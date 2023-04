Teško je odlučiti ko hoće više slagati, bezobrazni šarlatan i SDA sunetlija, ambasador Adulah Skaka, ‘zabrinuti’ ahbab Reisa bivši VP BiH Valentin Inzcko ili šef IZBiH, SDA političar ispod ahmedije i aktivni učesnik u bh vlasti Reis Kavazović jer je konkurencija velika, ali još teže je povjerovati da se vlast u FBiH dogovara kod Reisa, a mora se …

* Jučer je, na iftaru (a gdje bi drugo) Reis Kavazović bio ‘zabrinut’ zbog izjave njegovog pajdaša bivšeg VP BiH Valentin-a Inck-a, pa je to podijelio sa postačima a i sa nama svima, njegova svaka je prvorazredna vijest. Kaže, uz žderačinu hodža Kavazović (a gdje mu više stane) dok je ‘papao’ iftar sa emirom države Katar prije dan-dva, dojavljena mu je poruka kurirom, preko bh ambasadora, našeg dragog sunetlije i bivšeg načelnika Sarajeva Abdulaha Skake, od ahbaba Valenitina koji je, kako reče, također tu među braćom, koja poruka mu ‘ne izlazi iz glave’ i koja ga je zabrinula kao što je zabrinut i sam Inzcko, bio 12 godina i ostao još zabrinutiji.

Poručio mu Valentin, ovako.

‘I poslao mi je jednu poruku. Ne znam zašto meni. Nisam ga vidio. Kazao je, prenesi reisu, a znamo se dugo, i kaži mu da se Bošnjaci nemaju na koga osloniti izuzev na same sebe. Moram vam kazati da me ova njegova poruka zabrinula i ne može mi iz glave nikako izaći“.

* U sveopštoj uzavreloj hajci na Ameriku, OHR, zapad i EU i nekoliko puta opetovani vapaj Reisove partije SDA kako ‘mi moramo i možemo sve sami, ne treba nam niko, posebno ne Zapad i nacista Švabo Schmidt’, ova ‘poruka’ je baš ono ‘zabrinjavajuća’, mogla se čuti i od efendije Željka Komšića, hrvatskog člana bh Predsjedništva iz reda Bošnjaka, u malo ljepšoj metaforskoj formi. ‘Uzdajmo se samo use i u svoje kljuse’.

Elem, kako je i Reis kao i Bakir ili Komšić jasan i uvijek umiješan u vlast ali bez miješanja, ovo što mu je kurirom poručio Inzcko a posebno Bošnjacima dobro mu došlo da još jednom podvuče između redova. Bez SDA i nas nema života Bošnjacima. Mi i kljuse, niko nam više ne treba ako nema SDA.

Kako je Reis previše ostao ‘zabezeknut’ a i ‘iznenadžen i uvredžen’ kao Srećko Šojić iz ‘Bele Lađe’ humora, novinari su zatražili komentar Inzck-a na ovu izjavu i netom ostali začuđeni.

Reis je, najblaže rečeno slagao uz ‘ove ibadet dane’. Niti je bilo poruke niti se odnosila na Bošnjake, i jedino iz nje smo saznali ono što znamo. Da je Reis bio sa bh ambasadorom jer ‘naši’ bh ambasadori i hodže su ti isto, te da je bio i ostao dobar sa prethodnim VP Valentinom, Valentin ga je uvijek ‘zabrinuto’ slušao.

* Inzcko je potvrdio da je u Kataru ali ‘drugim poslovima’ i te da je na jednom predavanju (čisto da se popravi penzija kod braće Arapa) prije mjesec dana, u martu, izjavio ovako, skroz drugačije od onog Reisovog zbog čega ‘hudnjak’ nije mogao spavati u avionu a ne može ni kod kuće.

“Pod utiskom ekonomskog procvata Katara i uoči predstojećeg puta u prosperitetni Singapur, ja sam poslije jednog predavanja u Dohi u martu, u jednom razgovoru konstatovao, da se treba oslanjati na vlastite snage. To je tačno!

Dakle, po drugu Valentin-u nije bilo nikakve poruke ‘reci reisu‘ ili šta znam ‘Bošnjaci se moraju uzdati samo u sebe‘, već to je zapravo bila poruka Kataru i ‘stara’ mjesec dana, ali Reis je to iskoristio uz iftar da nam još malo ‘zabiberi’ svojom zabrinutošću i strahom od ovih ‘dušmana’ uokolo.

Ko je slagao, Reis, Skaka ili Inzcko, prosudite sami, neće vam biti teško. To su stari suradnici i jarani, konkurencija u ovoj kategoriji premetanja i izmišljanja je veoma velika, Reis je tu čini se veći majstor, odmah do Skake.

* Primjera Reisove dosljednosti i transparetnosti ima na stotine, svakodnevni su. On više ni ne sakriva da radi u ime i za račun Izetbegovića i SDA partije koja se mjesecima koprca u nastojanju da po svaku cijenu uđe u vlast u FBiH te da aktivno učestvuje kao pravi političar u vlasti ali to pravda ‘odvojenošću od vlasti’ i pravom i da se ‘kao poglavar Bošnjaka brine za događanja u državi’, što se prešutno i prihvata. Može on danima lagati da nema ništa sa državom, svi mi vidimo i čujemo s kim se sastaje i sa kim drvi politiku, ali šta bi drugo rekao. Možda kao Karleuša : nisam ja starleta, ja sam umjetnica.

Najnovija vijest govori sve suprotno od onog što hodža Kavazović vazi, a radi se o imenovanju vlasti u FBiH, koja je ‘historijska bitka nad bitkama i za Reisa i za Bakira. To je ‘naš Bedr’ kojeg se mora osvojiti.

Kao što znamo, vlast na nivou države je sklepana bez zrna baruta i bez halabuke ali Federacija je nešto drugo i ona više zanima vlastodršce od države. Tu su solidna i bogata poduzeća ‘krave muzare’ i Reisata i SDA mafije, tu su Javne ustanove u kojima se obrću na stotine miliona KMa, tu su zapošljavanja i sve druge pogodnosti, kako oni to vole reći ‘resursi’ zbog kojih vrijedi ginuti. Zato je vlast na nivou države beznačajna kao i sama država, Federacija je pak, nešto drugo.

* Elem, ta vijest kaže da su se kod Reisa sastali Bakir i predstavnici ‘osmorke’ radi potvrđivanja i uspostavljanja vlasti u FBiH. Dakle, ne u Predsjedništvu ili uredima vlade već baš kod Reisa, tek da se zna kako to ide sa onim ‘u se i u svoje kljuse’. Vijest je prenio portal ‘Raport’.ba, ne navodeći ko je u ime ‘osmorke’ jeo hurme i pijuckao šerbe kod Reisa.

Ako se vijest potvrdi tačnom, a vjerovati je da hoće jer ništa ne može ostati u nama, onda zaista treba razumjeti Reisa kad kaže da se On ne miješa u vlast, to su sve ‘potvore’ a posebno liježu uz Ramazan. Suprotno je od toga : vlast se miješa u Reisa, provjereno više puta. Zato je kao što rekosmo, vijest samo na prvi pogled šokantna i senzacionalna.

Već na drugi pogled, sasvim je to beznačajna i odavno ižvakana medijska i životna priča. Koja dobiva nastavak kod Reisa.

Znamo da već mjesecima SDA mafija koja nema većinu u bh Parlamentu blokira izbor vlasti u FBiH pljujući ‘dušmane’ i ‘izdajnike’ iz ‘osmorke’ i vrijeđajući te nogirajući Ameriku, EU a posbeno VP Schmidt-a ‘koji je kao i osmorka predao sve poluge vlasti Dodiku a posebno Čoviću što Bošnjaci neće tolerisati‘ te na taj način kupuje vrijeme ne bi li lomljenjem ruku, parama, batinama i prijetnjama ili preko ‘nezavisnih’ poslanika došla do potrebne većine u Klubovima. Znamo i da je u tu svrhu odnekle ‘iskopala’ nekakvog Refika Lendu, bivšeg oficira JNA a poslije gaziju’ ArbiH koji kao podpredsjednik FBiH ne da potpis na formiranje vlasti bez SDA, priziva Bošnjake, šehide ‘zbog kojih neće dati potpis‘ (šehidi mu jači od Ustava koji mu nalaže da potpiše), znajući da, ako potpiše, ode moć i lova a stiže ‘ćorka’.

Ovaj karikaturalni tip Lendo se svaki dan u Parlamentu slika kao glumac a mediji ga kuju u zvijezde dok on najavom novih sastanaka prolongira potpis i uveseljava sve redom čak i VP Schmidt-a čije nametanje se očekuje, ako Bakir ne slomi koga zbog većine, tek nakon Bajrama. Schmidt kao i Reis valjda posti, država može sačekati.

Kako je Lendo prije na dan najavio ‘mogući sastanak SDA i SDPa’ kao ‘iznenađenje’, ova vijest o sastanku kod Reisa ima smisla. Tim prije, jer iz prepiske ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića i Lende (‘Hižaslav njemu : ‘nedaj se gazijo’, Lendo ‘Hižaslavu’ : ‘spreman sam da popričamo u mom uredu’, i tako deset puta u jednom danu preko interneta) proizilazi da bi to moglo biti iznenađenje o kojem je govorio Lendo a sastanak je pripremio savjetnik Kavazovića ‘Hižaslav’ u susretu sa glumcem podpredsjednikom.

Na drugi pogled je također vidljivo da tu nema ničeg nejasnog. Nema ‘stare’ i ‘nove’ vlasti.

Ima samo lovaca na fotelje i na vlast.

Po svaku cijenu i kod bh Ajtolaha. U sekularnoj i građanskoj Reisovoj državi.

photo : bivši VP BiH Valentin Inzcko i Reis Kavazović, arhiv