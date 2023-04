nezakonita vjerska odluka Kantona Sarajevo o skraćenju školskih časova u školama zbog Ramazana se provodi u tišini, kad se isposti biće bezvrijedno o njoj raspravljati, mediji o tome namjerno šute, jedini izuzetak koji je bio glasan o toj odluci bio je publicista, književnik i novinar Fatmir Alispahić

Ako se o nečem ne piše, onda toga i nema, je li tako?

E, nije. Nezakonita vjerska odluka Skupštine Kantona Sarajevo od 29.03. ove godine da se djeci u školama skrate časovi zbog Ramazana koju je potpisala ministrica za odgoj i obazovanje Naida Hota Muminović, provodi se u namjernoj tišini bošnjačkih medija i o njoj se ne piše. Ima je itekako. Kritike dijela javnosti intelektualaca i roditelja djece nakon donošenja ove sramotne odluke su ubrzo nestale sa radara medija kao da odluka ne postoji, društvo ‘trojke’ (osim izuzetka ‘Naše stranke’ koja je glasala protiv takve diskriminirajuće odluke) u vlasti KS mudro šuti i čeka da prođe Ramazan kada o odluci postaje svaka rasprava bespredmetna. Muslimani se ‘prave Englezima’.

Podsjećamo, odluka je donešena na prijedlog poslanika iz SBiH kao još jedna u mnogim nizovima klasične šerijatizacije građanske i sekularne države BiH i u suprotnosti je sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini po kojem su svima u BiH zagarantovana ista vjerska prava i po njoj se skraćuju školski časovi da bi đaci mogli na vrijeme iftariti. Bez preciznijeg pojašnjenja šta će i kako postupiti djeca koja ne upražnjavaju ove islamske vrijednosti te kako će se vršiti plaćanje osoblja zbog ovog nepravilnog skraćenja časova koje se može samo zakonom uređivati.

Ovo uvođenje vjerskih pravila u poslovnike državnih organa sve više uzima maha, vidjeli smo da se i sjednice bh Parlamenta prilagođavaju vjerskom kalendaru te se prave pauze za iftarenje, da čak i Visoki bh predstavnik Schmidt svoju najavljivanu odluku o uspostavi vlastiu FBiH odlaže do Bajrama, čime se u javni diskurs bh navodno građanske i sekularne vlasti uvodi i javna šerijatizacija državnih organa. Što može povući za sobom i reakcije drugih vjerskih konfesija posebno u domenu obrazovanja.

Odluka Skupštine Kantona Sarajevo nije uopšte neočekivana kada se zna ideološki pravac prve u vlasti ‘trojke’ – stranke ‘Narod i pravda’, čiji predsjednik Elmedin Konaković kada je upitanju vjera i praktikovanje vjere i države nije uopšte daleko od SDA i Bakira Izetbegovića. Po njemu su kako je i sam izjavio jednom ‘džamije važne kao država’, obavio je i hadž o trošku ‘Kralja Harema’ skupa sa optuženim generalom za ratni zločin Dudakovićem, javnost je upozata i o njegovim donacijama za gradnju ‘islamskog centra na Pešteri’ koju je Sarajevo odaslalo još za života muftije Zukorlića ili o donaciji Sarajeva da se hodži u tom gradu uplati preko 100.000 KMa za kupovinu stana kao i o parama u dva navrata za Bošnjačku ‘akademiju’ u Sandžaku. Uostalom, i prošle godine, Skupština Kantona Sarajevo je svoje sjednice uz Ramazan odlagala ili pravila pauze zbog džume i iftara, tako da je ovo samo ‘logičan’ slijed događanja i odluka. Kad je već Bakir poznat po tome da je sastanke sa predstavnicima EU ako se održavaju petkom oko podneva ‘morao napustiti zbog džume’, što ne bi i djeci u školama omogućili da idu kući ranije, važniji je iftar od školskog znanja.

No, više od same odluke zabrinjava i intrigira šutnja medija o ovom naknadnom (pored vjeronauke u školama) vjerskom propisu koja implicitno ugrožava djecu ostalih konfesija u tom ‘Evropskom Jeruzalemu’, niko u medijima nije komentarisao ili osuđivao tu odluku, nit se bavio njenim provođenjem o čemu se s razlogom šuti. Još para dana i svi ćemo poslije Bajrama namjerno zaboraviti i odluku i skraćenje časova. Jedini u BiH koji je profesionalno reagovao na ovaj ‘kolač ahmedijama’ i koji je inače u mnogim temama u BiH prvi i jedini to je publicista, književnik i novinar Fatmir Alispahić. On je čak i obudsmenu BiH uputio zahtjev uz prijavu i sve je dodatno obrazložio u svojoj redovnoj tv emisiji ‘Defter hefte’, međutim osim dopisa obudsmena da je ‘zatražena informacija’ od Skupštine KS i kritika i mržnje botova i IZ BiH, ništa se ti više neće desiti.

Pored nakaradne odluke zabrinjava i izjava predstavnika sindikata obrazovanaj KS, izvjesnog Saudina Sivre. Kad se isčita, još jasnije postane ono o čemu pišemo.

“Svaki normalan direktor i razrednik će opravdati čas ako je odsutan zbog takvih stvari. Mi podržavamo da djeca poste da su religiozna, da podižu svoje moralne vrijednosti i etičke. Ova priča pomalo liči na populizam, ne na neku svrhovitu stvar, neku trajnu stvar. Zašto bi skraćivali svim učenicima časove?”.

Zato jer on ‘osuđuje’ donošenje takve odluke ali istovremeno podržava religioznost djece u školama i smatra ‘normalnim’ opravdanje odsutnosti ‘zbog takvih stvari’.

Nije samo proSivro Sivro, svi u Sarajevu sviraju.

photo : ilustracija vjerske odluke, arhiv