio neke paketiće i sve tako uz srdačno ‘alahu ekber’, ‘tekbir’, pola turski a pola engleski, ‘Niho’ se ono baš fino proveo. Vrhunac je bila vožnja u Luna parku sa djecom za koje je organizovao i likovni čas pa će kaže, kad se vrati u BiH to pokušati ‘prodati’ nekom od muzeja.

Ma ne može slađe, sve je to prostr’o na svoj ‘fejs’ a ono čestitke sa svih strana. Zašto ne može slađe? Pa zato što odavno nismo vidjeli vehabije i domaće mudžahedine na električnim kolicima u zabavnom parku sa djecom u krilu. Obično ih gledamo sa prijetećim prstom ili sa kalašnjikovim u pozadini, ili u protestima a ovdje ‘Niho se zanjih’o’. ‘Drama’- kaže Aličković, ‘ne viđeno’. Baš tako. Šaljite lovu da se vozimo. Mi se vozamo.



Zbog hedije – tuku se ahmedije

Kad smo već kod sadake, tražimo i molimo da se zakonom to uredi i propiše. Jer, konačno, BiH koja od toga živi, nema propis da to reguliše, pa su uz česta dramčenja i prosjačenja po Svijetu, česte i svađe. Ako ništa a ono bar da se ne sramotimo nepropisno kome idu pare i čije li su, već da to obavimo zakonski.

Vječiti putnik parama sadake, naročito iz dijaspore i od svog šefa Reisa Kavazovića – ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić je tako umalo pokvario post ovog ‘najdražeg mjeseca ibadeta’ ma šta god to značilo, svađajući se sa Bošnjačkim Nacionalnim Vijećem u Sandžaku, a u ime i ispred ‘Bošnjačke akademije’ Novg Pazara i šire okolice, sve do Sarajeva, gdje je u vrhu odbora te privatne muftijine ‘akademije’. Oko toga kome će pare iz dijaspore. Ovi iz BNV tvrde-šaljite nama, ‘Hižaslav’ žestoko uz plač za lovom uzvraća : ‘ne možete vi uzimati donacije, to ide meni, hoću reći ‘bošnjakoj akademiji’. Pa onda frcaju žiro-računi banaka i upute. Onda se u ovaj međudržavni islamski cirkus umiješao i jedan od nekoliko Reisa Sandžaka pa stao na stranu BNVa ‘Hižaslav’ (ode lova, moram) opalio i po njemu.

Sad, kao u svakoj svađi gdje najebe treći, dijaspora ne zna kome će slati lovu.

Vjerovatno oboma, ima se (budala) more se. Priča za užitak i za popodne sve do iftara, ne treba to propustiti.

‘Švicarski model’ i bosansko – balkanska tehnika

Još jedna ramazanska preslatka skazka stiže iz bh vlade neprevaziđenog Fadila Novalića zvanog ‘malina respirator’. Vlada je, naime, slavodobitno objavila kako su napravili izmjene Zakona o osnovnim pravima boraca, šehida, vojnih invalida i ostalih korisnika budžeta po kojim izmjenama su uvećali naknade ovim kategorijama za 5 %. I to na savremen i najmoderniji način : ‘švicarskim modelom’, kako je pojasnio Fadil Oprosti. ‘Sto mu gromova’, neka smo i mi konačno postali Švicarska, nema druge nego ovako uskliknuti. I red je, već decenijama nam obećavaju da će mo postati bogati i neutralni i evo nas, tu smo. Kaže vlada to znači da će se ove naknade uvećavati u sladu sa porastom bruto proizvoda.

I taman kad pomisliš kako je to odlično, skontaš da je genijalno. Umjesto kao do sada osnovica od 641,66 KMa je uvećana po ‘švicarski’ i sada i u buduće izosi 730 KMa. U praksi to im i nama dođe oko 40 KMa povećanja.

Zakon je usvojen, parlamentarci su to objenoške prihvatili i 15 miliona ‘uštekanih’ KMa kreće od maja ove godine u džepove korisnika, retroaktivno od 1. januara.

Istim zakonima su, međutim, naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja uvećane za 15%. Zato jer u Švicarskoj ‘heroji’ i ‘gazije’ imaju prednost nad običnom boranijom od raje.

No, kad smo već ušli u ‘Švicarsku’ i njen model, da li iko može reći zašto iste metode nisu korištene kod povećanja plate guzonjama u vlasti? I po kojem onda ‘modelu’ su ‘naši’ bajni parlamentarci i vlada sebi povećali platu? Iako nema još ‘nove’ vlasti rade i ‘stari’ i novi’ i u manje od godinu dana, iako su plaćeni više nego ijedna druga vlastela na Zapadnom Balkanu, u dva navrata su sebi povećali plate za čak do 1.000 KMa.

Otkrivamo, to je bio obračun koeficijenata po ‘bosanskom modelu’ i balkanskoj taktici’.

Što znači : mi idemo u EU a oni ne idu nikud. Njima nigdje nije bolje.



Stiže ljeto, pali radijatore

Za kraj još jedna genijalna, od vlasti ‘Republika Sarajevo’. Ovi veseli ‘opozicionari’ iz ‘trojke’ donijeli su propis po kojem se smanjuje cijena grijanja. Da je propis donijet novembra prošle godine ‘ajde i da se prestrašimo, ali nacijo, grijanje se smanjuje u ljetnom periodu kad ga za koji dan neće ni trebati. Zato smo presretni ovim propisom.

Samo zbog te vremenske i geografske činjenice, osim ako se ne ispostavi da ugrijani radijatori ne počnu izbacivati hladan zrak, ova vlast je zaslužila da se pohvali neviđenom pameću, dosjetljivošću i brigom za građane.

I to pod uslovom da ovu cijenu grijanja ne izmijene krajem ove godine, kad počne zima.

Što se, znajući mudrost i pažnju vlasti, vrlo lako može desiti.

photo : nasmijani vehabija ‘antiDaytonac’ Nihad Aličković, Luna park na granici Sirije i Turske, arhiv