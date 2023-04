foto album beščašća bh politike – Denis Bećirević SDP zeleni bojovnik u crvenim redovima : od svoje i Alijine slike, ulaska hodže Kavazovića u Predsjedništvo do slikanja sa ratnim zločincima, razbojnicima i vedetama američke crne liste

Da nije bilo mudre i proročanske odluke sarajevske ‘trojke’ ili ‘osmorke’ u vlasti, Denis Bećirović dotor islamskih nauka i sami vrh SDP tzv građanske stranke navodno ljevičarske orijentacije, bio bi i ostao samo jedan u nizu uhljeba i parazita bh političke oligarhije. Pamtili bi ga kao patetičnog vječitog poslanika na državnim jaslama, profesora koji u stilu hafiza godinama zabavalja raju svojim otvorenim i zatvorenim naprđivačkim prijetećim i svađalačkim pismima, ‘žestokim odgovorima’ svakom ko ugrozi njegov ‘fake’ patriotizam i bitku za državu. I po bolesnoj i ljigavoj narcisoidnosti koja je odavno prerasla u medijsku paranoju.

Postavljajući ga kao kandidata za člana bh Predsjedništva na prošlogodišnjim izborima umjesto ‘nestranačkog stručnjaka’ i ‘osobu sa najboljim kvalitetima’ kako su trubili mjesecima, ‘trojka’ je sebi učinila medveđu uslugu : Bakir Izetbegović je poražen ali i ‘trojka’. Izgubila je kredibilitet svojih ocjena i hvalospjeva, umjesto nekadašnjeg ‘slučajnog prolaznika’ i grobara demokratije Zlatka Lagumdžije dobili smo ‘slučajnog dolaznika’ Zlatka Bećirovića.

SDP čiji je glavni favorit i uzdanica, dobila je prvog i najjačeg rušitelja sopstvene partije i pučistu u sostvenim redovima kakvog majka od pomenutog Lagumdžije u SDPu više ne rađa. Svakim svojim potezom pod agendom ‘jeste me trojka kandidovala ali ja sam predstavnik svih građana BiH’ ovaj bolesni narcisoid nakon što je položio zakletvu i ustoličen, ruši i dignitet državnika i Poslovnik kao i ideološku orijentaciju jedine bh političke partije multietničke i sekularne orijentacije u kojoj je postao poznat, koja će sigurno već na slijedećim izborima to osjetiti. Jer, Bećirović sebe odavno vidi i na čelu SDPa kako bi zaokružio svoj ciljeve sa SDA strankom i na tome neskriveno ‘radi’ pritiskom i djelovanjem proSDAovske struje u SDPu.

Njegovi prvi potezi posjete Reisu Kavazoviću a nakon inauguracije kada je posjetio Fatu Orlović pa pohapao tortu sa svojom slikom te hafiza u Prijedoru a onda i svi slijedeći, ukazuju da je Bećirović prosječni bošnjački političar na dnevnoj bazi mahalanja i zloupotrebe islama u politčke svrhe – reinkarnirani Zlatko Lagumdžija ljiga od ‘komuniste’ i ministra, te da će svojim djelovanjem i neskrivajući umjesto crvene boje ruže koja se ogleda u njegovoj rumenoj faci kao i Lagumdžija nanositi ubrzano slojeve zelene farbe. Nismo dugo čekali da to pokaže, na listu bh ambasadora postavio je političkog i radnog milionera penzionera Lagumdžiju koji je sav svoj mandat potrošio kurvanjem i šurovanjem sa SDA partijom a u ime države i građanštine, kako bi svoje penzionerske dane troškario lagodno u spajanju sa porodicom u New York-u. Kao i postavljenjem savjetnika i ostalog osoblja, iz redova SDA bratske partije. Poslije ove ‘lične odluke’ Bećirovića zbog koje je ‘trojka’ sva u čudu (tako to kod njih, ide sve kako je planirano a ne znaju i ne slažu se sa Bećirovićem ali eto on to može po zakonima sam odlučiti), on nastavlja u stilu mesije ‘po svom nahođenju’ ali da jaranima iz SDA busije ne bude mrsko i mimo svih političkih i moralnih uzusa da se treba i mora predstavljati politika svoje političke baze, zanešen kabinetom, i slikom Alije Izetbegovića, Reisa i slikama porodičnog albuma.

Degutantna su ali u BiH normalna njegova izvinjavanja na tvrdnje da je iz kabineta skinuo sliku Izetbegovića, no od političkog frajera Denisa koji je u ranijem pokušaju da osvoji Predsjedništvo tražio čak i podršku nekih ‘liječioca Kur’anom na daljinu’ kao i od IZ BiH i Reisa, osim Alije, njemu je jedino draža još njegova forografija. Još su degutantniji i bizarniji izvještaji i vijesti o radu člana Predsjedništva BiH Bećirovića ovih dana Ramazana.

Iftarske ‘skromne’ i ‘merhamet’ kolektivne žderačine koje su izvršile agresiju na građansku BiH (Reis kao i obično lažno i licemjerno u ‘hutbama’ tvrdi da se Ramazan treba provesti skromno i u krugu porodice a prvi luduje i obilato iftarči po parkovima, mostovima i trgovima) gdje se svakodnevno ispucavaju na hiljade KMa državnih para i novca iz zekjata-muslimanskg PDVa i zbog kojih se Sarajevom ne može prošetati od tanjira, hurmi, hodža i hadžija u prizorima kao u Teheranu, Palestini ili u muslimanskim četvrtima Londona, uz bh političare gdje guzice nabijaju džabice bogati tajkuni vjere i politike a ne penzioneri ili radnici, rudari ili stanovnici sirotišta, pokazale su nam i onu drugu zelenu stranu face Bećirovića ispod rumene šminke SDP građanina.

Ako je htio po stoti put dokazati da je vjernik i ‘vojnik’ Reisa, mogao je to (mada nije morao, zna se) potvrditi drugačije, ali ne bi to zadovoljilo njegovu ‘dnevnu dozu’ primitivizma. Iftarom kojeg je upriličio parama iz kase Predsjedništva ‘za Reisa i diplomatski arapski hor’ u svom kabinetu, podsjetio je na Aliju Izetbegovića koji je svoj kabinet još prije rata pretvorio u mali mesdžid, Evropi i ‘ostatku’ svijeta je pokazao da ‘građanska’ opcija BiH ima perpektivu samo u mitskim i sličnim frazama i bajkama. Sa figom u džepu. Moralnu stranu i ispravnost svoje nacionalističke pogubne politike je podebljao žderačinom u društvu ahmedija sa pripadnicima Oružanih snaga BiH, gdje se na večerici slikao sa osvjedočenim razbojnikom, profiterom i ratnim zločincem Hamdijom Abdićem ‘Tigrom’, sa Fadilom Novalićem nepravosnažno presuđenim kriminalcem i nelegalnim premijerom koji kao i Bećirović citira ‘hadise’ iz Svete Knjige na zvaničnom profilu vlade BiH te sa ostalom ‘japijom’ iz SDA mafije u vlasti. Kao da u SDPu u njegovoj bazi nema nijednog ‘postača’ ili kriminalca. Nekada je Milorad Dodik znao u Predsjedništvo dovoditi harmonikaše i praviti cirkus turbo-folk poskočicama, evo Bećirović je učinio skoro isto. Doveo je Reisa u Predsjedništvo uz ilahije i kaside i dovljenja ispod Alijine slike pa kad već saznadosmo da je Dodika ‘rodila majka Srpkinja’, red je da naučimo i porodično stablo Bećirovića.

Funkciju člana bh Predsjedništav je po svoj prilici prepisao od kolege Komšića. Kad su pare i krediti u pitanju, onda se jednoglasno usvajaju odluke, sve drugo, ide preko pisama i natakanja, svađe i potpirivanja ionako nikakvih odnosa. Uz već znanu formulu koju su osmislili Komšić i Džaferović : baš nas briga je li zakonito ili ispravo ali mi pobjeđujemo, ‘2:1 za nas’.

Skoro svakodnevna dovljenja na grobu Izetbegovića Starijeg sa Izetbegovićem Mlađim na Kovačima a posebno u povodu državnih praznika i sa samo predstavnicma SDA partije i Rijaseta, uključujući Komšića, nagovještavaju da Bećiroviću kabinet u Predsjedništvu ni ne treba. Najbolje bi bilo da mu Reis uzvraćajući uslugu (u čiju čast pravi žderačinu u državnom prostoru) obezbjedi jednu kancelariju u svom carstvu nebeskom na Kovačima. Recimo u ‘uredu za društvenu brigu’.

Tamo je češće nego u svojoj kancelariji gdje ga je narod birao i postavio.

photo : Ramazan Denisa Bećirovića u društvu kolega svoje partije – sa lijeve strane Refik Lendo, sa desne Hadmdija Abdić ‘Tigar’ , arhiv