i uživo i posthumno, još jedna bruka ‘trojke’ u Sarajevu : odgođeno potvrđivanje javnog priznanja plakete ‘počasni građanin Sarajeva’ zbog umrlih muftije Zukorlića i Hasana Čengića te živog ‘akademika’ mufljuza ispod ahmedije ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića



* Sarajevo nastavlja sa sramotom i neviđenim brukama oko dodjeljivanja nagrada i priznanja pod palicom vesele načelnice Benjamine Karić i ‘genetski predodređenih kadrova za funkcije’ iz familije Ademovića, stranke ‘Narod i pravda’ predsjednika Dine Konakovića.

Znamo da niko pored Benjamine nije veći ‘stručnjak’ u dijeljenju plaketa, zlatnika grada (koje načelnica dijeli šakom i kapom i počesto i osvjedočenim islamističkim radikalcima tipa Karića iz web sraone Bošnjaci.net i džematima Amerike) i seciranju spomenika i istorije glavnog bh grada, međutim odlično se u tome snalazi i Jasmin Ademović – ‘Kemin sin’ (sin Kemala Ademovića bivšeg direktora zloglasne bošnjačke UDBe zvane AID) predsjednika Skupštine KS koji je na čelo došao kao ‘genetski predodređen za funkcije’ kako ga je opisao Elmedin Konaković sadašnji ministar vanjskih poslova.

* Jučer je Skupština trebala usvojiti odluku Komisije za javna priznanja po kojoj su plakete ‘počasni građanin Sarajeva’ trebali (između ostalih) dobiti ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić – bivši nezakonito izabrani Reis i savjetnik sadašnjeg Kavazovića, te umrli muftija iz Sandžaka Zukorlić i umrli Hasan Čengić-ratni logističar i bivši predsjednik Sabora Rijaseta. Ove prijedloge dala je stranka ‘Narod i pravda’ a Komisija potvrdila međutim za pravo čudo delegati Skupštine iz reda SDPa i ‘Naše stranke’ su bili protiv toga, posebno su bili protiv dodjele ovog priznanja Ceriću, Zukorliću i Čengiću, tražili su da se glasa ‘odvojeno’ a ne ‘u paketu’, međutim glasanjem je Skupština to odbila pa su ovi delegati otišli na pauzu i nisu se ni vratili, zbog čega odluka nije verifikovana.

Sramota i bruka su učinjeni bez obzira šta će dalje biti sa ovim nagradama samim kandidovanjem i ‘paketom’ dok je stranka Elmedina Konakovića nastavila sa svojom ideološkom vjerskom matricom koju je prakticirala do sada i SDA stranka.

* Naime, samim utrpavanjem u ovaj paket i živih i mrtvih, zaslužnih i nezasluženih, gdje je najveća državna predstavnica i evropska i svjetski poznata plivačica BiH Lana Pudar utrpana među kriminogene face ispod ahmedije (da lakše prođe kod glasanja) Skupština KS je bestidno pokazala još jednom kuda i kako vodi glavni bh Grad a time i državu.

Znamo, to svi znaju, veze i jaranstvo Konakovića sa Sandžakom (njegove posjete ovoj srpskoj Pokrajini, dodjeljivanje donacija iz budžeta Sarajeva za tamošnje džamije i tamošnjoj nakaradnoj i privatnoj akademiji u čijem odboru je ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, o čemu smo više puta pisali), to je stara ‘boljka’ Sarajeva i države ali dati makar i posthumno plaketu počasnog građanina BiH radikalnom vjerskom službeniku i političaru iz druge države je više od vjerskog sljepila i stranke i Konakovića ‘europejca’, više je od političke blamaže.

Osim što se ovaj hodžica šerijatski vjenčao u Sarajevu (a vjenčao ga ‘Hižaslav’ Cerić kao Reis Kavazović Bakirovu kćerku) sa jednom od nekoliko njegovih estradnih hanuma, što je u Sarajevu dobio i ličnu kratu a zatim i u Srebrenici gdje je dolazio dok se moglo glasati, drugih preporuka i ‘zasluga’ ovog medijskog i bahatog vjerskog službenika i političara te slatke priče o Sandžaku i BiH kao jedinstvenoj državi, u njegovj istoriji se ne može naći. Ako izuzmemo to što je bio protukandidat Reisu Kavazoviću u obnavljanju njegovog drugog mandata i stalne pare koje je crpio iz Sarjeva.

* Nagrada umrlom Hasanu Čengiću ratnom logističaru, sivoj eminenciji SDA bratije i glavnoj ‘halki’ i vezama sa Iranom i ratnim donacijama te jednim sa crne američke liste protiv kojeg se čak vodio postupak u Sarajevu za silne donacije, zloupotrebe i veze sa Bliski Istokom i bankarskim transakcijama Rijaseta u vezi donacija po Beču i drugim destinacijama, dokaz je više da ‘nova’ vlast u Sarajevu baštini iste postulate građanske i evropske države BiH.

I o sprezi IZ BiH i vlasti, ma koja to vladala.

* No, najveće ‘iznenađenje’ je prijedlog da se ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa skupa sa ovako ‘časnim’ građanima Sarajeva’ nađe u društu Lane Pudar zlatne bh reprezentativke, evropske i svjetske zvijezde u plivanju o kojoj na sav glas licemjerno zahvalama bruji čitava država, da oboje ‘plivaju u istom bazenu’. Veće dvoličnosti odavno nismo vidjeli.

Ovaj najveći mufljuz i radikalni islamista ispod ahmedije nije ničim zaslužio plaketu počasnog građanina Sarajeva, čitajući njegovu bigrafiju da ima Boga i pravde (ali ne ove Koankovićeve sa ‘narodom’) on bi odavno bio u zatvoru. I kao krminalac i kao ratni zločinac. Podugačka je lista njegovih ‘zasluga’. Počnimo od samog nezakonitog izbora za Reisa pa nadalje do današnjih dana, teško je sve pobrojati. Učestvovao je aktivno u bh ratu u Krajini iz Zagrebačke džamije, sakrivao pedofiliju u IZ BiH (slučaj Gluha Bukovica i ostali slučajevi), privatizirao je ‘srebrenički cvijet skupa sa ženom i sestrom i na kostima žrtava zarađuje godinama lovu (5 KM po cvijetiću), nezakonito mu je dodijen stan od ‘Hidrogradnje’ od preko 200 m2 (bivša kuća partizanskog generala Rate Dugonjića otkupljena certifikatima) uz dogradju garaže parama IZ BiH, ‘zaslužan’ je za dovođenje mudžahedina i vehabija u BiH koje je godinama branio i sakrivao uvodeći ih sa Alijom u ArBiH a tjerajući iz armije nebošnjake, na kraju svih krajeva, nakon Reisata kao penzioner i savjetnik Kavazovića i danas truje i huška Bosnu u rat i mržnju svojim svakodevnim pismima i ‘molitvama’. Branio je Saudi Arabia-u u svirepom ubistvu američkog novinara, podržavao je Rusiju javno i Putina koreći Evropu ‘što se ne ugleda na njega’, Čečenija mu je bratska i uzor država, čak je predsjedniku Ramzanu Kadirovu poznatom finansijeru terorizma zakačio srebrenički cvijet na rever, gostujući kod njega a posjetom Kini, pohvalio Kineze i njhihovu vlast u protjerivanju muslimana Uygura…

Ima toga još, i danas ovaj pokvarenjak sa diplomom ‘akademika’ koju mu je dao muftija a u privatnom ‘univerzitetu’ i ‘akademiji’ u Novom Pazaru je aktivan u stvaranju islamske države Bosne, i dalje putuje o trošku ‘akademije’ u Sandžaku i parama iz Sarajeva. Svađa se oko donacija iz dijaspore sa BNV i po svijetu i dijeli ‘lekcije’ i prijedloge po silnim islamskim forumima od kojih ti se želudac izvrće.

Sada, kad je u istoj ravni sa Lanom Pudar, pliva dalje. U bazenu. I to ne u onom kojeg je davno otvorio i zatvorio Fadil Novalić u Mostaru već u svom, u Sarajevu, u kojem se sa ‘lauretima’ guše i oni i Konaković Elmedin.

photo : prijdlozi za počasne građanine Sarajeva s lijeva-Hasan Čengić, muftija Zukorlić i ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, arhiv