uz Ramazansko medijsko i vjersko nasilje : Zukan Helez novoskovani ministar odbrane BiH putuje u Washington DC na bankarsku sesiju, Munira Subašić kandidat za čelnika NATO saveza(?!)

* Vjersko i medijsko Ramazansko nasilje nad vjerom a posebno nad građanima države BiH, ovaj estradni ugođaj koji osim rasipnog nekontrolisanog bahatluka, krkanluka, ‘bismillah biznisa’ i političke i vjerske zloupotrebe religije i javnog medijskog silovanja naroda, posebno nemuslimana, nema ama baš nikakve veze sa ovim muslimanskim praznikom (kojeg još nazivaju i Svetim iako je samo jedan od značajnijih) polako ali sigurno poprima sve osobine vremenske nepogode koju uspješno rješava sprega stare i nove vlasti sa Rijasetom.

Silne žderačine o trošku Rijaseta iz sehara zekjata-muslimanskog PDVa, opština, Kantona i partija iz ukupljenog harača poreza, sportski kičeraj u kojem je glavna vijest u medijima kako se iftari ili klanja na sportskim terenima kao po parkovima Sarajeva (zbog čega nam je i sport u BiH na nivou mektepskih takmičenja i liga), odluke o skraćenju nastave djeci zbog večernje zakuske, pauze u Parlamentu da se nešto ‘čalabrcne’ između silnih pauza nerada, slike bh funkcionera kako dove i uzdišu u mirisu praznika i preskupih somuna, o blagodetima svakodnevnog medijskog linčovanja ljudi Ramazanom kao da ničeg nema i da ništa drugo ne postoji (ostali religijski prazici drugih konfesija su apsolutno nevidljiv i naravno ne bitni) u državi BiH, vatrometi, tv izvještaji, silni ‘prelasci na islam’ baš sada i baš onako ‘masovno’, opšte je bh ludilo u koje mediji i političari te predstavnici IZ BiH imaju najznačajniju ulogu.

* Na ovakvoj komponenti i upražnjavanja islama u BiH ima da nam zavide i one najrigidnije azijske i arapske države, i histerija ulazi u svoj predfiniš. Kažu vijesti, ‘šokantni’ i ‘ekskluzivni’ Senad Hadžifejzović otpočinje svoja tv sijela sa skoro istim gostima uz snimke topova sa Žute tabije i uz zvuke ezana, da će čak i Visoki predstavnik Schmidt svoje očekujuće odluke o nametanju uspostave vlasti donijeti ‘između dva Bajrama’. Jer, veli ovaj isfotošopirani lik kako ‘nema smisla’ donositi takve odluke baš sada dok je Ramazan.

Naravno, ovakvu atmosferu turističke atrakcije zvane Ramazan ne treba niko kvariti, ne bi trebali ni političari, i oni se poprilično pridržavaju toga. Iako, ruku na desno srce, velika većina njih niti zna proučiti najosnovnije molitve niti posti, međutim znaju kako razgaliti naša srca, duše i naše novčanike. Dok nam se država raspada i uzduž i poprijeko, oni ‘ibadete’, ma šta god to i nama i njima značilo, a ne znači ništa na ovakav način.

* I stara i nova vast su jednako ‘ibadetili’ povećanjem svojih plata, odbijanjem donošenja ikakvih korisnih odluka za narod (i neka nisu, neka crkne takav narod), ogadili su nam sve što je valjalo u ovoj državi, sad nam zagađuju i vjeru i praznike islama. I putuju na sve strane svijeta, ne može im promaći nijedna destinacija, kad već narod časti.

Jedna Bisera Turković ode, dvije ili dvojica se ponovo rode.

Čitam i gledam tako SDP novi ministar odbrane Zukan Helez ‘otkriva’ tajne operacije Beograda i Zagreba protiv države BiH, i ibretom se čudim kako je i on postao fini i korisni predstavnik vlasti iz ‘reda SDPa’ nasljednika partizana i antifašista, pa se ne mogu nagledati kako, kao pravi filmski glumac koji je dobio ulogu na novom setu, slika i pozira sa tespihom u društvu ‘majke nad majkama’ Munire Subašić. Nakon što ga ‘je primio’ Reis Kavazović u predramazanskom ludilu, onomad kad je Reis posjetio ‘zajedničke oružane snage biH? (kako to lažno i gordo zvuči, ovo ‘zajedničke’) i kad je obznanio da smo mi svi zapravo ‘vojnici’ i ‘stražari’, i čuvari naše domovine.

Slijedom čega su munare naše rakete i PVO odbrana.

Tite mi, kao kad Miralem Pjanić objavi na ‘fejsu’ kako igra u Turskoj a iz skupog auta izbaci ruku sa tespihom, pa krenu ‘lajkovanja’.

* Tačno 33 puta (koliko ima boba na ovoj muslimanskoj brojanici) sam se ‘prekrstio’ gledajui Zukana kako ‘zuji’ sa Munirom i sa njom brsti odbrambene probleme, dileme i planove. Zato jer znam, čitali smo i gledali kako se ovaj ministar često lema i tuče po kafanama u dobro pripitom stanju a tespih u u džepu.

Tespih je zalog za uspjeh i podršku, i uz njega dati ‘podršku’ Muniri Subašić, svaku vrstu podrške za ovogodišnju komemoraciju, uključkujući i lovu (otkud sad to kad je na računu MC Potočari bilo 6 miliona za te svrhe, šta će Muniri onda podrška za ove svrhe, nije valjda Emir Suljagić taj nametnuti poklon od Schmidt-a već uciljao u druge namjene?), znači zaključiti : vidi kako je Zukan ‘patriota’ i ‘domoljub’ i kako se brine o šehidima žrtvama, a onamo neki tvrde da je ‘izdao državu’ Dodiku i Čoviću.

Kako izdao kukala nam majka (naša, ne Munira), evo Zukana na bedemu države, kažu vijesti da za nekoliko dana putuje zvanično u USA, u Washington DC, na sastanak MMF, svjetski pozatog bankarskog lešinara. Najvećeg prijatelja bh vlasti.

Ne pitajte me šta će Helez tamo, i kakve ima veze sa ovom finansijskom institucijom, niste me pitali ni kad je Benjamna Karić išla u Kinu ili Azerbejdžan sa Lagumdžijom da promovira ‘džamije sinagoge i katedrale’ Sarajeva.

* Važno je da se ide, nego još nešto sam htio u vezi ‘naše’ Munire, predsjednice udruženja ‘Majke enklave Srebenica i Žepa, u kojem uduženju se Žepa i ubijeni oficir ArBiH Avdo Palić nikako i nikad ne spominju. Po onoj Munirinoj kao uz Ahmiće : ‘neka i oni sebi osnuju udrugu, šta ja ima sa tim’.

Naime, možda njen susret sa Zukanom i ova poza sa brojanicom i nisu bili baš onako i baš bezveze.

Svi znamo da u NATO savezu u kojeg smo ušli a i nismo tamo, gdje idemo ali nećemo sigurno, biraju šefa, starom ističe mandat, pa se nagađa ko će ga naslijediti. U opticaju je više imena, od premijera Hrvatske i bivše predsjednice Kolinde Kitarović (one ‘kraljice Balkana’ sa krunom od majke Munire, onoj što joj Tito nije obezbjedio jogurta pa morala ići na školovanje u Ameriku), ali niko još ne spominje ‘majku’ Muniru a ona je najozbiljniji kandidat za tu funkciju.

Ne samo zbog toga što je u politici već decenijama i što je planetarno postala bogata i slavna preko leševa i žrtava Srebrenice, već zato jer je ona zapravo izvršno odjeljenje SDA stranke koja preko nje uz dobro plaćanje promoviše i svoje ciljeve i svoju politiku. Državu.

Jeste da ona često sramoti i Potočare i muslimane, ali nacijo, ko radi taj i griješi, zato ne gledajte joj stalno u zube. Njen uticaj i njene zasluge na političkoj platformi države su odavno prepoznate i dokazane..

Bez nje se ništa ne može desiti u BiH, ni u politici ni u državi. Od Haaga do NATO Saveza, Munira je eksponent naše države i sa njom je srasla.

Vidjeli smo da je dala podršku Milu Đukanoviću u Crnoj Gori kao i Bećirović i Komšić (‘mi će mo nastaviti tamo gdje smo počeli’), ona i Milo, dakle država BiH i Milo, onda smo mogli pročitati kako je ‘oštro regovala’ kad se ono pričalo da bi hrvatski vojnici mogli ući u BiH u sastav EUFORa, pa je NATO nakon njene reakcije stopirao Hrvate (tu su se i ona i Zukan našli), evo prije par dana je Munira najavila da u sastav EUFORa neće ni holandski vojnici, a bilo najavljeno.

‘Prvo su htjeli da nam poture hrvatske vojnike, mi nismo dali. Sad nam daju još gore, nizozemske vojnike koji nisu obavili svoju misiju u Srebrenici.. ako će biti kao i onda u Srebrenci mi nećemo dozvoliti..’ – rekla je ‘majka’, i za sada i to je ‘na leru’. Dakle, ‘mi’ smo opet tu, hoću reći Munira je tu kao, država i NATO se zabrinuli, još se ne znakako će se odlučiti.

Munira je također rekla ‘mi idemo u reviziju po tužbi protiv Srbije u Haagu’ i bi revizija, zato narode, kod ove smjene vrha vlasti u NATO kancelariji u Bruxellesu, sada su sve oči uprte u Muniru. EUFOR ti je isto kao NATO, samo malo manji, zato je ovo Munirina opomena NATOu. ‘Ne testirajte naše strpljenje’ – rekli bi ‘mi’, tj. država Munira ili Bakir Izetbegović.

Ne bi me iznenadilo da preuzme tu časnu i snažnu ulogu jer ona nije samo obična majka. On aje ‘Munira baš čelik’.

Zna minstar Helez s kim će se slikati i s kim tespihati.

Prije nego je primio Muniru u posjetu, Zukan je imao i ‘važan sastanak’ u Bruxelles-u sa predstavnicima NATOa.

Tom prilikom nije izvadio tespih iz džepa. Zaboravio.

photo : ministar odbrane BiH Zukan Helez sa ‘majkom’ Munirom Subašić, 04.04.2023, arhiv