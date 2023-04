Friendly LGBT+ ramazanska večera – iftar u Sarajevu zakazana za 17. april : još nije saopšteno mjesto održavanja, svi su dobrodošli, čak i Haris Zahiragić, Sanin Musa i banjalučki načelnik Draško Stanivuković

Nije prvoparilska šala već današnja zbilja : udruženje ‘Sarajevski otvoreni centar’ (SOC) za 17. april (od 19 h pa nadalje) organizira iftar pripadnike LGBT + populacije. Ramazan postade upravo onako kako su nam najavili : turistička atrakcija, od Banja Luke, preko Mostara do Sarajeva.

Rezervacije se mogu obaviti online, za one koji dolaze van Sarajeva obezbjeđen i trošak puta i smještaj.

“U toku je mjeseca ramazan koji u islamu ima poseban značaj. Obzirom da mnoge LGBTIQ+ osobe u BiH prakticiraju islam, željeli/e smo da organizujemo događaj za njih, ali i za sve druge LGBTIQ+ osobe, na kojem ćemo da dijelimo hranu i da uživamo u društvu jedni drugih, bez obzira na naša vjerska uvjerenja i tradicije’. Tako piše u pozivu uz plakat, obavijest da će se mjesto održavanja naknadno objaviti, može se pripremljena hrana i donijeti kako bi se , kažu, obogatila ‘zajednička sofra’.

Kako je mjesto iftarčenja još uvijek tajna, pitanje je, znajući odnos sarajevske vlasti prema ‘paradama ponosa’ koje su u Sarajevu održavane uz veliko obezbjeđenje, sprdačinu i vrijeđanja vlastodržaca Kantona Sarajeva, ‘na silu’ i pod moranje (strane ambasade u BiH su stajale iza i ispred parade) i uz kontramiting protesta da li će se u taj dan i na tom mjestu uopšte iftariti, ali poziv je zasigurno velika hrabrost i istrajnost ove grupe. Za svaki slučaj, večerajte prije nego odete tamo.

Znamo da je ova populacija u očima SDA galamdžija i opozicije u vlasti kao i u redovima ‘trojke’ (osim izuzetka ‘Naše stranke’) klasična predstava ‘bolesnika’ i ‘prljavih’ nemoralaca koji ‘kvare našu tradiciju i vjeru’ te ‘zagađuju naše ulice’ (zbog čega je ministar Hadžiahmetović dao nalog da se poslije parade operu ulice, ‘posebno one ispred džamija’, što je i učinjeno), znamo da su multikulti čistunci iz redova SDPa šutali, čak ni cvrkutava i nasmijana Benjamina Karić nije zabilježila ni jednu sličicu ni rečenicu u svom ‘Evropskom Jeruzalemu’ a to se kod nje dešava vrlo rijetko, stoga će biti zanimljiva reakcija svih njih na ovu vijest, čak i Reisa koji se o paradama izjasnio kulturnim ‘nogiranjem’ takvog događaja, jer on ništa ne može prešutati. Ipak, kako se radi o ramazanskom iftaru i o vjeri islama gdje je sve dozvoljeno što miriše na ‘našu tradiciju’, postupa se oprezno, čak je i bošnjačko-turski list ‘Stav’ bio nektitički i kratak.

Posebno će biti zanimljivo šta će o ovome ‘fejsbučiti’ te da li će se prijaviti na iftar Haris Zahiragić koji je u dan parade ganjao telefonom ‘live’ nemoralce i nečistunce po sarajevskim ulicama, ili kako će reagovati Sanin Musa, profesor vehabija i predsjednik vjerske političke partije ‘Vjera. Narod. Država’, koji je na zadnjoj paradi ‘kontramitingovao’ i ‘spašavao naše porodice’ a na tv ovu populaciju nazivao ‘bolesnicima’. Ili, recimo, hoće li banjalučki načelnik tajkun Draško Stanivuković, inače žestoki protivnik ovakve populacije koju ne dozvoljava održati u Banja Luci (nedavno smo vidjeli kako su mlatili i građani i policajci druženje LGBT u Banja Luci) nakon što je organizirao iftar za Bošnjake gdje je presvisnuo od slikanja i osmijeha, ponoviti svoje ‘dobre namjere’ i ‘jednak odnos prema svima’ pa se prijaviti. Ne održava se ‘kod njega’ već ‘kod nas.’

Ili će biti ovako u duhu toelerantnosti vjere : ovi luđaci nam totalno oteše našu djecu i isprljaše tradiciju, ako ovako nastave organizovaće paradu za Bajram.

P.S. Ima ‘nas’ mashanllah i u džamiji, ima nas svakakvih, javnih i tajnih

11. Novembra 2012. godine u predgrađu Pariza Val-de-Marne osnovana je i registrovana prva LGBT džamija u Evropi. Imam i autor tog projekta je 35-godišnji Francuz alžirskoga porijekla Ludovic-Mohamed Zahed koji je i osnivač organizacije ‘Muslimani – homoseksualci u Francuskoj’ – udruge koja je 2010. krenula sa svega šest članova dok danas broji više od 325.

Ovaj doktor antropologije i psihologije, i sam u homoseksualnom braku od 2010. godine, dosad se zajedno sa velikom većinom pariških muslimanima praktikanata molio u Velikoj džamiji u Parizu, ali je primjetio kako pripadnici gay populacije u pravilu na takvim mjestima nisu dobrodošli te “odmah budu primijećeni”. Iako, tvrdi, po Kur’anu to nije ‘haram’, nije zabranjeno’. Gay friendly džamija otvorena je u kući budističkoga monaha Federico-a Joko Procopio-a, inače velikog zagovornika lezbijskih i homoseksualnih prava. Osnovni značaj ove džamije je u tome što je otvorena za sve praktikante muslimanske vjeroispovijesti te su u njoj svi dobrodošli i ravnopravni bez obzira na njihov spol ili seksualnu orjentaciju što je, smatraju predstavnici islamske zajednice, u direktnoj suprotnosti sa tradicionalnom praksom. Osim pripadnika LGBT populacije u džamiji se u istoj prostoriji zajedno mogu moliti muškarci i žene.

photo : Ludovic-Mohamed Zahed, imam i osnivač prve gay džamije u Evropi, u Parizu, arhiv