Konačno je piskaranje Denisa Bećirovića doktora za ‘pismologiju’ urodilo plodom : pored izborne blokade dobili smo i parlamentarnu – ozvaničili su je predstavnici Srba napuštanjem sjednice predstavničkog doma a Bakir Izetbegović politički mrtvac–prodisao.

Nema toga u bh političkom šibicarenju iz poslaničkih klupa ko je više napisao i poslao ‘pisama’ od Denisa Bećirovića, rumene svježe snage ‘osmorke’ koja ga je ustoličila u fotelju bh Predsjedništva. Dokoni statističari su već izračunali da bi, kada bi se izbrojala njegova pisma, reakcije i žestoki odgovori koje bifla iz minuta u minut svakom kome stigne, (naravno kao što je red najviše Srbima i Hrvatima sa kojima je u koaliciji i u vlasti i međunarodnoj zajednici-glavnom ‘krivcu’ za sve što se događa u BiH), proizašlo da se svaki peti stanovnik državice Bosne dopisivao sa ovim narcis-političarem. Dok je po bljutavom, prozirnom i dnevno-svađalačko-huškačkom sadržaju i značaju ovih literarnih uradaka za zemlju BiH odmah tu negde uz ahbaba Željka Komšića.

Eto, baš sa tim Komšićem ovih dana piše pisma i deklaracije, u pauzama kad nije sa Reisom po iftarima ili dok ne tipka po telefonu, javno i bez skrivanja ruši sopstvenu stranku SDP zahvaljujući kojoj je zasjeo u fotelju Predsjedništva sa pučistima u njoj i zateže svilen gajtan svom predsjedniku Nikšiću, očekujući da i tamo u stranci bude predsjednik.

I ono najvažnije, oživljava političkog mrtvaca Bakira Izetbegovića na čemu mu zavide mnogi prvi i drugi uz Bakira.

Svojedobno su Bakirovi mediji za njega rekli da je ‘pola čovjek–pola pismo’, aludirajući na njegova bezvezna piskaranja, ljuti što je ‘izdao državu’ tj. SD/DF/Reis koaliciju i kivni što nije u ‘probosanskim’ kao patriotskim već u ‘onim drugim’ nebosanskim i izdajničkim strankama, od jučer postao je u njihovim očima ‘čitav čovjek’ i u pravo vrijeme na pravom mjestu. Skupa sa Komšićem potpisao je izjavu/deklaraciju koja je namijenjena kao ‘žestok odgovor’ Dodiku na njegovo nasrtanje na imovinu države, priču koja se poteže iz svih kabineta bošnjačkih političara svuda i uvijek, posebno poslije zadnje odluke i zakona o imovini u ‘državi’ Milorada Dodika.

Izjava k’o izjava, kao deklaracija ili rezolucija, nikog ne obavezuje a košta samo Bošnjake, ništa novo ni nepoznato i bez ikavog formalno-pravnog značaja ili mogućih korisnih posljedica, međutim ‘Bećir-aga’ je naprosto uz dogovor sa sultanom Bakirom koji blokira, opstruiše, lomi ruke i prisvaja i kupuje delegate pokušavajući već šest mjeseci bezuspješno da se otkači sa političkih ‘respiratora’ na kojima jedva diše iako nisu kineski, u izjavi izmamio potpise i svog šefa Nermina Nikšića, Konakovića, te parafe već otkrivenih šibicara i političkih švercera Ogreševića i Efendića starih ahbaba SDA mafije, čak i potpis Naše stranke bezličnog Forte.

Konačno, poslije vešegodišnjih dopisivanja Bećirovićeva izjava je polučila prave učinke dok su vlasti ‘trojke’ koje nije bilo teško nagovoriti da potpišu, pokazale da su osim bitke da sa scene uklone Bakira i SDA dosljedni jedino još u svojoj nezrelosti, dodvoravanju Reisu koji ih ‘ne šljivi’ ni zašta i u trgovinama sa foteljama, a koji učinci su polumrtvog Bakira vratili na početak njegovog opstanka u vlasti po svaku cijenu, čak i da rata malo bude.

Iako je Bećiroviću poznato da Dodika ne može ni odvratiti ni promijeniti pismima i izjavama, iako je već u vezi imovine predao skupa sa Komšićem apelaciju Ustavnom Sudu BiH, pa čak i ako zna da od otcjepljenja ili preotimanja imovine nema ništa, Bećirović je ovim potezom stao na žulj i međunarodnoj zajednici, američkom ambasadoru, visokom predstavniku i svim drugim ‘zapadnim’ diplomatama koji su pod palicom Izetbegovića oglašeni personama non grata i popljuvani kao nikad ranije u istoriji BiH potvrdiivši ‘bitku’ Izetbegovića za vlašću kao legitiman cilj i sredstvo i kao cilj i njegove baze ‘trojke’, i ovom izjavom je lično potpisao priznanje svoje stare politike koju kani provoditi u Predsjedništvu. Postao je i on ‘trojanski konj’ u ergeli SDA/DF farme u kojoj se o farmi brine i vlast ‘trojke’, sa figom u džepu i koketiranjem sa državnim patriotizmom i sa Islamskom Zajednicom. Koja neće moći više javno tvrditi kako Bećirović radi samostalno i bez njihovog znanja kao pri imenovanju Lagumdžije ambasadorom po želji SDA braće, već da djeluje uz njihov potpis i blagoslov. Te da i oni prodaju a Izetbegović kupuje vrijeme svog opstanka.

Jučerašnje napuštanje sjednice srpskih delegate u domu bh Parlamenta zbog ove izjave do sada je nešto ‘najkorisnije’ što je Bećirović ispod ispod Alijine slike u uredu i skupa sa Komšićem u ime Izetbegovića mogao smisliti. Nastaju, naime nove blokade kojima se vrlo lako može pridružiti i koalicioni partner ‘trojke Dragan Čović i to ne one izborne i pred izborne već parlamentarne i mnogo pogubnije po narod i državu, i to u suton najavljene intervencije viskog bh predstavnika od koga se očekuje razriješenje bh šarade i blokade koja traje već više od šest mjeseci i koja će se sigurno preliti i u samo Predsjedništvo.

Bakir i Željko mogu zadovoljno trljati ruke a od sad pa nadalje i u buduće više ni ‘trojka’ ne može da okrivljuje samo SDA i Bakira za blokade. Imaju šofera i kočničara u svom zelenom vozićku i vozaju se sa njim. Besplatnom kartom.

photo : Bećirović Denis, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, arhiv